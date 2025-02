Fico sa údajne chystá do USA, namiesto jedného tam bude tri dni

Informoval o tom Denník N s odkazom na viacero zdrojov. Premiér by mal do Washingtonu odcestovať vo štvrtok a vrátiť na Slovensko v nedeľu.

Úrad vlády zatiaľ o tejto ceste Fica neinformoval.

„Pôvodne sa rátalo s jednodňovou cestou, no nakoniec by mal Robert Fico v USA stráviť tri celé dni, čo už pripomína oficiálnu cestu,“ uviedol denník. Fico by mal byť vo Washingtone v čase veľkého konzervatívneho samitu CPAC, ktorý sa začína v stredu 19. februára a končí sa v sobotu 22. februára.

Je otázne, s kým sa premiér Fico v USA stretne. V uplynulých týždňoch ale vyvinul smerom k USA viacero aktivít. Telefonoval si s prezidentom Donaldom Trumpom či písal list miliardárovi Elonovi Muskovi.

Fico Muskovi písal kvôli grantom poskytnutým z americkej Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) slovenským mimovládnym organizáciám. Podľa Fica sa peniaze na Slovensku používali aj na politické ciele. „Je nespochybniteľné, že finančné zdroje pochádzajúce z USAID boli na Slovensku použité aj na politické ciele za účelom deformácie politického systému a zvýhodňovania určených politických strán," napísal Fico v liste Muskovi.

Fico je pripravený sa s Muskom stretnúť aj osobne, pretože považuje tému „zneužívania zahraničných fondov na Slovensku za účelom znevýhodňovania časti politického spektra“ za závažnú. S Muskom by chcel zároveň prerokovať aj iné projekty vzájomne výhodné pre slovensko-americké vzťahy.

Chystanú cestu Fica do USA podľa „enka“ potvrdzuje minulotýždňové stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer) s americkým veľvyslancom na Slovensku Gautamon Ranom. Na tejto schôdzke bol podľa informácií Denníka N aj štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok, ktorý „je hlavnou „spojkou“ premiéra na ministerstve a zvykne ho sprevádzať na zahraničných cestách“.

Odlet Fica do USA však môže kolidovať s návštevou generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Bratislave, o ktorej informoval minulý piatok prezident Peter Pellegrini. Na stretnutí by sa mal zúčastniť aj Fico. Témou rokovania má byť zvyšovanie výdavkov na obranu.

„Pokiaľ by Fico namiesto stretnutia s Ruttem zvolil let do USA, bolo by to pomerne silné gesto smerom do Aliancie. Preto nie je vylúčené, že by sa s termínom odletu mohlo ešte hýbať, aby premiér schôdzku s generálnym tajomníkom NATO absolvoval,“ píše Denník N.