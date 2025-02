Vchod oplotili, ľudia bojujú o miesto v rade. Štátny IT systém pre cudzincov je už mesiace takmer nefunkčný, rezort problém nevidí

Zdalo sa, že nocovanie pred policajnou budovou je už pre mnohých cudzincov minulosťou. Pred necelými šiestimi rokmi štát spustil elektronický systém, prostredníctvom ktorého je možné vopred si rezervovať termín na návštevu oddelenia. Tieto návštevy sú pre zahraničných občanov pomerne časté. Väčšinu záležitostí, ktoré Slováci môžu vybaviť na okresnom úrade – napríklad nahlásenie zmeny adresy trvalého pobytu alebo podanie žiadosti o vydanie nového dokladu – môžu cudzinci riešiť iba na cudzineckej polícii.

Oddelenia tohto policajného útvaru sú pomerne výrazne zaťažené. Momentálne totiž na Slovensku žije takmer 340-tisíc cudzincov. Mnohí z nich musia aj pre jednoduché úkony, ako je napríklad výmena preukazu po uplynutí jeho platnosti, navštíviť pracovisko polície osobne. Oddelení cudzineckej polície však nie je veľa – na celé Slovensko ich pripadá iba trinásť.

Keď štátny rezervačný systém funguje správne, nejde o žiadny problém. Keď však vlani na jeseň elektronický rezervačný systém pre cudzincov skolaboval, spôsobilo to ľuďom obrovské komplikácie. Chyba im znemožnila rezerváciu termínov a odvtedy sa tisíce zahraničných občanov nemôžu dostať ani k základným službám štátu. Cítia sa ako v začarovanom kruhu, pretože od spustenia systému polícia vybavuje žiadosti len za podmienky vopred objednaného termínu.

Termín nad zlato

Pravda sa rozprávala s vyše desiatkou respondentov na troch oddeleniach cudzineckej polície – v Bratislave, Trnave a Ružomberku. Všetci tvrdia to isté – od vlaňajšieho septembra je takmer nemožné rezervovať si termín. Buď systém neukazuje žiadny voľný termín, alebo sa počas vypĺňania elektronického formulára vyskytne chyba a rezerváciu tak nie je možné dokončiť.

Američan Alan žije na Slovensku už 19 rokov a nepamätá si, že by situácia na cudzineckej polícii bola niekedy až taká zlá, ako je to dnes. V Bratislave býva so svojou manželkou a s dvoma deťmi, na polícii si potreboval len vymeniť kartičku s povolením na pobyt. Dokladu totiž vypršala desaťročná platnosť a bolo potrebné požiadať policajtov o vydanie nového. Žiadosti však prijímajú len od tých, ktorí majú vopred objednaný termín.

„To proste nebolo možné. A nie je to možné ani dnes. Pozrite sa, pri každom pokuse o rezerváciu dostanete SMS s kódom na autorizáciu. Ja tých správ mám stovky. Skúšal som to každý deň od septembra, niekedy aj niekoľkokrát denne,“ hovorí rozčúlený muž. Ukázal nám aj zoznam SMS od ministerstva vnútra, ktorý skroloval na mobile takmer minútu.

Podobne dlhý zoznam neúspešných pokusov má aj po rusky hovoriaci prisťahovalec Vlad, ktorý sa od novembra snažil získať termín na oddelení polície v Ružomberku. Chcel požiadať o udelenie trvalého pobytu pre seba, svoju manželku aj dcéru. Poznamenal tiež, že ešte v lete systém prideľoval termíny bez problémov. „Nechápem, prečo niečo, čo fungovalo, prestalo fungovať, a nikto to nerieši,“ čuduje sa.

Oddelenia cudzineckej polície sú pomerne výrazne zaťažené. Momentálne totiž na Slovensku žije takmer 340-tisíc cudzincov

Po voľných termínoch pátral doslova dni a noci. „Niekoľko týždňov som sa snažil získať termín v nočných hodinách. V skupinách, ktoré združujú cudzincov žijúcich na Slovensku, totiž kolujú informácie, že nové termíny pribúdajú v systéme v noci a treba ich len rýchlo rezervovať. Vraj je ich obmedzený počet. Ani raz som nevidel voľný,“ hovorí mladý muž.

Vysvetľuje, že do systému treba najprv zadať osobné údaje a potom vybrať životnú situáciu, ktorú si chce cudzinec na polícii vyriešiť. Následne dostane SMS s bezpečnostným kódom, pomocou ktorého musí potvrdiť, že nejde o bota a že termín si chce objednať reálny človek.

Ak systém funguje, potom žiadateľa presmeruje na stránku, kde si môže vybrať vhodný termín na príslušnom oddelení. „Ale reálne termíny nie sú. Stránka totiž ukazuje prázdne riadky, nemáte si z čoho vybrať,“ opisuje Vlad. „Rezervačný systém nefunguje normálne, to je fakt. Každý cudzinec má s tým problém, každý vám to potvrdí,“ zhrnul.

Dodáva, že sa na anomálie v systéme pýtal aj vedenia polície aj ministerstva vnútra. Odpovede na e-maily však nedostal. „Je to frustrujúce. Tento problém sa potenciálne týka desaťtisícov až státisícov ľudí. A nikto nevysvetľuje, prečo to tak je a kedy sa situácia napraví. A ešte ani na otázky neodpíšu,“ skonštatoval.

Polícia: Môžu si za to sami

Ministerstvo vnútra si je situácie vedomé. V súvislosti s funkčnosťou systému dostáva veľa sťažností. Ministerstvo však tvrdí, že systém nebol napadnutý hackermi ani zneužitý. V poslednom čase došlo k úprave, ktorá má situáciu zlepšiť. Po novom teda reflektuje kapacity pracovísk cudzineckej polície aj potreby trhu práce.

„Prijímanie cudzincov na naše územie je, samozrejme, spojené s vybavovaním pobytu na cudzineckej polícii, kam sa cudzinci musia dostaviť osobne,“ pripomenulo ministerstvo.

Pred oddelením cudzineckej polícii v Bratislave

Rezort však odmieta, že by systém zlyhal alebo bol nefunkčný. „Termíny v rezervačnom systéme cudzineckej polície sú k dispozícii neustále, s výnimkou najvyťaženejšieho pracoviska v Bratislave, kde sa termíny minú okamžite po ich sprístupnení,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku pre Pravdu.

Podľa rezortu problém nevznikol v dôsledku zlyhania štátneho systému, ale zavinili si ho samotní cudzinci. „Významná časť elektronicky objednaných cudzincov sa na termín nedostaví a ani ho nezruší. V praxi to znamená, že cudzinci si blokujú termíny navzájom medzi sebou,“ tvrdí ministerstvo vnútra.

Aj keď rezort zastáva názor, že problém nie je až taký závažný, vo februári rozhodol, že počas dvoch dní v týždni bude vybavovať cudzincov aj bez vopred objednaného termínu. Ako dlho budú oddelenia fungovať v mimoriadnom režime, zatiaľ nevedeli odhadnúť. „Cudzinecká polícia v rámci celého Slovenska vyhodnotí dodatočné stránkové hodiny, a ak si to situácia vyžiada, pridá ich aj na budúci mesiac pre iné životné situácie,“ uviedlo ministerstvo pre Pravdu.

Ako zvieratá

Práve v dňoch, keď polícia vybavuje cudzincov bez objednania, je vidieť rozsah problému. Od skorého rána totiž pred budovou cudzineckej polície čakajú na otvorenie stovky ľudí. Ich jediným cieľom je dostať sa dovnútra, aby po mesiacoch konečne mohli vybaviť potrebné záležitosti. Medzi nimi bol aj náš respondent Alan.

„Prišiel som o pol piatej ráno, pred budovou som čakal tri hodiny. Potom otvorili dvere a my všetci, čo sme boli vonku, sme sa tlačili ako zvieratá, bola to strašná tlačenica. Bolo to divoké. Ľudia tu doslova bojujú, sú zúfalí,“ opísal svoje zážitky muž. „A pritom ide len o to, že chcú požiadať o nový preukaz, nejde o nič náročné alebo komplikované,“ dodal Američan.

Alan zdôraznil, že mal šťastie, pretože sa prebojoval a zaradil do radu k okienku. Má teda istotu, že konečne môže požiadať o vydanie nového dokladu. „Ale také hrozné to na polícii ešte nikdy nebolo,“ doplnil rozhorčene.

Vchod do oddelenia cudzineckej polície v Bratislave je počas „mimoriadnych“ stránkových dní oplotený. „Cítim sa ako v zoo, nechápem, prečo je tu ten plot. Koho pred kým chráni?“ pýta sa Ukrajinka, ktorá sa neúspešne snaží dostať do policajnej budovy o desiatej ráno. Vojsť dnu je totiž možné len na povolenie policajta.

Vchod do oddelenia cudzineckej polície v Bratislave je počas „mimoriadnych" stránkových dní oplotený.

Pred plotom sa pohybujú desiatky ľudí, ktorým sa to nepodarilo. Záujemcov je veľa, personálne kapacity polície však umožňujú vybaviť len niekoľko desiatok žiadostí. Mnohí musia teda prísť o týždeň neskôr a od skorého rána svoj pokus opakovať.

Aj ďalší muž, ktorého sme stretli pred vchodom, je zo situácie rozhorčený. Jeho manželke, ktorá má status Slovenky žijúcej v zahraničí, tiež vypršala platnosť preukazu. Cez internet sa k termínu nedostali a do budovy ich nepustili ani počas mimoriadneho stránkového dňa. „Dnes vybavujú iné agendy. Škoda času,“ uzavrel.

Nabúrali sa do systému hackeri?

Televízia Markíza ešte v októbri s odvolaním sa na zdroje z policajného prostredia informovala, že do elektronického systému ministerstva vnútra sa zrejme niekto nabúral. Rezort vtedy reagoval, že prípadom sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby. Tým naznačil, že zo kšeftovania s termínmi podozrievali niekoho z ministerských úradníkov alebo z policajtov. Policajná inšpekcia totiž vyšetruje činy spáchané mužmi zákona.

Rezort na jeseň tiež avizoval, že situáciu vyrieši. Niektoré zmeny naozaj presadil, no hlavný problém so systémom pokračuje. Termíny pre tisíce ľudí sú naďalej nedostupné, a navyše sa s nimi obchoduje. Študentka Marina, ktorú sme stretli na cudzineckej polícii v Trnave, hovorí, že na sociálnych sieťach je plno reklamných inzerátov, ktoré ponúkajú na predaj termíny na ktorékoľvek oddelenie cudzineckej polície.

„Neviem, ako dokázali systém zneužiť, ale je to fakt, s termínmi sa obchoduje, pre cudzincov to nie je žiadne tajomstvo. Ak polícia tvrdí, že problém vyriešila, tak možno podvodníci našli dieru inde,“ tvrdí mladá žena. Priznáva však, že nepozná nikoho, kto by sa snažil termín kúpiť od podvodníkov. „Je to veľké riziko a stojí to slušné peniaze. Ja by som sa do niečoho takého nepustila,“ zhodnotila.

Záujemcov je veľa, personálne kapacity polície však umožňujú vybaviť denne len niekoľko desiatok žiadostí

Pravde sa ozvala aj čitateľka Alina, ktorá zároveň poskytla náhľad takého inzerátu. Je zameraný na rusky hovoriacich prisťahovalcov. Mladá žena v ňom sľubuje rezervovať termín na polícii, na ktoromkoľvek oddelení a pre akúkoľvek agendu. Za svoje služby ručí a pýta si 100 eur.

Polícia však informácie o naďalej trvajúcom kšeftovaní odmieta, rovnako ako aj tvrdenie, že elektronický rezervačný systém bol napadnutý kyberzločincami alebo zneužitý. Trvá na tom, že anomálie mohli vzniknúť pre nedostatky systému, ktorý umožňoval zneužívanie tzv. metadát. „MV SR nedisponuje novými skutočnosťami, ktoré by naznačovali iné ako vyššie spomínané problémy alebo nekalú činnosť súvisiacu s rezervačným systémom,“ odpísal rezort Pravde.

„Pokiaľ ide o obchodovanie s termínmi, ministerstvo vnútra na základe penetračných testov systému už dávnejšie prijalo viaceré technické opatrenia na to, aby – okrem iného – termíny nebolo možné rezervovať zneužívaním kybernetických nástrojov,“ uviedlo pre Pravdu.

Novým opatrením je napríklad zavedenie takzvanej captcha, uviedol rezort. Pre pochopenie – „captcha“ je verejnosti známy nástroj „nie som robot“. Ide o bezpečnostný test na rozlíšenie ľudí od botov. Chráni weby pred spamom a automatizovanými útokmi pri prihlasovaní či odosielaní formulárov.

Ďalšie opatrenia rezortu tiež súvisia s ochranou systému proti botom a s filtrovaním anonymných pripojení. „Obmedzili sa počty volaní z jednej IP adresy, odfiltrovali sa TOR, VPN a volania vytvorené botmi,“ doplnil rezort.

Pravda oslovila IT-špecialistov s prosbou ohodnotiť zavedene rezortom opatrenia. Pýtali sme sa teda či sú účinné, či dokážu systém ochrániť pred útokmi a zneužívaním. „Takéto opatrenia systém chránia pred automatizovanými útokmi, ale nie sú dostatočné, ak útočníci už získali prístup k vnútornej logike systému. Ak sa termíny prideľujú na základe metadát, ktoré podľa informácií bolo možné zneužívať, tak by bolo potrebné opraviť túto chybu, nie len blokovať automatizované pokusy o manipuláciu,“ vysvetlil pre Pravdu dlhoročný pracovník v IT sfére Erik.

Doplnil, že zavedenie Captcha, filtrovanie prístupov cez TOR, VPN, obmedzenie volaní z jednej IP adresy im v tom nezabráni. „Takže, tieto opatrenia sú určite užitočné, ale samy o sebe nezaručia, že problém zmizne,“ podotkol.

Rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) uviedol, že sa problémom naďalej zaoberá. „Naďalej sa pracuje na zdokonalení samotného procesu, aby sa predišlo zvýšenej záťaži na portál, ktorá v poslednom období taktiež zapríčiňuje jeho spomalenie a môže sa stať, že sa portál pri volaní javí ako nedostupný,“ doplnilo tlačové oddelenie ministerstva.

„Obchodovanie s termínmi preveruje polícia,“ dodal rezort. „Ak ktokoľvek disponuje informáciami o zneužití rezervačného systému, mal by kontaktovať orgány činné v trestnom konaní. MV SR sa bude venovať všetkým relevantným informáciám, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu,“ uzavrelo ministerstvo vnútra.