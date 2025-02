Hlas je ochotný vzdať sa jedného z rezortov, tvrdí Tomáš. Nekonkretizoval, či v prospech rebelantov

Strana Hlas je v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii ochotná vzdať sa jedného zo svojich rezortov, potvrdil pre Pravdu minister práce, sociálnych vecí a rodiny a člen Hlasu Erik Tomáš.

Nekonkretizoval však, v čí prospech sa Hlas vzdá jedného zo svojich ministerstiev. Tomáš tiež poprel skoršie informácie portálu noviny.sk, že Hlas je ochotný jedno ministerstvo dať rebelantským poslancom zo strany. Podľa portálu sa to malo týkať poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša a Jána Ferenčáka.

O podrobnostiach tejto dohody a o koaličnej kríze zasadalo podľa portálu predsedníctvo Hlasu. Po skončení predsedníctva strany aktuálne zasadne koaličná rada.

Líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok o týchto poslancoch pred časom povedal, že sú to vydierači. Konkrétne sa takto vyjadril o Migaľovi a Šalitrošovi, ktorí sa podľa Šutaja Eštoka do strany dostali ako „trójske kone“.

Hlas vylúčil Migaľa a Šalitroša zo strany.

Ďalších dvoch, Jána Ferenčáka a Romana Malatinca, pozval späť do „politickej rodiny“. Malatinec krátko na to oznámil odchod z Hlasu a vstup do Národnej koalície vedenej Rudolfom Huliakom.

Malatinec krátko na to oznámil odchod z Hlasu a vstup do Národnej koalície vedenej Rudolfom Huliakom.

