Premiérov exporadca Chmelár: Predčasné voľby obvykle prehrávajú tí, ktorí ich vyvolajú. Šutaj Eštok posunul Ficovi 'Čierneho Petra'

Chmelár tvrdí, že rokovania o vyriešení koaličnej krízy sa komplikujú viac, než sa pôvodne očakávalo, a stabilita vlády je vážne ohrozená.

„Druhé kolo rokovaní možno interpretovať tak, že ešte nedospeli k dohode. Zdá sa, že je to oveľa komplikovanejšie, ako som očakával. Andrej Danko ponúkol zdanlivo veľkoryso všetky ministerstvá, problém je v tom, že v tejto chvíli nevie garantovať nič. Navyše, on je zo všetkých koaličných partnerov najviac nevyspytateľný," uviedol Chmelár.

Podľa neho však problém nie je len v predsedovi SNS, ale aj v takzvaných „rebeloch“ z Hlasu-SD, ktorí síce verejne tvrdia, že dostali ponuky, ktoré odmietli, no podľa Chmelára je situácia iná.

„Ja sa nad tým trocha usmievam. Podľa mojich informácií sa im tie ponuky skôr málili. V tejto chvíli to teda nemusí viaznuť na SNS, ale napríklad na Jánovi Ferenčákovi, s ktorým sa najkomplikovanejšie rokuje," vysvetlil.

Chmelár predpokladá, že premiér Fico nájde nejaký kompromis, ktorý dočasne vyrieši patovú situáciu. Problémom je však dlhodobá stabilita takéhoto riešenia. „Som takmer presvedčený, že otázkou nie je, či budú predčasné voľby, ale kedy budú. Toto je len získavanie času pre nevyhnutné riešenie. V takejto krehkej konštelácii veľmi pochybujem, že sa dá dlhodobo vládnuť,“ varuje komentátor.

Pripomína, že už pri stanovení ultimáta bolo jasné, že lídri SNS a Hlasu-SD nedokážu krízu vyriešiť bez zásahu premiéra. „To dokáže len Robert Fico. Najkonštruktívnejšie sa však v tejto situácii správa Matúš Šutaj Eštok. Priučil sa od Fica asertívnemu spôsobu vyjednávania, robí to za zatvorenými dverami, racionálne a mlčí o veciach,“ dodal Chmelár. Taraba a Kuffovci ako hrozba stability

Možný návrat poslancov Tomáša Tarabu a bratov Kuffovcov do parlamentu považuje komentátor za ďalší destabilizačný faktor. „Nemyslím si, že samotným problémom by bol Tomáš Taraba, ale Kuffovci určite. Tu stabilita určite nehrozí,“ upozorňuje. Komu ostane Čierny Peter

Chmelár vidí SNS v existenčnom zápase. „Pre Andreja Danka je táto situácia priam životnou otázkou. Ak by stratil ministerské posty, SNS by stratila aj posledné zvyšky politického vplyvu,“ hovorí.

Strana Hlas-SD podľa Chmelára urobila rozumný taktický krok, keď sa verejne dištancovala od predčasných volieb. „Povedali, že ich nikdy nepodporia. To však neznamená, že k nim nemôže dôjsť. Premiér Fico teraz vie, že ak by teraz tá situácia nastala, mal by Čierneho Petra v ruke,“ tvrdí.

Podľa jeho slov je táto politická hra momentálne o tom, komu zostane „Čierny Peter“. „Tí, ktorí vyvolajú predčasné voľby, ich obyčajne aj prehrávajú. Hlas urobil veľmi múdro, že sa od tejto hry dištancoval,“ uzatvára Chmelár.