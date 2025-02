Rezort školstva predstavil zásadnú reformu špeciálnych výchovných zariadení

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predstavilo reformu špeciálnych výchovných zariadení. Jedným z kľúčových cieľov je posilnenie starostlivosti v prirodzenom prostredí dieťaťa. Zmení sa aj proces prijímania detí do výchovných zariadení. Liečebno-výchovné sanatóriá by mali zaniknúť. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). Nová sieť reedukačných centier začne fungovať od septembra 2026.

„Za najdôležitejšie považujeme to, aby sa čo najviac prípadov riešilo v komunite a v rodine, nie v reedukačných zariadeniach,“ priblížil Drucker. V tejto súvislosti chce rezort v prvom rade zintenzívniť spoluprácu medzi školskými podpornými tímami, centrami poradenstva a prevencie a sociálnou kuratelou detí.

Dôležitou zmenou je podľa slov ministra aj úprava procesu prijímania detí do výchovných zariadení. Priblížil, že dnes až 65 percent detí v centrách neprešlo pobytovou diagnostikou. Nový systém má podľa neho zabezpečiť jasné pravidlá prijímania, pričom pobytová diagnostika nebude trvať dlhšie ako 12 týždňov. „Po tomto pobyte sa rozhodne, či sa dieťa vráti do prirodzeného domáceho prostredia, alebo pôjde po rozhodnutí súdu do reedukácie,“ doplnil. Ako dodal, zavádza sa aj elektronická karta dieťaťa, ktorá umožní efektívnejšie sledovanie jeho vývoja a potrieb.

Drucker vysvetlil, že každé dieťa bude mať individuálny reedukačný program, ktorý sa bude každé tri mesiace vyhodnocovať sociálnou kuratelou. „Súd bude každých šesť mesiacov prehodnocovať, či dieťa patrí alebo nepatrí do reedukácie,“ doplnil s tým, že raz ročne budú jednotlivé zariadenia kontrolované odborníkmi z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Kontrolovať budú najmä efektivitu terapií a samotnej reedukácie.

Zmeny budú cielené aj na transformáciu siete špeciálnych výchovných zariadení. „Chceme, aby sa jednotlivé zariadenia špecializovali. Budeme mať aj tzv. zariadenia, v ktorých vzniknú oddelenia s ochranným uzavretým režimom pre deti, ktoré potrebujú prísnejšie podmienky,“ povedal Drucker. Doplnil, že liečebno-výchovné sanatória zaniknú, alebo sa budú transformovať na reedukačné zariadenia či diagnostické centrá. Ako dodal, vznikne iba jedno nadrezortné výchovno-liečebné centrum v Bratislave pre deti, ktoré potrebujú intenzívnu odbornú starostlivosť.

Drucker uviedol, že deti budú mať v rámci reedukácie silnejšie postavenie – pribudnú pravidelné komunitné stretnutia či SOS linka na nahlasovanie problémov. „Takisto chceme, aby zástupcovia detí mali možnosť spolurozhodovať o podmienkach v zariadení,“ ozrejmil. Ako doplnil, zavedie sa aj povinný program osamostatnenia sa dieťaťa po 16. roku života.

Podľa ministra je dôležitou súčasťou reformy aj zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Pracovníci dostanú príplatky za prácu s rizikovými deťmi, po piatich rokoch nepretržitej služby budú mať nárok na mesačné platené voľno. „Kompenzačný príspevok vo výške 200 eur budú mať aj zamestnanci v reedukačných zariadeniach a diagnostických centrách. Pokiaľ budú pracovať v exponovaných regiónoch, budú mať aj tú druhú časť kompenzačného príspevku,“ objasnil.

Zariadenia chce rezort vybaviť monitorovacími a tzv. antivandal systémami, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť zariadení. „Pripravili sme celkový plán zmien na roky 2024 až 2027, celkové investície by mali dosiahnuť až výšku 15 miliónov eur, zhruba 1,5 milióna eur už bolo preinvestovaných,“ špecifikoval Drucker.

Rezort podotkol, že legislatívne zmeny by mali byť prijaté do konca roka, nová sieť špeciálnych výchovných zariadení začne fungovať v školskom roku 2026/2027.