Tomáš očakáva, že sa im podarí rozlúsknuť koaličný problém. V hre je aj ministerstvo Hlasu. Petrík: Situáciu to neupokojí

Šutaj Eštok o rokovaniach o koaličnej kríze

„Očakávam, že sa v pondelok predpoludním podarí na koaličnej rade rozlúsknuť celý problém,“ uviedol bez bližších analýz možností. Priznal že súčasťou debaty je aj možnosť, že sa Hlas vzdá jedného z rezortov. „Máme však jasný rámec, aký rezort môže byť súčasťou takejto diskusie, respektíve súčasťou dohody nemusí byť len ministerský post,“ upozornil. Vyhlásil, že je „psou povinnosťou“ koalície dohodnúť sa a zaistiť v parlamente komfortnú väčšinu pre pokračovanie v napĺňaní záväzkov v programovom vyhlásení vlády a sľubov, ktoré dali voličov pred voľbami. „Ideálne by bolo obnoviť pôvodnú 79-ku,“ povedal. O nevyhnutnej potrebe sa v koalícii dohodnúť hovorí aj preto, že na druhej strane je „liberálno-konzervatívno-bláznivá“ opozícia.

Poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka hnutia PS Simona Petrík mieni, že politické výmeny, o ktorých sa uvažuje, neupokoja situáciu, skôr podnietia ďalšiu nespokojnosť a pocity skrivodlivosti vo vnútri koalície. „Budeme svedkami ďalších otvorených listov,“ narážala na list lídra SND Andreja Danka premiérovi.

Poslanec Valášek: Koalícia funguje ako blikajúca žiarovka Video Vládna koalícia podľa poslanca PS Tomáša Valáška nie je schopná zabezpečiť podporu vlastných legislatívnych návrhov v Národnej rade (NR) SR.

Na rozdiel do Tomáša je presvedčená, že Slováci majú reálnu alternatívu voči súčasnej vládnej moci. „Sme najsilnejšia opozičná strana s rastúcim trendom, máme dobrú spoluprácu so stranou SaS i KDH a ak sa zároveň podarí strane Demokrati prejsť do parlamentu, vedeli by sme si predstaviť spoluprácu s nimi,“ uviedla. Vylúčila spojenie s hnutím Slovensko Igora Matoviča, nevie si ho predstaviť ani so stranou Hlas. „Ukazuje sa aj teraz, že je to nestabilný prvok koalície,“ upozornila.