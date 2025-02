Plánovaná cyklocesta na východnom Slovensku prepojí hrad, kaštieľ a mauzóleum. Vznikne aj unikátny fotopoint

Cyklocesty pod Krásnou Hôrkou Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

V skutočnosti ide vlastne o dve cyklotrasy, ako pre Pravdu vysvetlil starosta Krásnohorského Podhradia Štefan Kún. „Cez Košický samosprávny kraj (KSK) nám prešiel projekt jednej cyklotrasy. Ďalšia by sa mala riešiť ohľadom celého Gemera. Dúfam, že sa nám to podarí, keď niektorých ľudí nahovoríme, aby odpredali, alebo dali do prenájmu svoje pozemky, aby sme sa vedeli s projektom pohnúť,“ uviedol starosta.

Od mauzólea k hradu

Prvá spomínaná cyklocesta bude merať asi 1,5 kilometra. Podľa slov výkonnej riaditeľky organizácie Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej zabezpečí bezpečné a zároveň pohodlné prepojenie medzi Krásnou Hôrkou a mauzóleom pre peších aj cyklistov. Povedie tiež popri kempingu v Krásnohorskom Podhradí.

„Trasa bude súčasťou plánovanej EuroVelo 11 a podporí ďalší rozvoj cyklistickej infraštruktúry v regióne. Návštevníci tak budú môcť objavovať krásy historických pamiatok a prírody aktívnym spôsobom,“ podotkla riaditeľka.

KSK bude výstavbu financovať v rámci dotačného programu Terra Incognita dotáciou 230 000 eur, ďalších desať percent je spolufinancovanie obce. V blízkej dobe prebehnú prípravné práce a po podpise zmluvy bude výstavba zrealizovaná do dvoch rokov.

Súčasťou celého projektu, ktorý sa nazýva Nový pohľad na Krásnu Hôrku, je i vybudovanie Moebiusovej špirály. Má to byť vyhliadka či fotopoint priamo pod hradom.

Foto: Košický samosprávny kraj Vizualizacia Moebiusovej spiraly pod Krasnou Horkou Vizualizácia Moebiusovej špirály pod Krásnou Hôrkou

Podľa Vargovej Jurkovej sa projekt zameriava na ekologický turizmus, ktorý rešpektuje prírodné prostredie a zároveň ponúka udržateľný turistický zážitok. „Vybudovanie Moebiusovej špirály a cyklotrasy výrazne zvýši turistickú atraktivitu tejto oblasti, podporí ekoturizmus a prispeje k rozvoju miestnej ekonomiky. Tento projekt je skvelým príkladom toho, ako môže moderný turizmus a ochrana prírody spoločne prispieť k udržateľnému rastu a rozvoju regiónu,“ konštatovala riaditeľka Košice Región Turizmus.

Gemer Trail

Spomínaná 1,5-kilometrová cyklotrasa by sa mala pri kamennom moste v Krásnohorskom Podhradí napájať na druhú cyklocestu vedúcu cez Rožňavu do Betliara. Tá je súčasťou projektu Gemer Trail, asi 52 kilometrov dlhej komunikácie pre cyklistov. Zatiaľ ide len o zámer, v rámci ktorého prebiehajú prípravné práce. Okrem Betliara by jej ďalšia vetva by mala viesť cez Brzotín, Plešivec až k jaskyni Domica.

„Gemer Trail prepája najväčšie atrakcie a zaujímavosti Gemera prostredníctvom segregovaných cyklistických cestičiek, upravených hrádzí rieky Slaná a modernizovaných účelových komunikácií s minimálnym pohybom motorových vozidiel,“ uvádza KSK vo svojich materiáloch.

Foto: Košický samosprávny kraj Moebiusova spirala bude pod hradom Krasna Horka sluzit ako fotopoint Moebiusova špirála bude pod hradom Krásna Hôrka slúžiť ako fotopoint

Rozšírením Gemer Trailu by mohol byť ďalší, asi 10-kilometrový úsek nazvaný Krásnohorský Trail. Jeho trasa je navrhnutá od mauzólea v Krásnohorskom Podhradí smerom na územie na úpätí Národného parku Slovenský kras, kde sa nachádza Krásnohorská jaskyňa.

Otázna však zostáva budúcnosť jedného z najväčších turistických lákadiel Gemera, hradu Krásna Hôrka. Ten je po požiari zatvorený už 13 rokov a nie je jasné, kedy bude po rekonštrukcii znovu otvorený.