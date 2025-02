Čo vieme o zraze konzervatívcov CPAC: Bude na ňom aj Trump, vstupenka na Ficov príhovor vyjde na 200 dolárov

Fico telefonoval s Trumpom, hovorili o Ukrajine Video Zdroj: tasr

Čo je konferencia CPAC, kto zo Slovenska na ňu ešte mieri, a aké myšlienky šíri? Zhrnuli sme najdôležitejšie otázky a odpovede.

Čo je konferencia CPAC?

CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). Ako priblížil analytik a riaditeľ Memo 98 Rastislav Kužel, Konferencia konzervatívnej politickej akcie (Conservative Political Action Conference, skrátene CPAC) začala vznikať v období po demisii prezidenta Richarda Nixona, ktorá spôsobila oslabenie konzervatívneho hnutia po afére watergate. Pôvodne sa spájala s menami bývalého senátora USA Barryho Goldwatera či exprezidenta Ronalda Reagana, ktorý bol prvým rečníkom na CPAC.

„Jeho prejav bol kľúčovým pre sformovanie myšlienky takzvaného nového konzervativizmu. To bola hlavná idea na začiatku, keď organizácia vznikla,“ uviedol pre Pravdu.

Podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity v Prešove ide o pomerne známe podujatie, ktoré je veľmi významné pre konzervatívne hnutie v USA. Konzervativizmus zo 70. rokov 20. storočia je však podľa Cirnera v mnohom iný ako ten dnešný.

„Niekto by povedal, že to už ani nie je konzervativizmus, a je to relevantná polemika. Zároveň, konzervativizmus v USA a v Európe sa v niektorých oblastiach odlišoval, globalizácia tieto rozdiely stiera. Skôr by som povedal, že niektorí politici sledujú trendy v USA a snažia sa ich kopírovať,“ uviedol Cirner Pravde.

Aké myšlienky CPAC šíri?

Konferencia je podľa prešovského politológa posledných 15 rokov platformou, ktorá v USA pomohla posilniť konzervatívne hnutie Tea Party a potom aj Trumpa. „Za jeho prvého mandátu sa konferencia stala väčšmi populistickou, nacionalistickou, známou vyjadreniami proti LGBTI komunite, migrácii a progresivizmu, takže je niektorými považovaná za šíriteľa krajne pravicových názorov,“ priblížil politológ.

Z čoho je konferencia financovaná, nie je podľa analytika Kužela celkom známe. Medzi hlavné zdroje patria sponzorské príspevky od veľkých spoločností a organizácií, ktoré podporujú konzervatívne hodnoty.

Sú to podľa neho napríklad korporácie v oblasti ropného priemyslu, či zbrojárskych a technologických firiem. Okrem toho na organizáciu CPAC putujú peniaze z predaja vstupeniek a VIP balíčkov, ktoré umožňujú exkluzívny prístup k rečníkom, a tiež z darov jednotlivcov. „Čo sa týka transparentnosti, tá nie je úplne jasná,“ podotkol Kužel.

Kužel hovorí, že dnes prevažujú v CPAC myšlienky nacionalistického populizmu, ekonomického protekcionizmu a kultúrneho konzervativizmu.

„V súčasnej dobe je to prevažne kritika globalizácie, presadzovanie ekonomického nacionalizmu, podpora zavádzania ciel. Ďalej je to odklon od multiraterálnych dohôd a dôraz na národnú suverenitu,“ vymenoval analytik. Podujatie vystupuje proti progresívnym a liberálnym hodnotám, politickej korektnosti a LGBTI právam a klimatickým politikám. „Je tam veľmi silne zdôrazňovaný kresťanský konzervativizmus a tradičné rodinné hodnoty,“ pokračoval.

Kto na CPAC vystúpi?

Na CPAC sa zúčastňujú konzervatívni aktivisti a volení predstavitelia z USA aj mimo nich. Podujatie vo Washingtone bude trvať od stredy do soboty (19. – 22. 2.). Na konferenciu by mal podľa oficiálnej stránky samitu prísť aj prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. Vystúpiť by tam mal aj republikánsky senátor Rick Scott.

Zo známych tvárí domácej politiky sú medzi potvrdenými spíkrami republikánsky senátor Ted Cruz, guvernérka Arkansasu a bývalá Trumpova hovorkyňa Sarah Huckabee Sandersová či poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.

Z európskych politikov vystúpia britský poslanec a euroskeptik Nigel Farage, bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki či expremiérka Veľkej Británie Liz Trussová. Faragea, Morawieckeho a Trussovú podľa Kužela spája dôraz na národné hodnoty a záujmy pred globalizáciou.

„Morawiecki napríklad presadzoval tvrdú imigračnú politiku, ochranu tradičných hodnôt. Trussová bola známa svojimi radikálnymi pravicovými ekonomickými postojmi. Faragea si pamätáme ako lídra kampane za Brexit a kritika európskej integrácie, ako symbol európskeho euroskeptického konzervativizmu,“ priblížil analytik. Všetkých troch podľa neho spája odpor k liberálnym elitám a posilnenie národnej suverenity.

Na CPAC príde aj argentínsky prezident Javier Milei a iránsky korunný princ Rezá Pahlaví. Okrem politikov vystúpi napríklad aj imunológ Robert Malone, ktorý patrí k šíriteľom neprávd o očkovaní.

Minulý rok vystúpil v paneli na CPAC kontroverzný aktivista Jack Posobiec, ktorý je známy tým, že šíri konšpiračné teórie a dezinformácie. „Je vyslovene nastavený proti demokracii. Tvrdí, že svet má riadiť boh a nie systém, ako je demokracia,“ podotkol.

Posobiec nie je jediná kontroverzná postava, ktorá na podujatí vystúpila. „Bola tam napríklad Ann Coulterová, ktorá použila homofóbnu nadávku na adresu Johna Edwardsa. V roku 2017 bolo pozvanie na podujatie zrušené Milovi Yiannopoulosovi po objavení videa, v ktorom údajne obhajoval pedofíliu,“ opísal ďalej analytik s tým, že na CPAC vystúpili aj ľudia, ktorí popierali výsledky prezidentských volieb v USA v roku 2020.

Keďže podujatie podporuje úradujúci prezident Trump, účasť na ňom podľa Cirnera znamená aj podporu jeho aktuálnej politiky, ktorá je „oficiálnou politikou jednej z najsilnejších krajín na planéte“.

Kto príde zo Slovenska?

Za oceán odcestuje zo Slovenska premiér Fico. Úrad vlády potvrdil jeho účasť až v stredu podvečer, na otázky Pravdy však opakovane nereagoval. Kto bude súčasťou delegácie a s kým sa premiér stretne, preto z oficiálnych zdrojov známe nie je.

Podľa informácií zverejnených na webe konferencie bude šéf Smeru jedným z rečníkov. Účasť na jeho vystúpení si je možné zakúpiť za 195 dolárov. V medailóniku sa o Ficovi uvádza, že ako premiér pôsobil už trikrát, a je známy tým, že vystupuje proti migračnej politike Európskej únie, je proti výučbe „rodovej ideológie“ v školách a je za slovenskú národnú suverenitu. Vo vizitke sa tiež spomína pokus o atentát v Handlovej v máji 2024, keď sa šéf Smeru ocitol v „ohrození života“.

Politici, ktorí vystúpia na konferencii, môžu podľa politológa z účasti ťažiť. „Stanú sa, respektíve sú potvrdení ako celosvetovo uznávané hviezdy a propagátori tohto prúdu myslenia. Ide o prestíž, medzinárodné uznanie v danej komunite, prihlásenie sa k nejakému hodnotovému a programovému rámcu,“ vysvetlil.

Fico, ktorý sa prezentuje ako ľavičiar a sociálny demokrat, podľa politológa do konzervatívnej platformy nezapadá, no závisí od interpretácie.

„Fico už dlho hovorí, že je slovenský sociálny demokrat, túto príponu si dodáva jeho strana Smer k názvu. Posledné roky zdôrazňuje, že to je rustikálna sociálna demokracia, špecifická a odlišná od sociálnodemokraticky ladených politických subjektov zo Západu. Je v nej prítomný nacionalizmus aj populizmus a ďalšie aspekty. Oni to tak môžu nazývať, ale politológovia tomu hovoria napríklad krajná pravica, populistická strana, konzervatívno-nacionalistická etc.,“ vysvetlil Cirner.

Premiér síce podľa analytika Kužela stále o sebe hovorí ako o sociálnom demokratovi, no je možné u neho pozorovať príklon k národnému konzervativizmu, a to najmä v otázkach migrácie a kultúrnej politiky.

V kuloároch sa špekuluje, či sa Fico dostane k Trumpovi. Analytik Kužel podotkol, že premiér sa štylizuje do pozície lídra, ktorý rieši globálnu politiku, a fotografia s prezidentom USA by teda mohla mať rovnakú hodnotu ako fotka s Vladimirom Putinom. Predpokladá však, že pôjde len o krátke stretnutie. „Ak zo stretnutia vzíde fotografia, to bude zrejme najväčšia pridaná hodnota pre voličov Roberta Fica,“ skonštatoval.

Kto ešte balí kufre?

Cestu do Washingtonu avizovala mimoparlamentná Republika, ktorá médiám oznámila, že jej predseda a europoslanec Milan Uhrík „balí kufre a mieri za Trumpom“.

„Predseda hnutia Republika a podpredseda europarlamentnej frakcie Európa Suverénnych Národov (ESN) potvrdil svoju účasť na najprestížnejšej celosvetovej konferencii konzervatívcov CPAC 2025 vo Washingtone,“ uviedlo hnutie v stanovisku. Uhrík mieri na CPAC spolu s ďalšími europoslancami z frakcie ESN, konkrétne má ísť najmä o členov nemeckej krajne pravicovej strany AfD.

Pravda oslovila v tejto súvislosti viaceré politické strany s konzervatívnymi hodnotami s otázkou, či sa niektorý z ich členov plánuje na CPAC zúčastniť. Odpovedali nám len koaličný Hlas, opozičné KDH, Kresťanská únia a Slovenský patriot. Ani jedna z nich nebude mať vo Washingtone svojho zástupcu.

Opozičné KDH reagovalo, že pre stranu sú podstatné iné fóra, kde spolupracujú s predstaviteľmi amerických republikánov pri tvorbe politík a hľadaní konzervatívnych odpovedí na súčasné civilizačné výzvy. „Len minulý týždeň sa naša europoslankyňa Miriam Lexmann vrátila z takýchto jednaní s predstaviteľmi Trumpovej administratívy a Kongresu,“ priblížili konzervatívci.

K predstaviteľom CPAC má však KDH blízko. Europoslankyňa Lexmann založila pred niekoľkými rokmi spolu so súčasným ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom Medziparlamentnú alianciu pre Čínu (IPAC).

„V týchto dňoch sa Miriam Lexmann spolu s poslancom za KDH Mariánom Čaučíkom na konferencii ARC v Londýne stretli s významnými konzervatívnymi osobnosťami z celého sveta vrátane predstaviteľov CPAC-u. Pre KDH je po celé roky prirodzená kontinuálna prítomnosť v medzinárodnom konzervatívnom prostredí na všetkých úrovniach,“ uviedla ďalej strana.

Pred dvoma rokmi vystúpil na konferencii CPAC v Budapešti exminister práce Milan Krajniak (dnes Kresťanská únia, predtým Sme rodina) a vlani sa na konferencii v Maďarsku zase zúčastnil neúspešný prezidentský kandidát Krisztián Forró.