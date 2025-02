Hrabko: Ak sa koaličná kríza nevyrieši, kľúčovým hráčom bude prezident Pellegrini

Ak Hlas-SD a SNS do pondelka nevyriešia problém so stratou podpory časti svojich poslancov a premiér Robert Fico (Smer-SD) pristúpi k avizovanej rekonštrukcii vlády, kľúčovým politickým hráčom sa stane prezident Peter Pellegrini. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

V takom prípade totiž premiér zašle svoj návrh zmien vo vládnom kabinete do prezidentského paláca a bude na hlave štátu, aký postoj k tomuto návrhu zaujme. „Už bude viac-menej držať v rukách, či vyhovie premiérovi, nevyhovie, prípadne, akou formou vyhovie. Tam je potom viacero možných scenárov,“ povedal Hrabko.

Predpokladá, že prípadná rekonštrukcia vlády sa nebude týkať postov Smeru-SD, ktorý nestratil žiadnych poslancov. „Pokiaľ ich nebude chcieť vymeniť samotný Robert Fico. Ale to by bola ich vnútorná záležitosť,“ poznamenal Hrabko. Zmeny podľa neho pôjdu na úkor strán, ktoré stratili podporu časti poslancov, teda SNS a Hlasu-SD.

Ak sa prezident rozhodne vyhovieť návrhu premiéra a vymení na jeho základe niektorých členov vlády, kabinet bude normálne pokračovať v práci. „Pokiaľ nie je vymenený premiér, vláda nemusí žiadať parlament o dôveru. Môže, ale nemusí mať nové programové vyhlásenie,“ konštatoval Hrabko.

Hoci by podľa neho nebolo nič čudné na tom, ak by mal predseda vlády v tomto čase už svoju predstavu zmien predrokovanú s prezidentom, Hrabko si myslí, že teraz to tak zrejme nie je. „Hlavne z toho dôvodu, že nevieme, či Hlas-SD a SNS predsa len neprídu s niečím, čo zabezpečí vládnu väčšinu,“ povedal.

Premiér podľa neho upozorňuje koaličných partnerov na potrebu riešiť stratu väčšiny v parlamente dlhodobo. „Februárová schôdza parlamentu doteraz nebola, hoci mala byť. Bola len tzv. mimoriadna schôdza, kde bolo na programe iba pár bodov, ktoré museli splniť,“ pripomenul.

Ak však bude riešenie straty koaličnej väčšiny v parlamente postavené iba na tom, že premiér splní požiadavky skupiniek poslancov, ktorí prestali hlasovať spolu s vládnou koalíciou, podľa Hrabka bude iba dočasné.

Vládna koalícia totiž môže byť do budúcna vystavená stále novým požiadavkám nových skupiniek koaličných zákonodarcov. „Nedá sa trápiť neustále. Hocikto ďalší môže prísť, poučený z krízového vývoja, ktorý teraz koalícia prežíva, a postaviť ďalšie požiadavky,“ konštatoval.

Hrabko vidí viacero možností, ako sa vyhnúť predčasným voľbám, v tejto chvíli však podľa neho politický vývoj smeruje skôr k nim. Vo voľbách totiž voliči rozdajú karty nanovo vrátane toho, ktorých poslancov vpustia späť do parlamentu, a ktorých už nie.

Politické vzťahy medzi Slovenskom a Českom by sa mali zlepšiť. Pellegrini sa na tom zhodol so svojím českým partnerom Petrom Pavlom na stretnutí počas Globálneho akčného samitu o umelej inteligencii v Paríži. Hrabko túto iniciatívu vníma ako užitočnú a primeranú úlohám a kompetenciám prezidentov. Na druhej strane však upozorňuje, že konštatovanie o zhoršení vzťahov je pravdivé iba na úrovni niektorých politických činiteľov. Na úrovni občanov oboch republík sú podľa Hrabka vzťahy naďalej vysoko nadštandardné.

„Slovensko je prepletené s Českom a naopak, Česi sú prepletení so Slovenskom. Sú tu rodinné väzby, kamarátske vzťahy, to nedokáže naštrbiť žiadny politik,“ zdôraznil Hrabko.