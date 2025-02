Pellegrini: Ukrajinu pravdepodobne nečaká spravodlivý mier, ale mal by byť trvalý

Vojna na Ukrajine sa pravdepodobne neskončí spravodlivým mierom, keďže príde o územie, je však potrebné snažiť sa o trvalý mier. Pre médiá to na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal prezident Peter Pellegrini. Tohtoročná konferencia by podľa hlavy štátu mohla niesť prívlastok „konferencia vytriezvenia", kde je potrebné priznať si realitu.

„Ak sa nájde nejaké riešenie na zastavenie vojnového konfliktu, musíme mať istotu, že to nie je riešenie na najbližšie tri až štyri roky, po ktorých budú pokračovať nejaké vojenské aktivity, ale žo to bude trvalé prímerie a trvalý mier," povedal Pellegrini. Zároveň zopakoval, že pravdepodobne nepôjde o spravodlivý mier. Prezident tiež zdôraznil, že Európska únia by mala byť súčasťou mierových rozhovorov. „Je to vojnový konflikt na území Európy, je to vojnový konflikt za našimi hranicami ako krajiny Európskej únie a nepredpokladám, že ak dôjde k nejakému prímeriu, a bude potrebné toto prímerie udržiavať, že to pôjde bez nejakých bezpečnostných záruk EÚ," vyhlásil Pellelgrini.

Podľa prezidenta sa tiež v súčasnosti ukazuje, že dochádza k rozkladu svetového politického a ekonomického poriadku založeného na multilaterálnych organizáciách a pravidlách, ktorý bol veľmi výhodný pre Slovensko. „Žiaľ, posúva sa to dnes pravdepodobne do politiky požiadaviek mocných a veľmocí, ktoré začínajú fungovať politikou „ber alebo neber"," skonštatovala hlava štátu. Doplnila, že v rámci Európy je preto potrebné diskutovať o tom, ako be budeme na túto situáciu reagovať.

