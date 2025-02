K novele ústavy z dielne premiéra prišlo 118 pripomienok, z toho 14 zásadných

V rámci zásadných pripomienok navrhuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vypustiť bod, ktorým sa má ustanoviť, že rodičia majú mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Taktiež žiada z návrhu vypustiť odsek s textom, že pohlavie je možné zmeniť iba zo závažných dôvodov. Táto agenda podľa nej v SR nie je. Do Ústavy SR navrhuje zakotviť aj vysvetlenie pojmu rod z dôvodu potreby vyriešenia problematiky tzv. rodovej terminológie.

Republiková únia zamestnávateľov v pripomienkach tvrdí, že zamestnávateľské organizácie združené v Iniciatíve za právny štát vyjadrujú dôrazný nesúhlas s navrhovanými zmenami ústavy. Žiadajú návrh ústavného zákona stiahnuť z legislatívneho procesu a vyzývajú Úrad vlády SR o začatie odbornej diskusie k navrhovaným zmenám.

Najvyšší súd SR podal k návrhu novely ústavy päť zásadných pripomienok, ministerstvo školstva jednu. Hromadnú pripomienku podala napríklad iniciatíva Inakosť. Navrhuje vypustiť body týkajúce sa adopcie detí, výchovno-vzdelávacieho procesu, uznania dvoch pohlaví či zmeny pohlavia. Výhrady k návrhu vyjadrila formou hromadnej pripomienky aj Kresťanská únia.

Zásadnú pripomienku si uplatnil aj Protimonopolný úrad SR. Navrhovanú zmenu ústavy, ktorá podmieňuje prednosť právne záväzných aktov EÚ prednostným súladom s ústavou, považuje za problematickú. „Okrem toho, že je v rozpore s princípom prednosti práva EÚ, vytvára aj stav právnej neistoty vo vzťahu národného a európskeho právneho poriadku,“ tvrdí a žiada tento bod vypustiť.

V ústave by sa malo zakotviť, že SR uznáva len pohlavie muža a ženy a pohlavie by bolo možné zmeniť iba zo závažných dôvodov. Deti by podľa novej úpravy ústavy mohli adoptovať len manželia, prípadne jeden z manželov rodiča dieťaťa, alebo pozostalí po rodičovi či opatrovateľovi dieťaťa. Dieťa by mohla výnimočne osvojiť aj osamelá osoba. Rodičia by podľa návrhu mali v ústave zakotvené právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Návrh hovorí aj o tom, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Štátne orgány by mohli konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v súlade s jej princípmi a hodnotami.

Fico chce tiež dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Prednosť právne záväzných aktov EÚ, ako aj medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR by po novom neplatila, ak by tieto právne záväzné akty boli v rozpore so slovenskou ústavou. Ústava by tiež po novom zaručovala rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Premiér navrhuje účinnosť zmeny ústavy od 1. júla.