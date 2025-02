Klub SNS sa rozšíri, tvrdí Danko, no mená zatiaľ tají. Ficovi adresoval výzvu

Danko prišiel na tlačovú konferenciu s kópiou koaličnej zmluvy. Upozornil na pasáž, podľa ktorej premiér síce predkladá prezidentovi návrhy na menovanie ministrov, no tieto nominácie musia mať súhlas koaličných partnerov.

Ak by Robert Fico uskutočnil zmeny vo vláde bez súhlasu SNS, Danko by to považoval za závažné porušenie koaličnej dohody. Fico podľa Danka listom navrhol postup pri riešení krízy, jeho obsah sa údajne týkal ministerstva športu a cestovného ruchu, rezortov v rukách strany Hlas či voľby šéfa parlamentu a členov mediálnych rád. Danko počas tlačovky viackrát zopakoval, že neverí, že by ho premiér podrazil.

K situácii vo vlastnej strane uviedol, že už nikdy nedá na kandidátku SNS človeka, ktorý nebude členom strany a nebude „overený“. Doplnil, že ak bude vytvárať koaličné dohody, tak už len s politickými stranami.