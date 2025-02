Koalícia bojuje o prežitie, Danko po ultimáte ponúka všetko, čo má. Politológ: Ťažko pochopiteľná taktika

Večerný živý vstup ta3 o rokovaní koalície Video Zdroj: ta3

Lídri Hlasu a SNS sa najskôr stretli s premiérom na Úrade vlády, kde od 10. ráno rokovali zhruba hodinu. Za SNS prišiel Danko, za Hlas minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker. O tom, aká bude budúcnosť štvrtej Ficovej vlády, sa však po rokovaniach nevyjadril ani jeden z nich. V pláne totiž bola ešte jedna popoludňajšia koaličná rada.

Premiérova limuzína zamierila do Prezidentského paláca krátko pred pätnástou hodinou. Predseda vlády sa u Pellegriniho dlho nezdržal a už pred 15.30 z areálu paláca odchádzal. Aký návrh riešenia koaličnej krízy Fico predložil prezidentovi, nezverejnil.

Erik Tomáš reaguje na koaličnú krízu po diskusnej relácii ta3 V politike Video Zdroj: TV Pravda

„Prezident SR Peter Pellegrini dnes (v pondelok, poz. red) prijal v Prezidentskom paláci predsedu vlády SR Roberta Fica na jeho žiadosť a spoločne konzultovali aktuálnu politickú situáciu a možnosti jej riešenia,“ informovala len stručne Kancelária prezidenta SR.

Premiér Fico navštívil pápeža Františka vo Vatikáne Video Zdroj: FB/Robert Fico, Vatican News

Danko ponúkol všetky pozície

Druhá koaličná rada priniesla viac svetla do riešenia vládnej krízy. Líder SNS oznámil, že na stretnutí s Ficom deklaroval absolútnu podporu tejto vláde. Na rokovaní ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií, s cieľom uspokojiť každého, s kým bude premiér rokovať. Ak bude potrebná kompletná rekonštrukcia vlády, SNS poskytne „maximálnu súčinnosť“.

V kuloároch sa hovorí o tom, že s oslabenou pozíciou má po rekonštrukcii vlády skončiť práve Danko, ktorému musel klub SNS zachraňovať poslanec Smeru Dušan Muňko. Podľa koaličnej dohody pripadajú SNS tri ministerstvá – rezort životného prostredia, ktorý má pod palcom Tomáš Taraba (nom. SNS), rezort kultúry, kde je ministerkou Martina Šimkovičová (nom. SNS), a Dankova srdcová záležitosť, najmladšie ministerstvo cestovného ruchu a športu. Šéf národniarov v stanovisku uviedol, že oceňuje prácu nominantov svojej strany.

Foto: Ivan Majerský Matúš Šutaj Eštok, Robert Fico, Andrej Danko, Na snímke šéfovia koaličných strán. Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, predseda Smeru a premiér Robert Fico, predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko.

„V tejto ťažkej dobe je však dôležité, aby nikto nebol prilepený na svoju stoličku a aby sa každý vedel obetovať s jediným cieľom – zabezpečenia fungovania koalície do budúcna,“ vyjadril sa s tým, že ministri SNS sa podľa neho neboja ani zásadných a tvrdých rozhodnutí.

„Predseda SNS je presvedčený, že táto vláda nesmie padnúť, že nemôžu byť vyhlásené predčasné parlamentné voľby, a zároveň verejne deklaruje poďakovanie všetkým ministrom SNS za ich pochopenie vzniknutej politickej situácie,“ reagovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Danko verí, že kompromis bude výsledkom dohody všetkých a nebude len politickým tlakom na SNS.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave hovorí, že Danko s podobnou taktikou prišiel aj po voľbách na jeseň 2023. „Vravel, že bude v tichosti podporovať vládu Roberta Fica bez ohľadu na to, či tam bude, alebo nebude. Nakoniec to dopadlo tak, že si vyrokoval jedno ministerstvo navyše a ešte chcel byť aj predseda parlamentu. Zatiaľ je to z jeho strany ťažko pochopiteľná taktika. To, čo dnes tvrdí, môže byť zajtra inak,“ myslí si politológ.

Možnosť odchodu Šimkovičovej a Tarabu do Smeru by bol podľa Štefančíka úplne pochopiteľný krok z ich strany, a to aj vzhľadom na to, že preferencie SNS sa prepadajú a má minimálnu šancu po najbližších voľbách znova sa dostať do parlamentu.

„Andrej Danko kalkuluje, rozmýšľa, ale racio by som tam zatiaľ nehľadal, pretože dobre vieme, že je neriadená strela a ťažko mu rozumieť. Počkal by som ešte, čo za tým je, a ako sa bude Danko správať,“ zhodnotil politológ.

Šutaj Eštok o rokovaniach o koaličnej kríze Video

Ferenčákovi ponúkali posty

Ultimátum od Fica dostali koaliční partneri ešte minulý týždeň v utorok. Cez médiá im oznámil, ako bude postupovať a naznačil záujem o pôvodnú sedemdesiatdeviatku v parlamente vrátane odídencov z klubu SNS a vylúčených poslancov Hlasu.

„Pokiaľ Hlas a SNS nebudú spôsobilé do tohto termínu dosiahnuť vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili kluby týchto strán, akceptujú, že predseda Smeru pristúpi k riešeniu krízovej situácie z pozície predsedu vlády SR a ihneď v ten istý deň navrhne prezidentovi SR viaceré zmeny vo vláde SR,“ napísal v oznámení, na ktoré Danko reagoval emotívnym otvoreným listom.

Líder Hlasu sa snažil hľadať riešenia aj cez víkend. Podľa Aktualít sa stretli v sobotu v trojici Šutaj Eštok s Jánom Ferenčákom (Hlas) a Radomírom Šalitrošom. Ferenčák patril k pôvodnej štvorici rebelujúcich poslancov Hlasu, z ktorých však ako jediný v strane zostal.

Foto: Pravda, Ivan Majerský malatinec, Ferenčák Ján Ferenčák a Roman Malatinec sa pridal k Migaľovi a Šalitrošovi, aj keď ostávajú v strane. V NR SR nebudú hlasovať.

V kuloároch sa už dlhšie hovorilo o tom, že primátor Kežmarku by si v rámci rekonštrukcie vlády mohol polepšiť. Na sobotňajšom stretnutí mal dostať ponuku na post vicepremiéra pre plán obnovy, ktorý má aktuálne pod palcom Peter Kmec, o ktorej sa hovorilo už dlhšie. Okrem toho mu mal Šutaj Eštok ponúknuť aj funkciu ministra školstva, ktoré teraz vedie Drucker, a stoličku ministra informatizácie po Richardovi Rašim, ktorého navrhnú na post šéfa parlamentu.

Šutajovi Eštokovi sa presvedčiť Ferenčáka na vyššiu stoličku evidentne nepodarilo. Vo svojom facebookovom statuse to popoludní naznačil samotný poslanec a primátor Kežmarku. „Politici majú pracovať pre ľudí, hájiť hodnoty pravdy a zachovať si rovný charakter,“ uviedol Ferenčák.

Či dostal podobnú ponuku aj ďalší poslanec z pôvodnej rebelujúcej štvorice – Samuel Migaľ, nie je jasné. Na otázky Pravdy do uzávierky nereagoval, no predtým sa viackrát vyjadril, že jeho „ambíciou nie sú trafiky, ale služba občanom“.

V prípade Hlasu by malo dôjsť k najrozsiahlejším zmenám. Jednak sa spomínal presun ministra investícií Rašiho na post šéfa parlamentu a pertraktovaný bol aj post vicepremiéra pre plán obnovy Petra Kmeca. Na voľný post po Rašim má zasadnúť Kmec a na jeho miesto zase rebelujúci poslanec Hlasu Ferenčák. Tento plán sa ale nenaplnil.

Čítajte viac Vládny spor pokračuje, posty stratí niekoľko ministrov. Kto zaplatí za rekonštrukciu?

Politológ podotkol, že Ferenčák je tiež primátorom Kežmarku. „Ak si je vedomý svojho znovuzvolenia, asi by sme sa čudovali, keby zobral nejakú funkciu ministra, ktorá môže byť na niekoľko týždňov. Funkciu primátora by zrejme v takom prípade stratil, takže on skôr volí toho vrabca v hrsti ako nejakého holuba na streche,“ pokračoval Štefančík.

Politológ sa domnieva, že za Migaľovou absenciou môže byť už osobnostný aspekt a skutočnosť, že jeho cesty s lídrom Hlasu sa už definitívne rozišli. „Ak sa nemýlim, pán Šalitroš podporoval prezidenta v jeho predvolebnej kampani aj finančne, takže možno práve tam existuje spojenie medzi nimi. A ak sa nemýlim, Ferenčák je jedným zo zakladateľom Hlasu, tak aj tam existuje spojenie,“ myslí si.

Poslankyňa a podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Simona Petrík po diskusnej relácii ta3 V politike Video Zdroj: TV Pravda

Turizmus a šport pre Huliaka

Štvrtým pôvodne rebelujúcim poslancom Hlasu bol Roman Malatinec, ktorého síce Hlas nevylúčil zo strany, no odišiel odtiaľ a osvojila si ho Národná koalícia. Práve nárokovanie si skupiny poslancov okolo Rudolfa Huliaka na ministerský post je jedným z dôvodov koaličnej krízy.

Huliakovi prekážalo, že hoci mu Danko po vzniku vlády sľuboval ministerstvo, nedostal ho. Pôvodne sa uchádzal o envirorezort, za ministra ho však odmietla vymenovať exprezidentka Zuzana Čaputová. Nezmenilo sa to ani po tom, keď ju v paláci vystriedal Pellegrini. Trojica huliakovcov vlani opustila klub SNS a svoje požiadavky si u premiéra snažila vyboxovať sama. Po tom, čo sa k nim pridal aj Malatinec, svoje pozície vo vyjednávaniach skupinka len posilnila.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) načrtol možnosť, že by si SNS a Huliak podelili rezort životného prostredia. Šéf Národnej koalície by mal pod palcom ochranu prírody.

„Ja si viem predstaviť, že by dostal na zodpovednosť na ministerstve životného prostredia za ochranu prírody, že by tam fungovali jeho nominanti a presadzovali tú politiku, ktorú on sľuboval v tom predvolebnom programe,“ uviedol cez víkend Gašpar. „Taká kombinácia je možná, to jediné mi dáva zrozumiteľný výklad slov ‚zdieľané’ ministerstvo.“

Taraba sa o svoje ministerstvo deliť odmieta. „Pána Gašpara už chcem vyzvať, aby nebol ako baba na trhu. Chodí po médiách a rozpráva vyslovene veci, ktoré nie sú na stole ani v diskusiách. Nech sa venuje už bezpečnostným alebo akým otázkam. Toto nevedie k ničomu, absolútne to nie je na stole,“ odkázal mu Taraba.

Má to byť teda práve Keketiho rezort, ktorý Huliak dostane na starosť. Súčasný minister športu vyjadril obavy, aby sa najmladší rezort dostal do správny rúk. „Pokojne môžem apelovať na koaličnú radu alebo na pána premiéra, aby náhrada alebo výmena, ak sa stane, bola adekvátna vážnosti týchto dvoch sektorov,“ reagoval minister Keketi (nom. SNS).

„Otázkou je, či na tom ministerskom poste bude do riadnych volieb, pretože ak sa huliakovci umravnia, ešte aj traja poslanci okolo Migaľa môžu spôsobiť celej vládnej koalícii veľké problémy,“ domnieva sa politológ.

Politológ si myslí, že Ficova vláda bude musieť zápasiť s minimálnou väčšinou v parlamente. „Zatiaľ to vidím na sedemdesiatšestku,“ skonštatoval. Zákony, ktoré nachádzajú širokú podporu verejnosti, ako napríklad stavebný zákon, budú podľa neho prechádzať, no zákony, ktoré sa budú valcovať princípy liberálnej demokracie, na tie koalícia silu mať nebude.

„Andrej Danko sa skutočne správa ako neriadená strela. Tak ako teraz „stiahol chvost“, tak nakoniec on sám môže povedať, že on končí v tejto vládnej koalícii, a to bude ten jeden hlas. Myslím si, že on ani nechce povaliť vládu, ale vládnuť s väčšinou o jeden hlas je skutočne náročné,“ myslí si.