Februárový prieskum AKO: PS vedie pred Smerom, kľúčom ku krehkej vláde opozície je Matovič

Do parlamentu by sa podľa februárového prieskumu preferencií AKO pre televíziu Joj dostalo sedem strán.

Ak by chcela opozícia zložiť vládu, podľa prieskumu preferencií spoločnosti AKO pre TV Joj by musela získať na svoju stranu hnutie Slovensko Igora Matoviča, ku ktorému ostatné opozičné strany pristupujú veľmi opatrne.. Tak by mohla získať krehkú väčšinu 77 hlasov.

Februárový prieskum neukázal významnejšie posuny preferencií. Najúspešnejšie bolo Progresívne Slovensko (24,1 %) pred Smerom (22,1 %) a Hlasom (12,5 %). Na štvrtom mieste vo februári je KDH (6,9 %), piata SaS (6,4 %), šieste hnutie Slovensko (6 %) a siedma je Republika (5,7 %).

Pred bránami NR SR by zostali Demokrati (4,6 percenta), SNS (4,1 percenta), Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (3,1 percenta) a hnutie Sme rodina (2,9 percenta). Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a Komunistická strana Slovenska (KSS) by skončili s 0,5 percenta, Kotlebovci – ĽSNS aj Zdravý rozum by získali 0,3 percenta hlasov.

Ak by boli vo februári voľby, komu by ste dali svoj hlas? niektorej parlamentnej koaličnej strane niektorej parlamentnej opozičnej strane strane, ktorá nie je v parlamente nešiel/nešla by som voliť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať niektorej parlamentnej koaličnej strane 47,9% niektorej parlamentnej opozičnej strane 34,0% strane, ktorá nie je v parlamente 11,9% nešiel/nešla by som voliť 6,2%

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 43 kresiel. Strana Smer-SD by obsadila 40 kresiel, Hlas-SD by v parlamente mal 22 poslancov. S 12 poslancami by v NR SR boli KDH aj SaS, hnutie Slovensko by získalo 11 kresiel a Republika desať.

Telefonický prieskum na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 5. do 12. februára.