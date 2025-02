Danko má naďalej dôveru predsedníctva SNS, do partaje vstúpil Michelko

Vyjadrilo i podporu zotrvania v koalícii so stranami Smer a Hlas. Urobilo tak na svojom zasadnutí. SNS zároveň prijala nových členov. Vstúpil do nej aj poslanec parlamentu Roman Michelko, ktorý pôsobí v klube SNS, no nebol členom strany. SNS to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.

