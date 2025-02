Rožňava bude mať po rokoch skutočný zimný štadión. Pribudnú steny aj tribúna

Zimný štadión v Rožňave rekonštruujú a dostavujú Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Primátor Rožňavy Michal Domik pre Pravdu uviedol, že zimný štadión v Rožňave bol postavený už pred 40 rokmi. „Nebol však potom dostavaný, chýbalo napríklad opláštenie či tribúny. Myslím si, že teraz už môžem povedať, že 40 rokov tento štadión nebol ani skolaudovaný, na čo som prišiel. Takže celé tie roky nemal byť ani otvorený,“ upozornil Domik s tým, že dokončenie štadióna si určil ako jednu z priorít.

Po rekonštrukcii chce mesto štadión využívať v porovnaní so súčasnosťou počas dlhšieho obdobia roka. „Plánujeme ho otvárať podľa počasia a hlavne teplôt. S poslancami si možno určíme, že kým bude vonkajšia teplota napríklad do 15 alebo 20 stupňov Celzia, tak dovtedy bude fungovať,“ skonštatoval primátor, podľa ktoré by prevádzkovanie športového zariadenia počas vyšších teplôt bolo nerentabilné a technológia chladenia by trpela.

Foto: Branislav Caban Zimny stadion v Roznave pred rekonstrukciou Zimný štadión v Rožňave pred rekonštrukciou

Okrem bočných stien vzniknú v priestoroch štadióna tiež miestnosti pre hráčov aj rozhodcov, ako aj nová tribúna. Obnovená by mala byť i chladiaca technológia a inštalovaná nová vzduchotechnika. Práce by mali trvať 18 mesiacov, rekonštrukcia by sa teda skončila začiatkom roka 2026.

Širšie možnosti využitia

Pred niekoľkými rokmi mesto muselo zrekonštruovať ľadovú plochu zimného štadióna, pretože spod nej unikal čpavok, ktorý je využívaný ako chladivo. Obnova plochy stála okolo 450 000 eur a ďalších 100 000 eur samospráva vynaložila na zníženie objemu chladiacej kvapaliny zo siedmich na jednu tonu.

Primátor pripomenul, že už vtedy mysleli na využitie štadióna aj na iné športy v čase, keď na ploche nie je ľad. „Je multifunkčná, sú tam vyznačené čiary pre basketbal, volejbal či hokejbal. Takže by sa mohla využívať aj v letných časoch, keď sa zapne klimatizácia,“ vysvetlil primátor.

Okrem športu bude zrenovovaný štadión slúžiť zároveň aj ako kultúrny stánok. „Počítame tam s koncertmi, ktoré by sme vedeli usporiadať, keď bude chladnejšie a daždivo,“ avizoval Domik.

Foto: Branislav Caban Nove miestnosti zimneho stadiona v Roznave nad ktorymi bude tribuna Nové miestnosti zimného štadióna v Rožňave, nad ktorými bude tribúna

Zrenovovaný štadión bude mať kapacitu 240 miest na sedenie. Popri ľadovej ploche však podľa primátora bude miesto na státie pre ďalších zhruba 500 divákov. „Časom by sme chceli dobudovať aj ďalšie tribúny, aby si ľudia mohli vychutnať hokej a našich mladých hokejistov,“ doplnil.

Náklady v miliónoch eur

Celkovo predpokladané náklady na rekonštrukciu sú zhruba 3,4 milióna eur. Primátor na začiatku rekonštrukcie v septembri 2024 avizoval, že mesto má financovanie pokryté zhruba z polovice a bude hľadať ďalšie mimorozpočtové zdroje.

„Z Fondu na podporu športu máme milión eur. Dali sme žiadosť o dotáciu 300 000 eur Košickému samosprávnemu kraju. Taktiež sme podali žiadosť na Slovenský zväz ľadového hokeja v hodnote 500 000 eur a aj na Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, odkiaľ sme žiadali 1,5 milióna eur. Bohužiaľ, od nich nám prišlo zamietavé stanovisko s tým, že nemajú financie,“ vymenoval Domik, podľa ktorému budú hľadať ešte iné zdroje a využijú i vlastné rozpočtové financie.

„V súčasnosti hľadáme možnosť, ako stavbu rozložiť na dva celky, aby sme mohli Fond na podporu športu žiadať o ďalší milión eur. Zároveň hľadáme formu, ako túto žiadosť podať,“ uzavrel rožňavský primátor.