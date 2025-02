Vojna v polícii pred súdom: NAKA nás chcela zadržať, museli sme konať, obhajovala zásah tímu Oblúk Santusová

Kto z koho. Viac ako tri hodiny v piatok (14. 2.) vypovedala pred súdom bývalá šéfka inšpekčného tímu Oblúk. Práve jeho akciu podľa prokuratúry zmaril vtedajší policajný prezident Peter Kovařík. Ten to ale odmieta a tvrdí, že nezákonne postupovala vyšetrovateľka Diana Santusová.

Júl 2021. Vojna v polícii bola v plnom prúde. Inšpekcia si na podnet SIS zobrala na mušku čurillovcov – pre podozrenie, že manipulujú vyšetrovanie veľkých káuz. Chcela preto zadržať ich dôležitých svedkov – trio Peter Petrov, Matej Zeman a Csaba Dömötör.

Inšpekčnému tímu velila táto policajtka – Diana Santusová. Na zásah v Bratislave si povolala kukláčov z cudzineckej polície v Sobranciach. Keď zobrali Dömötöra, prišiel vraj telefonát s rozkazom policajného prezidenta, aby sa vrátili domov.

„Nevedel, aká je dôkazná situácia v spise. Nevedel, čo hrozí nám, zasahujúcim policajtom,“ povedala v piatok (14. 2.) pred súdom svedkyňa Diana Santusová.

Kovařík: Postup Santusovej bol nezákonný

Kovaříka napokon obvinili zo zneužitia právomocí, skončil na čele polície a prokurátor ho poslal pred súd. On ale tvrdí, že nezákonný bol skôr postup Santusovej – nasadenie kukláčov vraj nemala riadne schválené.

„Sa hrať na to, že potom to dáme na potrestanie, keď tu behá zásahová jednotka a chytá ľudí po uliciach. Toto vyzerá tak, že bol páchaný trestný čin,“ upozornil obžalovaný bývalý prezident Policajného zboru Peter Kovařík.

Policajný šéf napokon súhlasil, aby problémový zásah pokračoval. Zvyšných dvoch podozrivých sa už ale tímu Oblúk zadržať nepodarilo.

Podľa Santusovej čakali hodinu a pol na rozhodnutie

Podľa Santusovej na rozhodnutie Kovaříka čakali asi hodinu a pol a za ten čas ich jednoducho odhalili. Obhajoba ale tvrdí, že tím okolo vyšetrovateľky ani netušil, kde podozriví sú a vyzradil sa sám – dávno pred zásahom.

„Na pokyn pani Santusovej bolo v priebehu toho víkendu zastavené auto, ktoré patrilo príbuznému pána Petrova. Expozitnejší spôsob, ako sa on mohol o tej akcii dozvedieť, si už ani neviem predstaviť, okrem toho, že mu zaklopali na dvere,“ podotkol obhajca Kovaříka Peter Kubina.

Diana Santusová mimo súdnej miestnosti odmietla poskytnúť vyjadrenie pre kamery.

Mali naponáhlo

Tím inšpekcie mal so zásahom naponáhlo. Plánovaný bol o niekoľko dní neskôr. K skoršej akcii ho vraj donútila zmena situácie – zrejme na základe odpočúvania čurillovcov v ich kancelárii. Tí totiž Oblúk podozrievali, že sabotuje ich vyšetrovanie.

„Sme sa dozvedeli, že na NAKA spracovali realizačný návrh a plánujú nás cez víkend zadržať. Ak by nás naozaj niekto zadržal, tak by toto konanie nikto iný nedokončil,“ uviedla svedkyňa Santusová pred súdom.

„Tam neodznelo, že ich idú zadržať, neplánovali to, ale tím Úradu inšpekčnej služby si to tak vyhodnotil, že im teda hrozí zadržanie budúci týždeň a preto to chceli urýchliť,“ oponoval obhajca Kubina.

Chceli udrieť cez takáčovcov, tvrdí Kubina

Kubina tvrdí, že tento zásah mal byť len prvou epizódou s jasným cieľom – cez zadržaných takáčovcov udrieť na vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí si trúfali aj na zvučné mená.

Dokazuje to vraj aj fakt, že keď tých istých svedkov o pár týždňov neskôr poslala za mreže NAKA, inšpekciu už príliš nezaujímali.

„Aký bol záujem ich zadržiavať? Keď tri mesiace ich nemal záujem nikto vypočuť,“ pýtal sa exšéf polície Kovařík.

„Dokazovanie beží, svedkovia sú vypočúvaní, oboznamujú sa listinné dôkazy. Nateraz sa nemám k čomu vyjadriť,“ uviedol prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo.

Proces bude pokračovať v piatok (21. 2.) výpoveďami ďalších svedkov.