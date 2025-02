Fico nie je izolovaný, reagoval Taraba na Dankove výroky. Vyjadril sa k projektu v Málinci aj zmenám vo vláde

Ak ľudia v regióne okolo lokality Málinca nebudú chcieť investíciu v podobe vodnej prečerpávacej stanice, tak sa to bude rešpektovať. Vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Pýta sa však, či ponúka niekto iné riešenie pre tento chudobný región. Tvrdí, že ide o výhodnú a ekologickú investíciu a rozvojový projekt, ktorý by región posunul.

Starosta obce Látky o plánovanej vodnej elektrárni Málinec

Zámer investície chce minister vysvetľovať obyvateľom regiónu tak dlho, ako to bude potrebné. Hovorí o tom, že ľudia podľahli hystérii zo strany opozičných politikov, ktorí šíria paniku. Tvrdí, že bez toho, aby o tom rozhodovala samospráva, nemôže nič vzniknúť. „Keď povedia, že to tam nechcú, nebudeme to tam pretláčať,“ povedal, no oponuje tým, že trh si vie investíciu sám zaplatiť. Na nesúhlas samospráv reagoval, že bude ľuďom vysvetľovať, akú investíciu v regióne môžu mať.

„Diskusia podľa zákona sa začína vtedy, keď sa návrh dostane do medzirezortného pripomienkového konania,“ skonštatoval Taraba s tým, že sa o tom bude diskutovať mesiace. Tvrdí, že ide o environmentálne čistý a „extrémne profitabilný“ projekt. „Niekto má ropu a plyn, my máme vodu,“ povedal. Výhoda lokality podľa neho je, že nezasahuje do vysokého stupňa ochrany prírody, nedochádza k zaplavovaniu miest a obcí, hoci je tam niekoľko domov aj na „nevysporiadaných“ pozemkoch. Uznal, že projekt je čiastočne proti územnému plánu. Dodal, že Málinec bol dávno určený ako oblasť na predpokladanú výstavbu prečerpávacej stanice.

Zmeny vo vláde

Tomáš Taraba očakáva, že lídri koaličných strán oznámia v pondelok (17. 2.) zmeny v kabinete, ktoré umožnia vrátiť sa k efektívnemu vládnutiu. Konkretizoval, že predpokladá zmeny na Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR i jedného z rezortov, ktoré obsadil Hlas.

„Očakávam zmeny na MCRŠ, to si myslím aj odzrkadľuje také širšie vzťahy, rovnako zrejme aj Hlas príde o jeden rezort,“ povedal. Pri zmene vo vedení MCRŠ nevie, či na jeho čele bude stáť poslanec Národnej koalície Rudolf Huliak. „O tom finálne musí rozhodnúť premiér, on totiž preberá aj istú zodpovednosť za to, čo sa bude diať v danom rezorte,“ upozornil Taraba. Vníma však, že Huliak „a priori nie je proti“.

Tomáš Taraba o sporoch v koalícii, Huliakovi, Gašparovi a vystúpení z EÚ a predčasných voľbách aj Ficovom kultúrno-etickom návrhu

Je si istý, že zmeny vo vláde sa nebudú týkať jeho pozície na čele envirorezortu. „Nikto nikdy nepovedal, že by som mal opustiť ministerstvo životného prostredia, nikdy voči mne táto otázka adresovaná nebola,“ zdôraznil.

Je presvedčený, že dohoda sa zrodí. „Vzhľadom na to, že nikto nechce predčasné voľby, očakávam, že sa zrodí trvalá dohoda, ktorá odstráni napätie a tenzie, brániace efektívne vládnuť,“ povedal. V prípade odídencov zo strany Hlas „neeviduje požiadavku podieľať sa na exekutíve, ako je to v prípade pána Huliaka“.

Taraba v relácii zároveň odmietol špekulácie o svojej politickej budúcnosti a prípadného „politického prestupu“.

Fico nie je izolovaný

Robert Fico pôsobí ako aktívny premiér a vstupuje aktívne aj do diania v koalícii. Povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) v súvislosti s medializovaným výrokom šéfa SNS Andreja Danka, že Fico sa po atentáte, ktorý bol na neho spáchaný, izoluje. To, že Fico nemá mobilný telefón, je o ňom podľa Tarabu známe asi 15 rokov, môže však byť zastihnuteľný na dvoch telefónnych číslach ľudí z jeho okolia.

„Je tým známy, že buď ho nájdete na jednom telefónnom čísle alebo na druhom. A keď ani na jednom, tak on sa ozve,” uviedol Taraba. Doplnil, že obdivuje, že premiér dokáže takto fungovať. „Ale aspoň má takú hrádzu,” dodal minister.

Rozuzlenie krízy je v rukách premiéra

Rozuzlenia aktuálnej koaličnej krízy je v rukách predsedu vlády Roberta Fica. Ako ďalej v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba, všetci poslanci, ktorí opustili koaličné strany SNS alebo Hlas, majú totiž záujem komunikovať s premiérom. Výsledok rokovaní podľa Tababu Fico oznámi v pondelok 17. februára. Zároveň zopakoval, že SNS v rámci rekonštrukcie vlády príde o ministerstvo cestovného ruchu a Hlas tiež o jeden rezort.

„Som toho názoru, že ak v pondelok by žiadna dohoda nemala byť, tak potom treba to ukončiť,” vyhlásil Taraba. Ako ďalej uviedol, nabáda premiéra, aby krízu v koalícii v pondelok doriešil. „Pretože odmietame aj my vo vláde byť obeťou neustálych mediálnych výstupov, že my nevieme ani vlastnú prácu komunikovať, lebo neustále sa rieši kto kde bude. A preto som veľmi rád, že pán premiér dal termín buď jún, alebo sa to zajtra vyrieši,” doplnil Taraba.

Poslanec Valášek: Koalícia funguje ako blikajúca žiarovka

Opozičný poslanec Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznil, že súčasná vláda už nevládne, preto chce opozícia predčasné voľby. „Sme mali naposledy riadnu chôdzu v decembri, je polovica februára,” uviedol Štefunko. Vládna koalícia je podľa neho zložená z troch strán, ktoré sú ale zložené ešte z ďalších strán. „A, ktoré sa drobia a drobia,” skonštatoval poslanec s tým, že premiér Fico obviňoval bývalú vládu, že je ‚zlepenec‘. Súčasná vláda je však podľa Štefunka ‚zlepenec na druhú‘. „Kde sa strany medzi sebou bijú, kde musia vysielať svojich emisárov ku premiérovi,” doplnil s tým, že primárnou aktivitou súčasnej koalície je kupčenie s hlasmi a rezortmi.