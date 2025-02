Koalícia tlačí krízu pred sebou. Hlas mlčí, šéf SNS chce posily. Politológ: Scenár sa opakuje, Danko sa nechce vzdať moci

Aj deň po uplynutí ultimáta, ktoré dal premiér Robert Fico (Smer) svojim partnerom z Hlasu a Slovenskej národnej strany (SNS), pokračovali koaličné rokovania. Riešenie vládnej krízy stále nie je vo finále, no predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že koaličná zmluva stále platí. Ak by však chcel premiér robiť zmeny vo vláde bez jeho vedomia, bez dodatku to nepôjde.

Klub SNS sa rozšíri, potvrdil Danko, mená zatiaľ neprezradil Video Zdroj: Pravda

I keď dal Fico partnerom z koalície ultimátum, aby sa dohodli do pondelka, krízu to nevyriešilo. Podľa Danka je možné, že to ešte chvíľu potrvá. Keď sa ho novinári ešte pred poludním pýtali, či sa koalícia dohodne tento týždeň, odpovedal, že nie je „veštec“. „Teraz je na ťahu Hlas, aby urobil takisto nejaké gesto a rozhodnutie,“ pokračoval.

Nemyslí si však, že by lídrov tlačilo niečo tak veľmi, aby krízu vyriešili už do stredy, pretože Fico odlieta vo štvrtok do USA. „Dôležité je, aby parlament v marci fungoval,“ priblížil šéf SNS.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave koalícia stále nie je schopná vyriešiť problém. „Ak by sa niečo zmenilo, problém by bol vyriešený a premiér by si výlet do Ameriky mohol urobiť bez toho, aby sa obával, že keď sa vráti, tak nájde po sebe potopu,“ uviedol pre Pravdu.

Koalícia si podľa politológa tlačí vládnu krízu pred sebou mesiac za mesiacom a nezmení sa to ani nasledujúce týždne. „Veľmi dobre si pamätám, ako pred Vianocami hovorili, že do Vianoc spory vyriešia, no nepovedali, či do roku 2024, alebo 2025. Tak ako teraz hovorili, že do pondelka budú veci vyriešené, tak zabudli opäť povedať, ktorý pondelok majú na mysli, či to náhodou nebude ten Veľkonočný pondelok, alebo ešte nejaký neskorší,“ zhodnotil Štefančík.

Poslanec R. Michelko o Dankovej ponuke: Je to deklarácia toho, že SNS ide predovšetkým o udržanie koalície Video Zdroj: TV Pravda

Vytiahol koaličnú dohodu

Danko vysvetľoval aj svoju pondelkovú ponuku, v rámci ktorej ponúkol Ficovi všetky ministerstvá SNS a tiež post podpredsedu parlamentu. Ako šéf koaličnej strany má podľa svojich slov povinnosť ponúknuť všetko, čo pomôže premiérovi pri rokovaniach. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a šéf envirorezortu Tomáš Taraba (obaja nom. SNS) podľa neho pochopili, že nikto nie je priviazaný k stoličke a neobáva sa, že by ich odvolali.

Popoludní Danko vytiahol na tlačovke koaličnú dohodu a citoval pasáž o porušení zmluvy. Ak by sa podľa neho premiér rozhodol vymeniť ministra, musel by rešpektovať novú nomináciu od koaličnej strany, ktorej rezort pripadá. Šéf národniarov hovorí, že ako predseda má právo navrhnúť výmenu akéhokoľvek ministra za SNS. Zopakoval, že politická dohoda Smeru, Hlasu a SNS je dosiahnuť znova väčšinu 79 poslancov.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko Lídri koaličných strán - Peter Pellegrini (Hlas), Robert Fico (Smer) a Andrej Danko (SNS) po podpise koaličnej dohody na jeseň 2023.

„Oceňujem postup predsedu vlády, ktorý do tejto chvíle dodržiava koaličnú zmluvu. Napriek tomu, čo už médiami beží, nie je možné, aby predseda vlády svojvoľne vymenil akéhokoľvek ministra, pokiaľ nechce, aby došlo k zániku koaličnej zmluvy,“ vyhlásil Danko.

Ak by Fico nasilu vymenil ministra, nikde nie je podľa Danka napísané, že nový minister bude mať dôveru koaličných strán. „Takýto minister by mohol byť aj koaličnou stranou v spolupráci s opozíciou odvolaný,“ vyjadril. Podotkol, že preto by nikto nemal chcieť byť šéfom rezortu bez toho, aby sa dohodol s koaličným trojlístkom.

„Ponúkol som na koaličných rokovaniach možnosť rozhodovania o všetkých ministerstvách SNS, to však neznamená, že som sa zbavil práva rozprávať o tom, kto bude novým ministrom,“ vysvetlil.

Čítajte viac Koalícia bojuje o prežitie, Danko po ultimáte ponúka všetko, čo má. Politológ: Ťažko pochopiteľná taktika

„Neviem, akú formu chce zvoliť predseda vlády, pretože ak by chcel odvolať ministra z portfólia SNS alebo Smeru, musel by v prvom rade predložiť dodatok ku koaličnej zmluve,“ pokračoval. „Pokiaľ bude platiť koaličná zmluva, nemôže predseda vlády akejkoľvek politickej strane zobrať rezort a rozhodnúť o tom, kto bude minister,“ uviedol.

„Keď pán premiér povie, že kvôli poklesu počtu hlasov navrhuje dodatok ku koaličnej zmluve a Smer si berie na starosť cestovný ruch a šport, Smer má plné právo rozhodnúť, kto bude minister. K tomu my sa nemáme vyjadrovať. Pokiaľ je to v portfóliu SNS, SNS má stále právo povedať k tomuto áno – nie,“ povedal Danko.

Ľupták z Národnej koalície: Nárokujeme si jedno ministerstvo, iné požiadavky nemáme Video Zdroj: TV Pravda

Rozšíri svoj klub

Fico ubezpečil Danka, že chce komplexné a nie čiastkové riešenie. Ak by došlo na scenár menšinovej vlády, SNS je ochotná ju podporovať. Predseda SNS tiež deklaroval, že SNS nebude hlasovať za odvolanie Fica. Ak by však šéf Smeru začal meniť ministrov bez toho, aby SNS mohla k tomu niečo povedať, Danko nemôže niesť zodpovednosť za nominantov, s ktorými nič nemá. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by premiér porušil džentlmenskú dohodu.

Danko tvrdí, že pri kreovaní kandidátky SNS mu Fico povedal, že musí rokovať s každým, pretože Smer nezoberie na kandidátku nikoho, kto nie je členom. Bez dohôd s osobnosťami národného spektra by podľa neho Fico nebol premiérom a Pellegrini prezidentom.

Líder SNS tiež avizoval, že poslanecký klub SNS sa rozšíri. Vyjadril sa, že už nikdy na kandidátku nevezme ľudí, ktorí nie sú členmi SNS a nebudú overení. Ponuku dostal od neho aj splnomocnenec vlády pre prešetrenie manažovania pandémie Peter Kotlár a ministerka Šimkovičová. Kotlár však nechce vstúpiť do strany, Šimkovičová si vstup do SNS zase potrebuje rozmyslieť.

Foto: Robert Hüttner taraba, šimkovičová Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) na dnešnej (18.2.) tlačovej konferencii uviedol, že ak to bude potrebné, tak sa spoločne s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS) vzdajú postu na čele svojich rezortov.

Takýto krok mal podľa politológa Štefančíka Danko urobiť už dávno a pozvať aj Tarabu, Šimkovičovú a celú rodinu Kuffovcov.

„Mal to urobiť, ale Andrej Danko sa obáva Tomáša Tarabu a bojí sa o svoju stoličku. Vzhľadom na to, že Taraba je známa osobnosť medzi voličmi, získal veľký počet preferenčných hlasov, obáva sa konkurencie. Danko personálne vytuneloval SNS do takej miery, že všetci schopní, ktorí by ho mohli teoreticky nahradiť a súťažiť v konkurencii o predsedu, už nie sú aktívni,“ vysvetlil s tým, že šéf SNS do strany pozýva tých, pri ktorých si verí.

Žiga: Na konci dňa bude mať koalícia 79 poslancov Video Zdroj: TV Pravda

Vysmiati migaľovci

Riešením koaličnej krízy nie je podľa Danka len vyrovnanie sa s ľuďmi okolo Rudolfa Huliaka z Národnej koalície, ktorí opustili klub SNS. „Ak nemajú byť vyriešení aj poslanci, ktorí odišli z Hlasu, tak ten problém, ak ho nevyriešime komplexne, príde tak či tak do mesiaca alebo na jeseň pri dlhovej brzde,“ myslí si. Ak by Fico urobil iba jeden krok, spôsobí podľa Danka chaos. Podotkol, že koaličná dohoda nehovorí o vzťahoch s nezaradenými poslancami.

Danko komunikuje podľa jeho slov aj s migaľovcami. Nespokojní poslanci z Hlasu Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Ferenčák v utorok podľa neho rokovali s lídrami koalície, výsledky však nevie.

Ferenčák ešte ráno oznámil, že sa mu zmenili plány a je na ceste do Bratislavy, kde ho čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Ešte cez víkend mu šéf Hlasu ponúkal post vicepremiéra pre plán obnovy a ministerské funkcie v školstve a investíciách. Snahou malo byť nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov, a predísť predčasným voľbám.

Trojica zverejnila po 16. hodine spoločnú vysmiatu fotografiu. „Po náročných rokovaniach si ideme dať spoločný obed. Deň sa ešte neskončil,“ napísal tajuplne Migaľ. Na otázku Pravdy, čo sa im podarilo zatiaľ vyrokovať, odpovedal, že v týchto chvíľach nič komentovať nebudú.

Spoločná fotografia naznačuje, že trojica nechcela byť rozdelená tak, ako sa o to pokúšal líder Hlasu. „Pán Ferenčák tým dal jasne najavo, že viac patrí k tejto skupine a nechce ju opustiť,“ podotkol Štefančík. Domnieva sa, že Ferenčák si zrejme vyrokuje viac, keď bude súčasťou trojčlennej skupiny, ako keby vystupoval sám.

Danko ku koaličnej kríze: Na ťahu je teraz Hlas Video Zdroj: TV Pravda

Huliakovci: Všetko je dojednané

Spokojne sa v parlamente tváril aj poslanec Pavol Ľupták z Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom, ktorý žiada po odchode z klubu SNS jedno ministerstvo. To mu údajne kedysi prisľúbil práve Danko. „Na základe mojich informácií, ktoré mám, tie veci sú viac-menej dojednané, ale ja nie som účastník koaličných rokovaní a neviem posúdiť, aké procesy sú v strane Hlas, takže možno tam sa to brzdí,“ uviedol o vývoji Ľupták.

Iné posty pre Národnú koalíciu, ako sú napríklad funkcie štátnych tajomníkov, podľa neho v hre neboli. „My chceme jedine to, čo nám bolo sľúbené na začiatku – jeden rezort. Nemáme žiadne ďalšie požiadavky,“ vyhlásil. Dankovo rozhodnutie ponúknuť všetky tri rezorty Ľupták vníma pozitívne. O tom, či dostanú napokon envirorezort, rozhodne podľa neho premiér, ktorý vie lepšie ohodnotiť spoluprácu s Tomášom Tarabom. „Do tohto my už nechceme zasahovať,“ dodal.

Do rezortu, ktorý po rozuzlení krízy dostanú, by mal podľa neho „predbežne“ zasadnúť Huliak, ak sa s tým Fico stotožní. Ak koalícia naplní ich požiadavky, zo strany Národnej koalície podľa Ľuptáka nehrozia ďalšie obštrukcie, ale iba konštruktívna spolupráca.

Foto: TASR, Pavel Neubauer Huliak, Ivan Ševčík, Pavel Ľupták Na snímke uprostred poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Rudolf Huliak (SNS), členovia Národnej koalície a poslanci parlamentu Ivan Ševčík (vpravo) a Pavel Ľupták (obaja SNS) k 1. októbra 2024.

Hoci by mohol Huliak už čoskoro viesť ministerstvo cestovného ruchu a športu, Národná koalícia sa týmto oblastiam vo svojom programe výraznejšie nevenovala. Huliakovci pôvodne žiadali envirorezort, keďže majú bližšie k témam, ako sú pôda či lesy. Ľupták na tom nevidí nič zvláštne.

„Pán Huliak je predovšetkým dobrý politik, pozná Slovensko. Nám ide o to, aby sme našich odborníkov, ktorých skutočne máme veľa a hlásia sa k nám ďalší a ďalší, vedeli posúvať na posty v štátnej správe. Huliak a náš tím je v tom kolektíve kompetentnejší ako pán Keketi (minister športu Dušan Keketi, pozn. red.), lebo my máme odborníkov, my sme politická strana,“ povedal Ľupták. Hoci sám podniká v cestovnom ruchu, na ministerskej stoličke sa nevidí.

Za vrchol riadenia považuje, ak kolektív, ktorý manažér riadi, nevie o tom, že je riadený. „My sa snažíme takéto riadenie presadzovať,“ načrtol predstavu o spôsobe, akým chce Národná koalícia riadiť ministerstvo. „Umenie viesť rezort je predovšetkým byť dobrý politik, vytvoriť si dobré kolégium ministra a počúvať, čo tí odborníci hovoria a ten minister robí rozhodnutia. Na jeho inteligencii potom je, či budú tie rozhodnutia správne, alebo nie,“ uzavrel.

Hlas mlčí

Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok, ktorý môže prísť v rámci vládnej rošády o jedno ministerstvo a úrad vicepremiéra pre plán obnovy, od pondelka večera mlčí.

„Potrebujeme stabilitu a pokoj, aby sme sa mohli plne sústrediť na to, prečo si nás ľudia zvolili. A to nie je nič menej ako práca pre ľudí a napĺňanie našich záväzkov, ktoré sme im sľúbili. Za HLAS môžem garantovať, že spravíme všetko pre to, aby vláda vydržala a aby sa na Slovensku žilo lepšie,“ napísal po vypršaní ultimáta.

„Ak minister nič nekomentuje, znamená to, že radšej zvolil taktiku, aby nič nedoplietol a nepokazil ešte viac, ako pokazené bolo. Na druhej strane treba povedať, že vyzerá ako veľmi slabý líder, ako šéf strany, ktorá prišla prvá o ministerku, teraz ponúka pozíciu vo vláde Smeru a prišiel o štyroch poslancov,“ komentoval politológ. „Robí to rovnako zle ako šéf SNS,“ zhrnul.

Mlčanie Hlasu prerušil v utorok podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý zopakoval, že rokovania pokračujú. „Či prídeme o ministerstvo, alebo bude urobená nejaká iná dohoda, to necháme na koaličných lídrov,“ vyjadril sa stroho. „Keďže sa vyjednáva, nechcem zhoršovať ani zlepšovať pozíciu vyjednávačov,“ doplnil.

Skúpy na slovo bol aj v prípade potenciálnej spolupráce s vyhodenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. „Ja si myslím, že na konci dňa sa dohodneme na 79 a vládna koalícia bude ďalšej pokračovať.“

Čítajte viac Vládny spor pokračuje, posty stratí niekoľko ministrov. Kto zaplatí za rekonštrukciu?

Michelko: Počkajte si do stredy

Poslanec Roman Michelko (nom. SNS) uviedol pre Pravdu, že si treba na informácie o vývoji vládnej krízy počkať do stredy. Informácie zvnútra koaličnej rady podľa jeho slov neprenikajú.

Krok Andreja Danka, v rámci ktorého ponúkol Ficovi všetky tri svoje ministerstvá, považuje za vyjednávaciu taktiku. „Je to deklarácia toho, že SNS ide predovšetkým o udržanie koalície,“ vysvetlil.

Na presný zámer ponuky troch rezortov sa treba podľa Michelka pýtať Danka, „lebo on prišiel s týmto“. Na otázku, či je s ponukou, ktorú dal predseda SNS, stotožnený, odpovedal, že krízu treba vyriešiť. „Ak to bude napríklad výmenou rezortov a tie rezorty budú zaujímavé a vieme dať svoj podiel na potiahnutí tých rezortov správnym smerom, tak si to viem predstaviť,“ vyjadril.

„Priznám sa, že tomu vyjadreniu Andreja Danka ťažko rozumiem. Jeden deň povie A, druhý deň B a nakoniec je z toho C,“ podotkol politológ Štefančík. Po voľbách Danko prišiel podľa neho s podobným scenárom, keď ponúkal všetko, čo má, spolu s odchodom do opozície, z ktorej chcel potichu podporovať Ficovu vládu.

„Hovoril, že nepotrebuje nič, a nakoniec z toho nič bolo jedno ministerstvo, ktoré Slovensko nepotrebuje, a dokonca tam bola ambícia stať sa predsedom parlamentu. Vyzerá to tak, že tento logicky ťažko uchopiteľný scenár sa opakuje,“ skonštatoval politológ. Danko sa podľa neho nechcel vzdať mocenského vplyvu a byť „handrou, ktorou bude Robert Fico utierať špinu“.