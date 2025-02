Slovenka Nelly, ktorá očarila Veľkú Britániu: jej talentu drukuje Jennifer Aniston, ale doma si úspech krajanky nikto nevšimol

V Anglicku a Spojených štátoch je Slovenka Nelly Ghaffar hotovou hviezdou. Na sociálnych sieťach ju sledujú celebrity ako Jennifer Aniston a Kylie Jenner, vystupuje s inšpiratívnymi prejavmi pred tisíckami žien po celom svete, ale v domovskej krajine ju nikto nepozná. Bežnú paliatívnu sestričku, ktorá pochádza zo Slovenska, zviditeľnila účasť v populárnej britskej šou The Great British Bake Off.

Britské publikum presvedčila svojou charizmou, pekárskym talentom, ale aj tradičnými slovenskými receptami. Nelly v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu prezradila, ako vyzerala jej cesta k celosvetovej popularite.

Zo Slovenska do Veľkej Británie sa Nelly presťahovala pred necelými dvadsiatimi rokmi. Pracuje ako paliatívna sestrička a po mediálnom úspechu nikdy netúžila. Spolu s rodinou – manželom a dvoma deťmi – vždy radi pozerali populárnu televíznu šou The Great British Bake Off, ktorá je akýmsi „prarodičom“ slovenskej relácie Pečie celé Slovensko. Ide o naozaj populárnu reláciu – už štrnásť rokov za sebou láka k televíznym obrazovkám desiatky miliónov divákov vo Veľkej Británii a v USA.

„Rada pečiem, ale nie som nejaká extra úžasná pekárka. Vždy, keď sme pozerali túto šou, som tak vtipkovala, že jedného dňa budem v tom stane ja,“ hovorí so smiechom Nelly. Keď takúto možnosť naozaj dostala, takmer ju zahodila do koša. Na šou ju totiž potichu prihlásil manžel, a keď prišla pozvánka od producentov „veľkého pekára“, Nelly tento e-mail považovala za podvodný. A tak ho zmazala.

Neskôr si však v titulkoch obľúbenej šou všimla názov spoločnosti, ktorá ju pozývala na kasting. „Manželovi som vtedy povedala: Vieš, aká sranda? V auguste som od nich dostala e-mail. A on sa hneď chytil za hlavu: Čože? Až vtedy sa mi priznal, že vyplnil prihlášku za mňa a ja som takto prešla prvým výberovým kolom,“ rozpráva svoj príbeh talentovaná Slovenka. Ďalej ju čakali ešte tri kolá skúšok – psychologických aj fyzických testov.

Pomohla hra z detstva

Výber súťažiacich je na mimoriadne vysokej úrovni, hovorí Nelly. „Napríklad jedna zo skúšok bola taká, že uchádzač mal upiecť niečo, čo by pripomínalo hru zo svojho detstva – musela tam byť postavička z pečiva, ktorou by sa dalo hýbať alebo s ňou hrať. Tak som upiekla figúrky z Človeče, nehnevaj sa! Lebo v našom detstve – čo sme sa hrali? My sme nemali hračky ako dnes, mali sme záhradu, ľudové hry a karty,“ smeje sa. Porotu upečená verzia našej spoločenskej hry presvedčila a Slovenka tak postúpila ďalej.

Dostať sa do priestranného bieleho stanu, v ktorom natáčajú svetovo známu pekársku šou, je snom každého fanúšika. Aj keď v televízii súťaženie v pečení koláčov vyzerá ako jedna veľká zábava, v skutočnosti ide o dosť tvrdú ručnú prácu. „Je to aj fyzická súťaž. Keď stojíte štrnásť hodín na nohách dva dni po sebe, tak je to dosť,“ poznamenala.

Nelly sa nakoniec do vysnívaného stanu prebojovala a svoje pekárske schopnosti predstavila hviezdnej porote, ktorú tvoria dvaja celebritní šéfkuchári. Prue Leith je britská kuchárka, ktorá v deväťdesiatych rokoch otvorila v Londýne svoju michelinskú reštauráciu Leith's. Paul Hollywood je britský pekár, ktorý si získal uznanie vďaka svojim odborným znalostiam v remeselnom pečení chleba.

Šarmantná Slovenka očarila divákov od prvých minút a pri každej príležitosti rada rozprávala o domovskej krajine. Tlačili ju do toho producenti, aby šou po štrnástich rokoch vysielania vyzerala rozmanitejšie? „Ja som si to išla užiť, toto som ja, som zo Slovenska. Je jedno, či v Anglicku budem žiť sto rokov – stále budem Slovenka, Slovenka budem v srdci a nemám sa za čo hanbiť. Dostala som strašne veľa správ od Slovákov, ktorí tiež žijú v zahraničí, ako ma obdivujú, že sa nehanbím, že som zo Slovenska. A prečo by som sa mala hanbiť?“ pýta sa.

Doplnila tiež, že dostala aj veľa správ od krajanov, ktorí jej ďakovali za to, ako krásne prezentuje krajinu. „Je to krásne, že ľudia v Amerike a po celom svete si potom otvorili Google mapy a hľadali, kde vlastne je to Slovensko, odkiaľ tá Nelly je,“ opísala. Nelly počas šou tiež upiekla tortu, ktorú vyzdobila slovenskou vlajkou.

Hviezdni fanúšikovia

Svojskosť, humor, ale aj výnimočné pekárske schopnosti Nelly ohúrili divákov šou. Mnohých očarila jej úprimnosť a aj to, ako sa správala počas menej úspešných výsledkov v súťažiach.

„Čo vidíte na obrazovke, tak taká som v normálnom živote. To som ja. Viete, prešla som v živote veľmi veľa. Robím asistentku paliatívnej starostlivosti, vidím, ako ľudia zomierajú, ja viem, čo najviac ľutujú. Tak ja sa nebudem stresovať kvôli pečeniu,“ hovorí o sebe. „Som taká obyčajná žena, nič extra. Matka, sestrička, priateľka. Proste som mala šťastie a bola som v správnom čase na správnom mieste.“

Nellin dobrosrdečný charakter získal fanúšikov aj spomedzi celebritných divákov pekárskeho blockbusteru. Na sociálnych sieťach ju sleduje napríklad vplyvná podnikateľka z rodiny Kardashianovcov Kylie Jenner či herečka Jennifer Aniston. David Schwimmer – ďalšia hviezda seriálu Priatelia – pred kamerou priznal, že pekárka zo Slovenska mu doslova ukradla srdce. „Je tam žena, ktorá ukradla moje srdce. Je zo Slovenska. Určite viete presne, ktorú myslím. Je to Nelly, ó, môj bože, je neuveriteľná," povedal Schwimmer pre Page Six.

Nelly Ghaffar

Ani sa nedá opísať, ako podobné ohlasy dokážu dojať, skromne priznáva naša respondentka. Viac ako nečakaná popularita v USA a Anglicku ju však prekvapila takmer úplná ignorácia z vlasti.

„Som sklamaná. Akože nič som ani nečakala. Ale keď sa mi počas súťaže ozvala americká ambasáda v Bratislave, anglická ambasáda… Požiadali ma o inšpiratívny prejav pre ženy, pre Američanov, pre Angličanov. Bola som veľmi nadšená, a tak som očakávala, že aj slovenská ambasáda v Londýne sa ozve. No doteraz som ani gratulujem nedostala zo Slovenska,“ poznamenala Nelly.

Aj keď ju to veľmi netrápi, myslí si, že celkovo je to smutné. Poukazuje na mladého Holanďana Kristiana, s ktorým spolu súťažili o titul najlepšieho pekára. Drukovala mu celá domovská krajina. „Celé Holandsko je za ním, mal tisíc rozhovorov, bol v priamom prenose v národnej televízii. Som na neho hrdá, on si to absolútne zaslúži. Ale mňa keď sa niekto opýta, že ako, tak nič,“ zhrnula s úsmevom. „Hanba Slovensku! Nie mne, ja som prezentovala Slovensko, veľmi som hrdá, že som zo Slovenska, ale slovenské médiá sa môžu hanbiť,“ doplnila vtipne.

Slovenské recepty prekvapili

Hviezdnu porotu v pekárskej šou presvedčila kreativita Nelliných receptov, ktoré talentovaná Slovenka často vymýšľa pri pečení pre vlastnú rodinu. Ale niekoľkokrát vytiahla aj eso z rukáva v podobe tradičných slovenských receptov. Slávneho porotcu Paula Hollywooda napríklad riadne zaskočila maková náplň v pečive. Úprimne priznal, že v živote nejedol ani nevidel nič podobné. Chuť tejto „novinky“ vychvaľoval aj niekoľko minút.

Nebolo to však jediné prekvapenie pre svetoznámeho pekára, prezradila Nelly. „Piekla som koláče so syrovou, makovou a orechovou náplňou. A Paul Hollywood špekuloval, ako robím tú orechovú plnku,“ smeje sa Nelly a pokračuje: „No tak, ako som sa to naučila od mojej babky – dáš maslo, cukor, trošku mlieka a povaríš tie orechy. A potom to naplníš. Ale on to nevedel! Strašne mu to chutilo, ale proste nevedel, ako sa to robí!“

No a ako plánuje dnes už slávna pekárka Nelly pokračovať vo svojom kuchárskom úspechu? Zaskočila nás odpoveďou, že s kariérou pekárky alebo cukrárky do budúcna neráta. „Mám 45 rokov, mám dve deti a život je príliš krátky na to, aby som sa stresovala s vlastným podnikaním. Biznis je ťažká práca, pekáreň je ťažká práca a môj čas je limitovaný. Nebudem ho strácať stresom,“ vysvetľuje Nelly.

Bude robiť všetko, čo ju robí šťastnou, hovorí. Momentálne je dosť zaneprázdnená pre veľké množstvo podujatí, na ktorých sa prihovára ako spíkerka. Pred ženami po celom svete vystupuje s motivačnými prejavmi. „Nie som vyštudovaný psychológ, ale keď ľudia chcú počuť reálny príbeh o reálnom živote, tak prečo nie,“ zhrnula s tým, že sa teší z toho, že pre mnohých je dnes jej príbeh inšpirujúci.