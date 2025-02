Ferenčák hovorí o rozuzlení koaličnej krízy. Taraba a Šimkovičová sú ochotní vzdať sa svojich postov

Koaliční lídri by mali aj v utorok rokovať o riešení problémov v koalícii. Vyplýva to zo statusu poslanca Jána Ferenčáka (Hlas) na sociálnej sieti.

Ferenčák sa vracia do Bratislavy, chce, aby sa koalícia vyhla predčasným voľbám

„Od rána cestujem do Bratislavy, kde ma v utorok čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície, a teda predísť predčasným voľbám,“ poznamenal.

Na rokovaniach bude koalície podľa poslanca hľadať rozuzlenie koaličnej krízy. „Urobím všetko preto, aby sme sa vyhli predčasným voľbám. Držte palce priatelia,“ odkázal Ferenčák na sociálnej sieti.

Koaliční lídri o riešení problémov rokovali aj v pondelok (17. 2.). Premiér Robert Fico (Smer) dal totiž partnerom z Hlasu a SNS do daného dňa ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente.

Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete.

Šéf SNS Andrej Danko na rokovaní deklaroval absolútnu podporu vláde a ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) na dnešnej (18.2.) tlačovej konferencii uviedol, že ak to bude potrebné, tak sa spoločne s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS) vzdajú postu na čele svojich rezortov.

„Ak by premiér povedal, že nás dvoch nechce vo vláde, tak sa s absolútnym pokojom spoluvrátime do parlamentu. Ja žiadny iný rezort nechcem,“ uviedol Taraba. Na druhej strane ale považuje veci, ktoré na ministerstve rozbehol, za potrebné dokončiť.

Šimkovičová súhlasila v tom, že by sa v prípade potreby pri rekonštrukcii v pokoji vrátila do parlamentu a vzdala sa postu ministerky. Taraba doplnil, že ak by ho so Šimkovičovou mali odvolať, tak by potreboval počuť dôvody.