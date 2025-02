Koziak: Dobré riešenie na udržanie stability koalície sa neponúka, vždy bude niekto nespokojný

„Nemyslím si, že by akékoľvek personálne výmeny na dlhšiu dobu zastabilizovali koalíciu tak, aby Robert Fico jednoznačne odvrátil hrozbu predčasných volieb,“ povedal.

Premiér dal svojim koaličným partnerov Hlasu a SNS ultimátum do pondelka 17. februára. Dovtedy majú nájsť riešenia na zabezpečenie stabilnej väčšiny v parlamente. Ak sa im to nepodarí, stratia kontrolu nad rekonštrukciou vlády a nedobrovoľne prídu o niektoré ministerstvá. Ako uviedol predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vo svojom otvorenom liste Ficovi, v hre je to, že premiér zoberie po jednom ministerstve Hlasu aj SNS. Podľa politológa pôjde nielen o to, čo premiér urobí, ale zároveň aj o to, akým spôsobom to spraví.

„Ak by to Robert Fico urobil tak povediac na tvrdo, že sa predsedov koaličných strán Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka nebude pýtať, pôjde skutočne o ich veľmi silné verejné poníženie a mohlo by to mať veľmi silný rizikový potenciál pre ďalšiu udržateľnosť koalície,“ zdôraznil Koziak. Ako dodal, žiadna politická strana nechce mať na čele predstaviteľa, ktorý nemá autoritu. „V prípade Danka aj Šutaja Eštoka je už teraz ich autorita značne naštrbená. Čudoval by som sa, keby vo vnútri ich strán už nerástli tlaky na ich výmenu – aj preto, že počet ľudí, ktorí sú rozhodnutí voliť tieto strany, klesá,“ poukázal.

Danko vo svojom otvorenom liste kritizoval, že Fico sa baví o postoch s odídencami zo strán SNS a Hlas, čím ich legitimizuje. Zároveň informoval, že premiér ponúka miesta na kandidátke Smeru jeho ministrom. Politológ predpokladá, že ak dôjde k nejakým zmenám v rámci vlády, budú Šutaj Eštok a Danko aspoň na oko „hrať formu“ a vyhlásia, že sa sami rozhodli v záujme stabilizovania vládnej koalície urobiť personálne zmeny. „Hoci v kútiku duše budú obidvaja možno škrípať zubami a nebudú so zmenami súhlasiť,“ dodal.

Čo sa týka „rebelujúcich“ koaličných poslancov, môže podľa Koziaka nastať aj scenár, že napríklad vylúčenému poslancovi z Hlasu Samuelovi Migaľovi ponúknu post, ktorý ho dostane mimo parlamentu. Na jeho miesto potom nastúpi náhradník za stranu Hlas, ktorý už bude hlasovať lojálne s koalíciou. „Ak by však takúto ponuku prijal, každý by vedel, že ide o vykupčenú funkciu a pán Migaľ by musel počítať s tým, že sa bude musieť nadobro stratiť z verejného života, pretože mu to budú pripomínať do konca jeho verejného pôsobenia. Ani v prípade, že by sa chcel vrátiť do médií, by to nebola dobrá reputácia v jeho životopise,“ upozornil Koziak. Politológ si myslí, že Migaľ by mohol mať potenciál ako politik, musel by sa však správne rozhodnúť v takejto kľúčovej chvíli svojho politického života.