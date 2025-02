Gašpar: Vládnutie bude aj po zažehnaní krízy komplikované

Koaličný Smer má záujem o obnovu vládnej väčšiny s pôvodnou podporou 79 poslancov. V diskusii STVR Sobotné dialógy to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Vládnutie bude podľa neho aj po vyriešení krízy komplikované, keďže bude potrebná dohoda s odídencami z poslaneckých klubov Hlas a SNS. Situácia v koalícii sa rieši už od jesene, dúfal preto, že sa to podarí do Vianoc, čo sa nestalo.

Gašpar nekomentoval, k akým výmenám vo vláde dôjde, premiér má riešenie pripravené na stole. Poslankyňa za opozičné PS Irena Bihariová sa pýta, koľko vydrží vládna väčšina, aj keby sa podarilo krízu vyriešiť.

„Chceme skúsiť obnoviť podporu 79 hlasov vrátane dvoch, ktorí boli vylúčení zo strany Hlas, čiže rokovať treba aj s nimi, pokiaľ sami nezahlásia, že chcú spolupracovať s opozíciou a nebudú podporovať túto vládu. Či to bude možné, ukážu už najbližšie dni, možno pondelok. Záujem máme na tom, aby vládu podporovalo 79 poslancov. Vedeli sme, že vládnutie bude komplikované už pri 79-ke, je to krehká väčšina v parlamente,“ povedal Gašpar. Z Hlasu boli vylúčení poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš.

Podľa Gašpara je na Hlase a SNS, aby do pondelka (17. 2.) povedali, ako chcú riešiť poslancov, ktorí ich opustili. Ak k tomu nedôjde, príde so zmenami premiér Robert Fico (Smer). Otázka podľa neho je, či s tým budú súhlasiť lídri SNS a Hlasu. Vládnutie nebude podľa neho ideálne a aj po vyriešení krízy si bude vyžadovať „vážnu disciplínu“ poslancov pri rokovaní parlamentu i hlasovaní. Dodal, že 79 poslancov a menej je „veľmi problémová väčšina“. List šéfa SNS Andreja Danka považuje za extrém, ktorý bude korigovaný.

Bihariová sa obáva, že bude pokračovať marazmus, ktorého svedkami sme boli doteraz. Dodala, že aj ľudia na námestiach odkazujú, že takto sa politika robiť nedá a chcú predčasné voľby. Situácia nie je podľa nej o tom, či by PS vyhovovali predčasné voľby. „Sme pripravení vládnuť, to platí v každej situácii,“ povedala Bihariová. Ide podľa nej o to, čo vyhovuje občanom.

Možností, ktoré prichádzajú do úvahy pri rekonštrukcii vlády, je viac, povedal Gašpar s tým, že očakáva postoj Andreja Danka a Matúša Šutaja Eštoka. „Od toho sa odvinie nejaká taktika,“ dodal. Nezachytil debatu o tom, že by sa mohol v prípadných voľbách objaviť na kandidátke Smeru súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Gašpar ho označil za silnú politickú osobnosť, no dnes je podľa neho Smer dostatočne kapacitne naplnený a nie je nutné rozmýšľať o posilňovaní.

Bihariová poukázala na chaotické zasadanie parlamentu, keď sa nevie, kedy a o čom sa bude rokovať. „Sme zvedaví, s akým konečným riešením prídu, ako dlho budú schopní zabezpečiť stabilitu,“ vyhlásila o koalícii. Myslí si, že koalícia dáva najavo každému koaličnému poslancovi, že má vydieračský potenciál. Poukázala na slová premiéra, ktorý v minulosti odmietal „kupčenie“ v snahe získať podporu vládnej väčšiny. PS podľa nej berie túto situáciu ako vážnu a zodpovedne sa pripravuje na prípadné vládnutie.

Voliči strany Smer sú nespokojní, pretože im nesplnili nič z toho, čo sľúbili

Voliči strany Smer sú nespokojní, pretože im nesplnili nič z toho, čo sľúbili, uviedla Bihariová. Doplnila, že je pre ňu nepochopiteľné, prečo si predseda vlády „pomýlil rolu premiéra Slovenska s rolou premiéra zemegule a preštylizoval sa do role youtubera”. Hnutie Progresívne Slovensko v najnovších prieskumoch preferencií víťazí. Podľa Bihariovej voličom Smeru prekáža, že nedoručili veci, ktoré sľúbili. Ako pripomenula, ľuďom sľúbili, že prinesú mier, stabilitu, poriadok, a sociálne istoty.

„Ale nič z toho momentálne nemáme, lebo sa len vybavujeme o tom, ako prelátame a predelíme rezorty, aby sme uspokojili vôbec nároky jednotlivých nahnevaných a rebelujúcich poslancov a aby vládna väčšina bola vôbec schopná prevádzky parlamentu,” vyhlásila poslankyňa s tým, že voliči nie sú nadšení ani z toho, že sa premiér chodí radiť o ich budúcnosti s Ruskom. „Tu sme už raz boli a ľudia si to neželajú," dodala.

Gašpar uviedol, že prieskumom neverí. V skutočnosti má podľa neho Smer viac percent, než ukazujú aktuálne prieskumy. „My máme percentá v prieskume na úrovni nášho volebného výsledku, preto nechápem, prečo sa hovorí, že voliči Smeru sú nespokojní,” uviedol Gašpar a vyhlásil, že ich voliči sú nespokojní len preto, že zatiaľ nie je vyvodzovaná zodpovednosť voči osobám, ktoré na Slovensku vládli v rokoch 2020 až 2023.