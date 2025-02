Obrovský risk pri predbiehaní: Auto sa prevrátilo na strechu, ďalšie zostrelilo mimo cestu

Obrovské šťastie v nešťastí. Aj takto by sa dala opísať dopravná nehoda, ku ktorej došlo medzi Novými Zámkami a Dvormi nad Žitavou. Vodič tam pri riskantnom predbiehaní dostal šmyk, pričom sa jeho auto prevrátilo na strechu. Neovládateľné vozidlo sa následne začalo šmýkať po vozovke a narazilo do iného auta. To skončilo mimo cesty. Dopravná nehoda sa len zázrakom obišla bez zranení.