Prejeme 12 miliárd eur. SaS kritizuje zvýšenie sumy 13. dôchodku

Opozičná SaS kritizovala zvýšenie sumy 13. dôchodku pre tento rok, ktorý má byť vo výške priemerného dôchodku za vlaňajší rok. Zvýšiť by sa mal na 667,30 eura, pričom podľa poslancov SaS Branislava Gröhlinga a Mariána Viskupiča to nie je dobré pri aktuálnej zadlženosti Sociálnej poisťovne (SP).

„Minister práce má robiť všetko preto, aby tu bolo 12 plnohodnotných dôchodkov, ktoré vie vyplatiť,“ povedal Gröhling s tým, že podľa neho má robiť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas) všetko preto, aby vyššie dôchodky dostávali tí, ktorí to potrebujú a bola zachovaná adresnosť. Dodal, že aktuálne šéf rezortu práce peniaze na 13. dôchodok rozhadzuje a rozdáva ich cez SP, ktorá má aktuálne deficit takmer tri miliardy eur.

Skvelý rok: Koľko ste vlani zarobili v II. pilieri? A čo s tým môžete urobiť Video

Viskupič doplnil, že tento deficit sa prenesie aj do rokov 2026 a 2027, čo znamená, že na vyplatenie dôchodkov budú chýbať zdroje vo výške 12 miliárd eur. Štát v súčasnosti chýbajúce prostriedky SP dopláca. „Dnes pri tom aktuálnom nastavení platia ľudia s nižšou ako priemernou mzdou 13. dôchodok aj pre dôchodcov, ktorí majú ten dôchodok vyšší ako priemerná mzda. Chudobnejší ľudia, ktorí chodia do práce, sa skladajú pre bohatších. To je morálny hazard, takto krajina jednoducho nemôže fungovať,“ uzavrel Viskupič.