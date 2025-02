Ultimátum od Fica bolo do pondelka. Gašpar chce koaličnú krízu vyriešiť tento týždeň

Koaliční predstavitelia by chceli situáciu v rámci koalície vyriešiť tento týždeň. Na stole sú viaceré riešenia. Poukázal na to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer). Myslí si, že k dohode treba dospieť čím skôr. Nestotožňuje sa preto s vyhlásením lídra koaličnej SNS Andreja Danka, že situáciu by stačilo vyriešiť do najbližšej riadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má začať 25. marca.

„Radi by sme to vyriešili možno v priebehu dnešného dňa. Nejaké riešenia, ako som už povedal, sú na stole. Rokovania prebiehajú, tak možno to je blízko, možno ešte budeme musieť počkať,“ povedal v Národnej rade (NR) SR novinárom. Aktuálnu situáciu v koalícii treba podľa Gašpara vyriešiť čím skôr. „Je dôležité vyslať občanom signál, že koalícia vie vládnuť ďalej, a dokonca s tou 79,“ poznamenal.

Za nešťastné označil vyhlásenia Danka, ktorý okrem iného upozornil, že premiér nemôže meniť ministra bez súhlasu materských strán, inak by išlo o porušenie koaličnej zmluvy. „On v zásade hovorí o tom, že je potrebné meniť koaličnú zmluvu a s jeho súhlasom robiť niektoré zmeny. My sme mu dali priestor týždne až mesiace na to, aby vyriešil situáciu vo svojom klube a svojej politickej strane sám. Takže ma to trochu prekvapuje, lebo ak chce aj teraz on odsúhlasovať nejaké riešenia, tak v zásade ich mal doniesť na stôl,“ dodal Gašpar.

Zároveň poukázal na to, že k porušeniu koaličnej zmluvy už došlo zo strany SNS. „Tým, že nedoručuje desať poslancov do koaličnej zmluvy pôvodnej, ale len sedem,“ ozrejmil. Gašpar nesúhlasí ani s vyhlásením Danka, že situáciu v koalícii by stačilo vyriešiť do marcovej schôdze parlamentu. Namietal aj to, že Danko stále prichádza s novými podmienkami. „Vo mne to vyvoláva pocit, že či vôbec má vôľu sa dohodnúť alebo nie,“ skonštatoval.

Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer) dal partnerom z Hlasu a SNS do pondelka ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete.