Pellegrini: Šéf NATO vo štvrtok navštívi Slovensko, témou budú výdavky na obranu

Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 dohodli, že na obranu každoročne vyčlenia dve percentá svojho HDP. Nový americký prezident Donald Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP.

Rutte v rozhovore pre magazín Politico na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie povedal, že členské štáty budú musieť výdavky na obranu zvýšiť výrazne viac než na tri percentá HDP. O tom, koľko by to malo nakoniec byť, sa podľa neho bude rokovať na júnovom summite NATO v Haagu.

„Ak budeme mať dohodu na postupné zvyšovanie výdavkov na obranu nad 2 % HDP, bude musieť pravdepodobne dôjsť k zmene, aby členským štátom bola udelená výnimka aj na možné prekročenie výšky dlhu, bez toho, aby tieto krajiny boli sankcionované za rastúci dlh,“ uviedol prezident.

Pellegrini dodal, že diskusia medzi členskými štátmi sa bude zameriavať na to, kam až by mala výška výdavkov na obranu ísť. „Musíme sa zamyslieť, či to bude 3 %, 3,5 % a v akom tempe a časovom horizonte. Bude to dôležitá debata, pretože nemôžeme sa sústrediť len na samotné percento, ale musíme zohľadniť aj potreby každého štátu a jeho armády,“ vysvetlil.

Kľúčové bude podľa neho vysvetliť občanom dôvody zvyšovania výdavkov na obranu. „Čaká nás náročná debata,“ dodal. Na budúci štvrtok (20. 2.) sa tejto téme bude venovať aj s generálnym tajomníkom NATO, Markom Ruttem, ktorý navštívi Slovensko.

Pellegrini tiež reagoval na vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vyhlásil, že už nehovorí o „spravodlivom mieri“, ale o „udržateľnom a trvalom mieri“. „Zelenskyj si uvedomuje, že to nebude jednoduché,“ povedal Pellegrini a zdôraznil, že ukrajinský prezident má predstavu o posilnení európskej armády a vyzval členské krajiny EÚ, aby v rámci NATO budovali silnú európsku armádu.

„Zelenskyj hovoril aj o tom, že na zabezpečenie mieru na Ukrajine bude potrebná silná ukrajinská armáda, ktorá podľa neho musí byť väčšia ako sú finančné možnosti samotnej Ukrajiny. Naznačil, že európske krajiny by mali pravidelne prispievať na udržiavanie silnej ukrajinskej armády,“ povedal Pellegrini.

Prezident ďalej dodal, že Zelenskyj si tiež uvedomuje zmenu postoja americkej administratívy voči Ukrajine a Európe. „Je to viditeľné aj v reakciách amerického viceprezidenta J. D. Vancea. Ak chce Európska únia zostať relevantným hráčom na medzinárodnej scéne, musí vystupovať jednotne. Ak bude roztrieštená, ako to teraz niekedy vyzerá, môže to byť pre samotný projekt EÚ veľmi rizikové,“ podotkol.

Upozornil tiež, že aj v kontexte nadchádzajúcich parlamentných volieb v Nemecku a politických problémov v Rakúsku a Francúzsku, bude pre EÚ veľmi dôležité nájsť spoločný postoj v zásadných otázkach, ako sú bezpečnosť a mier na Ukrajine. „Ak Únia nebude jednotná, tak ju zvyšok sveta nebude považovať za silného partnera,“ upozornila hlava štátu.

Pellegrini: Slovensko by malo ukázať, že chce zavádzať najnovšie technológie

Je dôležité, aby sa Slovenská republika prezentovala ako moderná krajina, ktorá chce implementovať najpokročilejšie technológie na svojom území, povedal v sobotu novinárom prezident. V Mníchove sa popri účasti na bezpečnostnej konferencii stretol so zástupcami spoločností Google, Airbus i Boston Consulting Group.

Pellegrini stretnutiami nadviazal na svoju návštevu v Paríži, kde sa začiatkom tohto týždňa zúčastnil na summite o umelej inteligencii a stretol sa s predstaviteľmi spoločnosti Microsoft. V sobotu zopakoval, že ak SR nemôže byť lídrom vo vyvíjaní najmodernejších inovácií, mala by byť lídrom v začatí ich využívania, a to v rôznych oblastiach života.

Prezident Pellegrini absolvoval so svojim psom špeciálnu prípravu na samit o AI Video

„Slovensko by potom mohlo byť príkladom, ktorý bude môcť ukázať, ako naozaj škodí prílišná regulácia zo strany Európskej komisie vo vzťahu k zavádzaniu moderných technológií,“ dodal Pellegrini.

Práve vďaka ich využívaniu vládou a verejným sektorom sa podľa neho zistilo, kde všade je problém s nadmernou reguláciou. Pellegrini sa domnieva, že Európa nepotrebuje podrobné pravidlá, ktoré inovácie a rozvoj brzdia, ale len regulačný rámec.

Slovenský prezident v sobotu hovoril aj s výkonným viceprezidentom firmy Airbus Helicopters Stefanom Thomém a globálnym predsedom BSG Richom Lesserom. Tému umelej inteligencie otvoril tiež počas rozhovoru s generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom.

Na rokovaniach s viceprezidentkou firmy Google pre vládne záležitosti a verejné politiky pre Európu Annete Kroeberovou-Rielovou sa dohodli, že predstavitelia tejto spoločnosti onedlho prídu na Slovensko, aby diskutovali o organizovaní možných prvých školení pre zamestnancov verejnej a štátnej správy o AI a jej potenciálnom využití.

V nedeľu sa prezident SR stretne so zástupcami spoločnosti Meta. Na programe má takisto bilaterálnu schôdzku s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom, s ktorým bude Pellegrini podľa svojich slov hovoriť o viacerých témach vrátane bezpečnosti, energetiky i aktuálneho diania.