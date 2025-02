Študent, ktorý vraždil na Spiši, policajtom prezradil motív aj úmysly masakra. Mohol vraždiť ďalej, obáva sa Najvyšší súd

Deň po vražednom útoku v Spišskej Starej Vsi Video Archívne video.

Gymnazista prišiel 16. januára do školy v Spišskej Starej Vsi vyzbrojený taktickým nožom a zabíjal. Polícia ho obvinila z úkladnej vraždy a špecializovaný súd ho poslal do väzby, aby nemohol ujsť alebo pokračovať v trestnej činnosti.

Najvyšší súd mu dal za pravdu. Z výpovede obvineného študenta ešte v pozícii podozrivého totiž podľa senátu sudkyne Martiny Zeleňákovej vyplýva dôvodná obava, že by mohol vraždiť aj ďalej. V ohrození by sa tak podľa súdu mohla ocitnúť spolužiačka, ktorá v deň útoku nebola v škole, ale aj dievčina, ktorú Samuel napadol v minulosti, píše portál Aktuality.sk.

„Z výpovede obvineného vyplýva, že mal v úmysle zavraždiť aj ďalšiu spolužiačku I. G., o ktorej sa vyjadril tak, že neboli najlepší kamaráti, ale nejaký problém s ňou nemal, čo sa však zmenilo, keď sa dozvedel, že sa sťažovala u RNDr. O. Z. a prehovárala k tomu aj ostatných. Obvinený deklaroval úmysel zavraždiť aj O. N., ktorú označil ako osobu, pre ktorú predtým ,sedel‘,“ píše portál na základe anonymizovaného uznesenia súdu.

Samuel už bol totiž v minulosti odsúdený za nebezpečné vyhrážky spolužiačke, ktorú neskôr aj fyzicky napadol. „Uvedené potom nasvedčuje tomu, že u obvineného nešlo o ojedinelé zlyhanie, vybočenie z riadneho spôsobu života, ale o už určité sklony k páchaniu trestnej činnosti, ktorou mal riešiť svoje problémy,“ píše súd.

Po skutku sa Samuel k vraždám priznal a opísal, čo im predchádzalo. „Potvrdil, že po rozhovore so zástupkyňou riaditeľa RNDr. O. Z. túto opakovane bodol nožom, ktorý si priniesol so sebou a následne tým istým nožom v triede a tiež na chodbe pred triedou dobodal aj spolužiačku V. T. a opakovane bodol aj ďalšiu spolužiačku N. S.,“ uvádza sa v uznesení.

Policajtom povedal aj motív útoku – „zničiť život tým, ktorí mu zničili jeho život, respektíve jeho sny o budúcnosti“. Svojim obetiam dával za vinu, že nemohol chodiť normálne do školy, ale mal individuálny študijný plán.

„Vykonané dokazovanie nasvedčuje tomu, že obvinený má problém rešpektovať autority, keďže je dôvodne podozrivý, že mal usmrtiť zástupkyňu riaditeľa školy, pričom spôsob spáchania skutku naznačuje aj ľahostajnosť z jeho strany k zdraviu a životu iných osôb,“ argumentuje súd. Práve jeho osobnosť a samotný skutok sú dôvodom, pre ktoré je vylúčené, aby bol stíhaný na slobode.

Aktuality pripomínajú, že obhajoba sa pokúsila spochybniť obvinenie z úkladnej vraždy, teda že svoj skutok plánoval.

„Obvinený v procesnom postavení podozrivého vypovedal, že nôž si zobral do školy pre prípad scenára, ktorý považoval za možný, a to že ho zo školy vylúčia s tým, že bol rozhodnutý nôž nepoužiť v prípade, ak by vedel, že na škole ostane, respektíve keby mal zabezpečené miesto na inej škole, pričom už po predchádzajúcom telefonickom rozhovore so zástupkyňou riaditeľa – poškodenou RNDr. O. Z. začal tušiť, že ho idú ,vyhodiť‘, a preto si nôž zobral so sebou do školy,“ píše sa v uznesení súdu.

Samuel vypovedal, že po útoku na učiteľku pred triedou asi päť minút rozmýšľal a následne sa rozhodol zavraždiť aj spolužiačku po tom, ako mu došlo, že „už nemá veľa čo stratiť a veľa sa už nezmení“. Súd sa oprel aj o výpovede svedkov, podľa ktorých šiel útočník v triede cielene po konkrétnej spolužiačke, s ktorou mal v minulosti konflikty. Najprv na dievčinu zaútočil v triede, a keď sa jej podarilo ujsť v čase, keď ju bránila kamarátka, dobehol ju na chodbe a tam svoj čin dokonal, píše portál.

Senát tiež pripomenul, že mladík prišiel do školy s nákrčníkom, ktorým si pred útokom prekryl tvár, a vyzbrojený taktickým nožom s 19-centimetrovou čepeľou. „Pričom ide o zbraň priameho kontaktu určenú na boj z blízka pri obrane, ale aj útoku, ktorej použitie v škole, akou je gymnázium, nemá opodstatnenie ani pri výuke, ani pri stravovaní či iných školských alebo so školou spojených aktivitách.“

Obhajoba sa snažila spochybniť aj útekovú väzbu. Samuel totiž po spáchaní skutku ušiel do neďalekého lesa, kde ho zadržala polícia. On sám neskôr tvrdil, že v lese sa nechcel skrývať, ale plánoval si siahnuť na život. Najvyšší súd však pripomína, že od spáchania skutku do obmedzenia osobnej slobody obvineného ubehla približne hodina, čo je pomerne dosť dlhá doba. A na úteku zahadzoval mobil, smart hodinky, batoh aj doklady.

„Podľa vlastných slov mal v úmysle sa po skutku skryť v lese, a to aj z dôvodu, že v lese nie je možný ľahký pohyb s ťažkou technikou, pričom po ceste odhodil svoj mobilný telefón, ako aj smart hodinky s odôvodnením, že vedeli určiť jeho polohu. Osobná sloboda obvineného bola teda obmedzená na jeho úteku z miesta činu, ktorá skutočnosť spolu s hrozbou vysokého trestu umocňuje obavu z jeho úteku alebo skrývania sa, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu,“ argumentuje Najvyšší súd.