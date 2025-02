Prokurátor neuspel v prípade zasahovania do prezidentskej kampane Šutajom Eštokom

Prokurátor neuspel so svojím protestom v prípade údajného zasahovania do prezidentskej kampane plateným príspevkom na sociálnej sieti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Jeho protestu nevyhovel ani odbor opravných prostriedkov Okresného úradu (OÚ) Bratislava. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Prokuratúra zváži ďalší postup.