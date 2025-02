Odvolávanie ministrov. Schôdzu k Tarabovi sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus

Ministri Šimkovičová a Taraba k svojmu odvolávaniu

Mimoriadnu schôdzu parlamentu k vysloveniu nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nom. SNS) sa v utorok nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus.

Prezentovalo sa len 63 poslancov, na otvorenie schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda minimálne 76. Predsedajúci schôdze Peter Žiga odložil začiatok schôdze na stredu 19. februára o 9:00.

Mimoriadne schôdze na odvolanie ministra a ministerky iniciovali Progresívne Slovensko (PS), SaS a nezaradený poslanec Ľubomír Galko (Demokrati).

Šéfovi envirorezortu v návrhu na zvolanie schôdze vyčítajú, že nezvláda riadiť svoje ministerstvo, tvrdia tiež, že legislatívne, personálne i manažérsky rozvrátil ochranu prírody. Medzi ich hlavnými výhradami je aj „iniciatíva výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec ako strategickej investície bez splnenia zákonných podmienok a bez diskusie s dotknutou verejnosťou“.

Návrh opozičných poslancov hovorí aj o papalášizme štátnych tajomníkov envirorezortu, neriešení problematiky veľkých šeliem či negatívnych zmenách v envirofonde.

Pod návrhom na Tarabovo odvolanie je podpísaných 32 poslancov hnutia Progresívne Slovensko, poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič, Mária Kolíková, Alojz Hlina a Branislav Gröhling, a tiež Ľubomír Galko.

Na schôdzu k odvolávaniu Tarabu nadviažu poslanci ďalšou mimoriadnou schôdzou, na ktorej sa pokúsia odvolať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS). Pod návrhom zverejneným na stránke NR SR sú podpísaní poslanci a poslankyne najsilnejšieho opozičného subjektu Progresívne Slovensko a tiež poslanci zo strany SaS Branislav Gröhling, Alojz Hlina, Marián Viskupič a Mária Kolíková.

Šimkovičovej vytýkajú nedostatok skúseností, odbornosti a profesionálneho kreditu. Rezort kultúry dostala podľa nich do stavu rozkladu. V tomto smere spomenuli erbové kultúrne inštitúcie, ale aj verejnoprávne médiá a napríklad kontroverzie spojené so zmenami na Fonde na podporu umenia (FPU).

Navrhovatelia hovoria aj o zlyhaní pamiatkovej starostlivosti či prepúšťaní odborníkov na Pamiatkovom úrade. Šimkovičovej odvolanie podľa nich požadujú desiatky kultúrnych inštitúcií, odborná verejnosť aj zástupcovia samospráv a vysokých škôl.

Rovnako poukázali aj na petície za jej odstúpenie, ktoré podpísali státisíce ľudí či kritiku z radov vládnej koalície. „Kultúrny sektor ako celok odmieta Martinu Šimkovičovú a chce zmenu na poste ministerky kultúry,“ doplnili predkladatelia návrhu.

Ministri sa bránia

„V rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenská republika zachránila 300 miliónov eur, ktoré bývalá vláda vyčlenila na dekarbonizáciu U.S. Steel,“ uviedol Taraba na tlačovej konferencii v národnej rade v prípade prvej z výčitiek opozície a bránil sa, že U.S. Steel tieto peniaze nevyužila, a teda by prepadli.

„Odvolal som ľudí, ktorí spôsobili, že na ministerstve životného prostredia, prepadli eurofondy vo výške 430 miliónov eur,“ povedal na margo kritiky, že z funkcií odvolával odborníkov bezdôvodne. „Zatiaľ som nenašiel ani jeden relevantný dôvod, čo nám vyčítajú, lebo nám nemajú čo vyčítať,“ bráni sa.

Posledný dôvod sa podľa Tarabu týka procesu odkanalizovania Slovenska, pri ktorom minister podľa PS nepredstavil potrebné štúdie. Bráni sa tým, že na odkanalizovanie dal vlani desaťnásobne viac eur, než ročne dávala bývala vláda. „Celé toto odvolávanie je fraška,“ zhodnotil.

Šimkovičová, ktorá čelí odvolávaniu už tretíkrát, tvrdí, že dôvody jej odvolávania sú skôr emotívne než odborné. „Dnes je bežným pracovným nástrojom klamstvo, osočovanie, nadávanie do fašistov, neonacistov a nepodložené tvrdenie, že ničíme kultúru a demokraciu,“ uviedla s tým, že o nekompetentnosti počúva od jej nástupu na čelo rezortu.

Tvrdí však, že všetky inštitúcie sú plne funkčné, vrátane Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie. Kritiku spojenú s negatívnymi zmenami v kultúre označuje Šimkovičová za klamstvá. „Chcem upozorniť všetkých, ktorí doteraz nedostali peniaze z FPU, treba počkať,“ doplnila.