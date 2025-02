Predčasné voľby, dohoda či úradnícka vláda? Ficovo ultimátum sa vypršalo, koalícia má rozhodnúť ako pokračuje vo vládnutí

K rozuzleniu takmer rok trvajúcej krízy vo vládnej koalícii by malo prísť dnes. Okolo obeda sa lídri Smeru, Hlasu a SNS stretnú na koaličnej rade, na ktorej by mali doladiť posledné detaily dohody. Tie však dodnes verejnosti nie sú známe. Ak sa krízu nepodarí zažehnať ani v pondelok, premiér Robert Fico (Smer) avizoval, že predstaví svoje vlastné riešenia a s nimi pôjde za prezidentom. Hlava štátu však Ficovi odkázala, že to tak nefunguje.

Koalícia zatiaľ nemá v parlamente istú väčšinu. Aj keď sa vládnym stranám pravdepodobne podarilo dohodnúť so skupinou štyroch nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, s nimi disponuje podporou len 76 poslancov. Vládni politici však naďalej hlásia, že v parlamente chcú podporu 79 poslancov. Teda aj trojice rebelantov z kandidátky strany Hlas – Jána Ferenčáka, Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša. Ako to chce koalícia dosiahnuť, jasné nie je.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas) v nedeľu v relácii ta3 V politike uviedol, že rokovania o zmieroch v koalícii pokračujú a nič nie je stratené. „Uvedomujeme si, že problém nastal aj v strane Hlas,“ povedal s tým, že strana je naďalej ochotná diskutovať o možnostiach. „Zajtra sa bude konať koaličná rada a predpokladám, že tam by sme mohli rozlúsknuť tento problém. Pevne verím, že všetci sú zodpovední,“ uviedol.

Erik Tomáš Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas) prichádza na 63. rokovanie vlády v nedeľu 8. decembra 2024 v Bratislave.

„Premiér nám oznámil, že ak nedôjde k dohode, strana Smer je pripravená podporiť predčasné voľby,“ doplnil s tým, že padli už aj isté možné termíny, konkrétne v júni. Hlas je ale zásadne proti takejto možnosti, vyhlásil minister práce.

Predčasné voľby by mal schváliť parlament. „Treba totiž povedať, že na predčasné voľby treba ústavnú väčšinu v parlamente (90 a viac hlasov, pozn. red.). Súhlasiť s tým teda musia všetky ostatné politické strany, ešte aj opozičné,“ podotýka politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem Hlasu by podľa neho s predčasnými voľbami nesúhlasil ani šéf SNS Andrej Danko.

Pellegriniho odkaz Ficovi

Pred takýmto krajným riešením sa však Fico ešte pokúsi situáciu vyriešiť sám. Jeho stanovisko je jasné. Oznámil, že ak sa do 17. februára nezabezpečí stabilita a dohoda so vzbúrencami, sám „ihneď v ten istý deň navrhne prezidentovi viaceré zmeny vo vláde“.

Na to Pellegrini vo štvrtok (13.2.) reagoval pre Markízu s tým, že to nie je také jednoduché, ako premiér hovorí. „Predtým než sa vôbec k nejakému aktu rozhodnem, tak si ich najprv pozvem a oboznámim sa s tým, čo by na dotyčných rezortoch chceli robiť. To nefunguje na povel pána premiéra, že si to v pondelok zmyslí a ja to v utorok spravím. Má to svoj priebeh,“ vysvetlil prezident.

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner pre Pravdu uviedol, že prezident má právo odmietnuť premiérových nominantov, no zároveň podľa neho už spolu obaja v súčasnosti rokujú. „Myslím si, že komunikácia medzi Ficom a Pellegrinim je taká, že prezident už povie, aké mená by do vlády mali podľa neho prísť. Ak by tam bol nejaký problém, tak v koalícii potom podľa mňa navrhnú niekoho iného,“ povedal.

Podľa Štefančíka bol však Pellegrini Ficovi vždy poruke. „Týmto vyhlásením len inak vyjadril svoj výrok ,nebudem podržtaška‘, ale aj tak urobí všetko, čo si bude Fico priať. Takéto vyhlásenie netreba brať nejako vážne,“ doplnil. Prezident aj premiér sa na mocenských témach podľa neho dohodnú tak, aby boli obaja spokojní.

Dohoda na obzore

Rokovania medzi koaličnými stranami neprestali ani cez víkend. „Myslím si, že je cieľom a záujmom všetkých strán, dospieť k takej dohode, aby vládna koalícia pokračovala vládnou väčšinou,“ uviedol v ta3 minister Tomáš.

Aj Cirner si je istý, že sa dohoda v koalícii blíži. „Fico je známy dodržiavaním dohôd, ktoré deklaruje. Nehovorím o sľuboch voči verejnosti alebo jeho voličom, ale k politickým partnerom býva otvorený. Keď povedal, že sa to v pondelok rozlúskne, tak to tak bude,“ myslí si Cirner.

Štefančík je o niečo skeptickejší a budúcnosť sa pri slovenských politikoch podľa neho odhaduje len ťažko. „Hovorili, že dohoda bude pred Vianocami. Len asi zabudli povedať, pred ktorými,“ uviedol expert. „Zajtra by sme mohli byť múdrejší, minimálne o informáciu, či to pôjde v takomto zložení aj ďalej, alebo či dôjde k nejakému zásadnému dramatickému zvratu,“ doplnil.

Možných riešení v rámci rekonštrukcie vlády je viacero. Ministerstvo cestovného ruchu a športu môže po Dušanovi Keketim (nom. SNS) prevziať Huliak, za ktorého príde do parlamentu náhradník. K zmene má prísť aj na pozícii podpredsedu pre plán obnovy. Tým je v súčasnosti Peter Kmec (Hlas), no po novom by post mohol post prejsť pod poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka (Hlas), jedného zo štyroch rebelov Hlasu, alebo Ferenčákovho nominanta.

Predseda Hlasu Šutaj Eštok totiž vo štvrtok uviedol, že post ponúkol Smeru. Cirner si to vysvetľuje tým, že najsilnejšia vládna strana naňho môže nominovať aj niektorého z nespokojných poslancov Hlasu. Post by tak formálne patril Smeru, ale v konečnom dôsledku takáto nominácia by pomohla stabilizovať situáciu.

Cirner si myslí, že sa rokuje na viacerých úrovniach, no dohoda bude, samozrejme, bolestivá. Podotýka, že ak po jednom rezorte stratia aj Hlas aj SNS, Danko vlastne už nebude ovládať ani jeden. „On reálne ovláda iba jeden rezort aj keď má troch nominantov vo vláde. Ale tie ďalšie dva rezorty sú iné skupiny,“ vysvetlil. Minister životného prostredia Tomáš Taraba a ministerka Kultúry Martina Šimkovičová totiž nie sú oficiálne členmi SNS, len jej nominantmi.

Taraba zostáva

Samotný Taraba pritom rovnako ako Tomáš pripúšťa, že SNS aj Hlas zrejme v rámci rekonštrukcie o rezorty prídu. V diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24 však uviedol, že vo vládnej koalícii neeviduje nikoho so záujmom o predčasné voľby.

„Nehovoria to ani poslanci, a preto je zodpovednosťou predsedov troch strán, aby predostreli riešenie, ktoré bude trvalé, ktoré bude až do konca volebného obdobia,“ skonštatoval.

Vládna nestabilita je pre Tarabu problémom aj preto, že v utorok bude spoločne s ministerkou Šimkovičovou čeliť odvolávaniu na pôde Národnej rady. Erik Tomáš uviedol, že Tarabov koniec na čele rezortu strana Hlas nepodporí.

Cirner si myslí, že ich odvolanie nehrozí. Vládne strany si sú podľa neho vedomé toho, že keby sa Šimkovičová s Tarabom vrátili do parlamentu, tak by spôsobili nové problémy s počtami poslancov v neprospech väčšinovej koalície.

Ani podľa Štefančíka koniec Tarabu či Šimkovičovej zatiaľ nehrozí, no ak by sa v pondelok nevyriešila vládna kríza, karty sa môžu obrátiť. Nepredpokladá, že by štyria poslanci okolo Huliaka aktuálne zahlasovali za odvolanie ministrov vlády – najmä v situácii, keď majú na dosah vlastné ministerstvo. Ak ho však nezískajú, môže to byť iný príbeh. „Ak by sa v pondelok nedohodli, teoreticky by niečo také mohlo hroziť,“ doplnil politológ.

Taraba v tejto súvislosti však taktiež povedal, že na čele rezortu životného prostredia zostáva. „Nikdy nikto nepovedal, ani premiér, že by som mal opustiť ministerstvo životného prostredia,“ zdôraznil napriek tomu, že podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) v sobotu možnosť Tarabovho odstúpenia z funkcie sám pripustil.

Bez dohody to ukončme

Rozuzlenie celej krízy má podľa ministra životného prostredia v rukách premiér. „Som toho názoru, že ak v pondelok by žiadna dohoda nemala byť, tak potom treba to ukončiť,” vyhlásil Taraba. Ako ďalej uviedol, nabáda premiéra, aby krízu v koalícii v pondelok doriešil.

„Pretože odmietame aj my vo vláde byť obeťou neustálych mediálnych výstupov, že my nevieme ani vlastnú prácu komunikovať, lebo neustále sa rieši kto kde bude. A preto som veľmi rád, že pán premiér dal termín buď jún, alebo sa to zajtra vyrieši,“ doplnil.

Štefančík vysvetľuje, že ak k dohode nedôjde, nemusia Slovensko nevyhnutne čakať predčasné voľby v júnovom termíne, ako to Fico navrhuje. „Teoreticky môže zasiahnuť do toho celého prezident. Videli sme, že keď Eduard Heger stratil dôveru v parlamente, trvalo to ešte deväť mesiacov,“ uviedol s tým, že by tiež mohla nastúpiť úradnícka vláda, ktorá by ale stále potrebovala podporu v parlamente rovnako, ako tá súčasná.

„Je otázne, či by to chcel Peter Pellegrini takýmto spôsobom predlžovať,“ dodal Štefančík pre Pravdu.