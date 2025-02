Fico letí do USA na konferenciu konzervatívcov. Európa by sa podľa premiéra mala prestať urážať

Predseda vlády Robert Fico vycestoval do Spojených štátov amerických. Vo Washingtone sa zúčastní na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC), na ktorej vystúpi s príhovorom.

„Po návšteve Číny, Južnej Kórey, Brazílie, Ruska, Turecka, Srbska, Vatikánu to bude z mojej strany ďalší pokus o aktívnu slovenskú zahraničnú politiku,“ uviedol Fico vo videu, ktoré pred odchodom do USA zverejnil na sociálnej sieti.

Najpodstatnejšia podľa neho bude agenda mierových rokovaní. Európa by podľa neho mala zobrať zodpovednosť za ostatné tri roky podporovania vojny na Ukrajine a vytvoriť priestor USA a Rusku na rokovanie. Rovnako by sa mala prestať urážať, pretože na to podľa Fica nemá žiadne právo.

„Západ tri roky podporoval vojnu, tvrdil, že stále nie je čas ani len na prímerie, a teraz, keď nový americký prezident prináša nové mierové vetry, sa Európa snaží dostať do polohy mierotvorcu a pchá nohu do dverí, ktoré chcú aspoň nateraz predstavitelia USA a Ruska zatvoriť, aby mali kľud na rokovanie,“ povedal premiér.

Stredajší samit o Ukrajine v Paríži, na ktorý nepozvali Slovensko, nazval neformálnym stretnutím priateľov vojny. Predsedovi Európskej rady podľa svojich slov jasne povedal, že Slovensko nemá na takýchto bojových stretnutiach čo robiť, pretože do popredia stavia mier.

„Neformálne stretnutia priateľov vojny v Paríži sú výsledkom úplne zbytočnej nervozity, do ktorej sa EÚ dostáva vlastným pričinením. Nervózni sme, keď nám americký viceprezident v Mníchove povie pravdu. Nervózni sme, keď nás USA a Rusko nevolajú za rokovací stôl o mieri na Ukrajine. Mali by sme prestať vyplakávať, zvolať riadny samit všetkých členských krajín EÚ a naliať si čisté víno,“ uviedol Fico.

Európska únia s výnimkou Slovenska a Maďarska podľa neho tri roky podporovala vojnu na Ukrajine a nepočúvala, že konvenčnú vojnu nad Ruskom nie je možné vyhrať.

O mieri sa podľa premiéra začalo rokovať v čase, kedy Ukrajina už slabšia ani nemôže byť. „A pohnútka Západu zneužiť vojnu na Ukrajine na ekonomické a politické oslabenie Ruska bude viesť k tomu, že Ukrajina dopadne úplne inak, ako si možno predstavovala pred rokom či dvoma,“ dodal Fico.

Európska únia by podľa neho mala začať rokovať o vlastnej zahraničnej politike, o novej kvalite vzťahov medzi USA a EÚ, v ktorých USA ekonomicky Európe nič nedaruje a v ktorých nepovažuje Európsku úniu za rovnocenného partnera.

„Súhlasím, že výsledkom rokovania medzi USA a Ruskom môže byť niečo, čo nebude zodpovedať spravodlivému mieru pre Ukrajinu. Čo sa takmer s istotou stane. A to najmä vďaka prístupu Západu k vojne. Ale ak to bude mier a skončí zbytočné zabíjanie, k takejto dohode by mala EÚ pristúpiť konštruktívne, neatakovať ju, ale pokúsiť sa vylepšiť ju v prospech Ukrajiny. Za plnej účasti Ukrajiny,“ vyhlásil premiér.