29 miliónov eur na 10 rokov. PS žiada preveriť jednotný cestovný lístok: Predražený projekt Ficovej vlády

Odborník PS na dopravu Martin Pekár vyhlásil, že projekt musí prešetriť Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). „Ministerstvo dopravy sa rozhodlo, že namiesto riešenia skutočných problémov verejnej dopravy, ako sú meškajúce spoje, nedostatok vodičov či dlhé cestovné časy, uprednostní vývoj mobilnej aplikácie,” dodal Pekár.

Čítajte viac V marci to nebude. Štát odsúva leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami

Ministerstvo navyše doteraz neurobilo kľúčový krok k fungovaniu jednotného lístka, ktorým je zjednotenie taríf medzi dopravcami. Útvar hodnoty za peniaze odporučil vláde najprv vyriešiť tarify a až potom investovať do technologického riešenia. Ministerstvo však podľa poslancov PS neukázalo žiadne konkrétne výsledky. Projekt mobilnej aplikácie má stáť 29 miliónov eur na 10 rokov, pričom Banskobystrický samosprávny kraj zaviedol podobný systém za 400-tisíc eur a Žilinský dokonca za 200-tisíc eur. Poslanec PS Ján Hargaš upozorňuje, že na Slovensku sa opäť míňajú verejné peniaze bez jasného plánu.

Kamenický: Konsolidácia pre budúci rok sa musí navýšiť o stovky miliónov eur Video

Pochybný je aj samotný tender na dodávateľa aplikácie, ktorý vyhrala firma Asseco. Podmienky súťaže znevýhodnili menších záujemcov a ponuky zvyšných súťažiacich sa, ako uvádza PS, detailne nekontrolovali. Projekt má byť spustený v júli 2026, no existuje vážne riziko, že sa ho nepodarí dokončiť včas. Peniaze z Plánu obnovy by prepadli a náklady zaplatili slovenskí daňoví poplatníci. „Išlo pritom o dobrý projekt, ale v rukách tejto vlády sa stáva ďalšou premrhanou šancou. Bez zjednotených taríf, jasnej stratégie a s predraženým IT riešením je výsledok jasný – znovu sa vyhodia milióny a cestujúci lepšie služby neuvidia,“ uzavrel Hargaš.