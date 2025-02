Vlani sa podarilo vyzbierať viac ako miliardu zálohovaných obalov. Bratislava sa stane európskym centrom zálohovania

V minulom roku sa vyzbieralo viac ako 1,1 miliardy zálohovaných fliaš a plechoviek. Návratnosť sa vlani podarilo udržať na úrovni 90 percent. Najväčšie množstvo obalov sa vyzbieralo v Bratislavskom kraji (15,5 percenta), potom v Nitrianskom kraji (14 percent) a v Košickom kraji to bolo približne 13 percent. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.

„Myslím si, že tretí rok fungovania bol veľmi úspešný. V roku 2024 sa umiestnilo na Slovensku výrazne viac výrobkov v zálohovaných obaloch. Číslo je na úrovni 1,27 miliardy. To znamená, že výrobcom sa podarilo predať viac zálohovaných produktov a nám sa podarilo vyzbierať viac zálohovaných obalov,“ uviedol Áč.

Prečo musíme vracať zálohované obaly nepokrčené a kedy nám budú zálohomaty posielať peniaze priamo na účet? Video

V roku 2024 pribudlo na Slovensku 166 nových odberných miest. Do systému zálohovania sa pripojilo vyše 67 výrobcov, celkovo ich je viac ako 400, priblížil riaditeľ. V systéme je tiež podľa neho vyše 5600 zálohovaných obalov, vlani ich pribudlo 1077.

Čítajte viac Taraba chce meniť systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorý nám závidia aj v zahraničí. Analytik hovorí o rizikách. Čo sa zmení?

Prioritou na tento rok bude udržanie návratnosti na úrovni 90 percent. Áč pripomenul, že tento cieľ návratnosti zálohovaných obalov na rok 2025 im ukladá zákon. „Aj z praxe z iných krajín, kde zálohujú veľmi dlhé obdobia, vieme, že po určitom čase oduševnenie ľudí zálohovať trošku klesá. Je preto dôležité, aby sme komunikovali a vysvetľovali, aké sú výhody zálohovania,“ povedal.

Správca zálohového systému podľa jeho šéfa pripravuje viaceré vzdelávacie aktivity tak pre deti, ako aj dospelých. Zároveň vlani pripravili metodické listy na vzdelávanie žiakov stredných škôl. Študijné materiály by chceli dostať do učebných plánov škôl, poznamenal Áč. Dodal, že v tomto roku by sa tiež chceli viac venovať charite.

Šéf Lidlu Matúš Gála: chceme vychovať ľudí, aby redukovali plasty (Archívne video) Video

Riaditeľ zároveň poukázal na to, že v januári bola na Slovensku založená Asociácia zálohových systémov európskych krajín. „Bratislava sa stane centrom zálohovania v Európe,“ podotkol s tým, že v asociácii je už zaregistrovaných 17 európskych štátov.

Zálohové systémy budú podľa Áča vznikať aj v ďalších krajinách. Napríklad od začiatku roka začalo zálohovať nápojové obaly Rakúsko, Poľsko má začať od októbra. Systémy pripravuje aj Španielsko, Slovinsko či Bulharsko. Áč verí, že sa im podarí získať členov z celého sveta a podporiť tak tento ekologický spôsob zberu aj v iných štátoch.