Čo vieme o smrade v Bratislave: Látka, ktorá sa šíri, je zrejme THT. Zdroj stále nepotvrdili, na mimoriadnu situáciu to nie je

Plynári za tri dni dostali kvôli zápachu v Bratislave vyše 500 hlásení Video Zdroj: SPP - distribúcia

Po niekoľkodňovom intenzívnom smrade v Bratislave sa ozvalo do redakcie Pravdy viacero čitateľov. Anton zacítil intenzívny zápach pripomínajúci družstevnú činnosť v piatok ráno medzi ôsmou a deviatou hodinou na bratislavských Kramároch.

„Už ale napríklad pri Horskom parku alebo v okolí ministerstva zahraničných vecí v Starom Meste zápach nebolo cítiť vôbec,“ priblížil, pričom podľa neho vo štvrtok zápach na Kramároch cítiť ešte nebolo.

Zvláštny a silný zápach pripomínajúci plyn cítili aj v ružinovskej časti Trávniky v blízkosti Univerzitnej nemocnice Bratislava. Podľa Lukáša, ktorý tam žije, bol v stredu po 19. hodine taký silný, že ho bolo cítiť v bytoch po niekoľkominútovom vetraní, no aj vo vchodoch bytoviek.

Silný zápach prenikol podľa Kataríny aj do autobusu, ktorým cestovala v stredu večer z hlavného mesta smerom do Ivanky pri Dunaji po Vajnorskej ulici. „Najintenzívnejší bol, keď sme zastavili na semafore alebo zastávke v okolí závodu Istrochem, pripomínal mi síru,“ opísala. Už v utorok večer zaznamenal zvláštny smrad v okolí Športovej haly Pasienky Igor. „Ako prvé mi napadlo, či neuniká plyn,“ uviedol.

S nepríjemným odorom sa stretol v mestskej časti Nové Mesto Andrej, ktorý býva neďaleko ministerstva spravodlivosti. „Kráčal som do práce a cítil som zápach, ktorý sa mi pri prvom vneme spojil s unikajúcim plynom,“ uviedol. Na um mu prišla staršia nehoda, ktorá sa stala v blízkosti predvlani. „Vtedy hneď pri ministerstve spravodlivosti na Križovatka Jozefa Čabelku unikal plyn a museli zasahovať aj hasiči,“ pokračoval.

mReportér: Pri ministerstve spravodlivosti unikal plyn, zasahovali hasiči Video Zdroj: TV Pravda

Plynári: Zemný plyn to nie je

Po sťažnostiach obyvateľov preverovali prítomnosť zemného plynu plynári, únik sa však podľa nich nepotvrdil. „V Monitorovacom centre a Slovenskom plynárenskom dispečingu spoločnosti SPP – distribúcia sme od stredy 19. februára zaevidovali viac ako 500 hlásení o podozrivom zápachu, ktorý sa šíri viacerými mestskými časťami Bratislavy,“ uviedol pre Pravdu manažér externej komunikácie SPP – distribúcia Milan Vanga.

Väčšina hlásení prichádzala vo štvrtok z bratislavských mestských častí Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Rača, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač či Záhorská Bystrica. Na zápach sa podľa Vangu sťažovali aj obyvatelia Stupavy. „Aj dnes (piatok, poz. red.) evidujeme už okolo sto hlásení na podozrivý zápach v bratislavských mestských častiach Nové mesto, Staré mesto, Rača, Kramáre, Lamač,“ informoval v piatok.

Pracovníci podľa Vangu počas celých troch dní meraniami s detekčnými prístrojmi preverovali prítomnosť zemného plynu vo všetkých hlásených lokalitách. „Doposiaľ sa prítomnosť zemného plynu ani v jednej z kontrolovaných lokalít nepotvrdila. Zemný plyn vylučujeme ako zdroj podozrivého zápachu, ktorý sa už tretí deň šíri Bratislavou,“ potvrdil Vanga z SPP – distribúcia.

Pravda zisťovala, čo by si mali ľudia všímať, aby identifikovali únik plynu. Ako vysvetlil Vanga, zemný plyn prirodzene nemá žiadny charakteristický zápach. „Kvôli bezpečnosti do neho primiešavame látku, tzv. odorant, ktorý umožňuje zistiť únik, presne ho lokalizovať, aby mohlo dôjsť k jeho skorému odstráneniu,“ opísal.

Vybuchujúce kanály v Bratislave ochromili dopravu. Rad trolejbusov Video Zdroj: TV Pravda

Pravdepodobne ide o THT

Pre nepríjemný zápach pripomínajúci plyn vyrazili do terénu hasičské zložky so zamestnancami odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava a Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Nitra. Únik plynu nepotvrdili ani oni.

Ako hasiči informovali, pri zisťovaní využívajú takzvaný Spektrometer SIGIS 2, teda skenovací infračervený systém pre meranie nebezpečných látok v ovzduší, ktorý dokáže monitorovať ovzdušie v rozsahu 360° okolo prístroja.

„Dosah prístroja nie je možné definovať, no prístroj dokáže odmerať to, čo je viditeľné ľudským okom – napríklad ak prístroj meria na vzdialenosť 1 km, tak jeden pixel (vo vyhodnocovacom programe) meria plochu 10 × 10 metrov. Prístroj dokáže vykonávať merania 24/7, nakoľko obsahuje infrakameru,“ priblížili.

Výsledky podľa ministerstva vnútra opakovane potvrdili, že zápach nie je zdraviu škodlivý. Ohrozenie ľudí ministerstvu nepotvrdili ani údaje z varovnej siete kvality ovzdušia SHMÚ.

„V prípade zápachu, ktorý sa šíri z doteraz neznámeho miesta, ide pravdepodobne o „tetrahydrotiofén“ (THT), zdravotne nezávadnú látku, ktorá sa používa na odorizáciu zemného plynu. THT je možné cítiť už vo veľmi nízkych koncentráciách, a preto sa používa vo veľmi malých množstvách,“ informoval v piatok po 12. hodine hovorca rezortu Matej Neumann. „V tejto situácii platí, že zápach v ovzduší, ktorý neohrozuje život a zdravie obyvateľov, nie je dôvodom na vyhlásenie mimoriadnej situácie,“ pokračoval.

Viceprimátor Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva na sociálnej sieti priblížil, že odorant má silný a výrazný zápach, ktorý je stabilný a nie ľahko emitovaný. „Po pridaní stopových množstiev tetrahydrotiofénu do palivového plynu, aj keď dochádza k úniku plynu, ľudia môžu rýchlo zistiť prítomnosť zápachu. A prijať včasné opatrenia, aby sa predišlo bezpečnostným nehodám,“ konštatoval s odvolaním sa na informácie mestského krízového riadenia i hasičov.

Viaceré podnety obyvateľov o šíriacom sa plynovom zápachu eviduje aj bratislavská Karlova Ves. Odvolajúc sa na plynárov im mestská časť odporúča momentálne nevetrať. „Zaznamenali sme v priebehu dnešného predpoludnia viaceré podnety obyvateľov o šíriacom sa plynovom zápachu na území Karlovej Vsi. Plynári preverujú každý podnet a odporúčajú obyvateľom, aby momentálne nevetrali,“ odkázala ľuďom samospráva. Podnety od občanov majú aj Nové Mesto aj Rača.

Foto: HaZZ - Bratislavský kraj hasiči, Bratislavský kraj, zápach Hasiči v Bratislavskom kraji preverujú situáciu so zvláštnym zápachom.

Poškodená tlaková nádoba

V strede pracovného týždňa došlo aj k incidentu v areáli chemického závodu Istrochem v bratislavskom Novom Meste, ktorý si verejnosť spájala so šíriacim sa smradom. Podľa hasičov však odor šíriaci sa hlavným mestom a nehoda v závode spolu nesúviseli. „Zápach šíriaci sa viacerými mestskými časťami hlavného mesta a udalosť v priemyselnom areáli, pri ktorom v stredu 19. 2. 2025 do ovzdušia unikol chlór, spolu nesúvisia,“ informovali hasiči v piatok.

V areáli chemického závodu došlo podľa polície k poškodeniu tlakovej nádoby s dĺžkou jeden meter a priemerom 30 centimetrov. „Z nej následne unikla neznáma látka s ktorou následne prišlo do kontaktu celkovo šesť osôb, ktoré boli následne privolanou záchrannou službou prevezené do nemocnice,“ ozrejmil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Polícia v prípade úniku neznámej látky vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. „Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ dodal Szeiff.

Pravda v tejto súvislosti kontaktovala aj Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská potvrdila, že na Centrálne prijímacie oddelenie v Nemocnici Ružinov prišli piati muži, ktorí sa po zásahu neznámej látky sťažovali na zhoršené dýchanie a jeden z nich vykazoval známky dezorientácie.

„Zdravotníci vyhodnotili, že v tomto prípade by mohlo ísť aj o zasiahnutie sírovodíkom a tak boli pacienti odseparovaní a pristupovalo sa k nim v zvýšenom hygienickom režime. Z dôvodu bezpečnosti sme museli vykonať odklon sanitiek na naše iné pracoviská, ale v tejto chvíli je už odklon zrušený a pracovisko CPO v Nemocnici Ružinov funguje v plnom režime,“ informovala Kliská. Traja muži boli podľa nej hospitalizovaní a v piatok ich zo špitála prepustili.

Čítajte viac Bratislavčania sa sťažovali na zápach, cítili ho aj v Stupave. Má ísť o únik sírovodíka

Martina: Dusila som sa v aute

Čitateľka Martina nám napísala, že zápach prvýkrát zaregistrovala ešte v prvej polovici mesiaca v Rači na Púchovskej ulici, no nie je si istá, či tieto dva prípady súvisia „Na križovatke za obchodným centrom vtedy stáli hasiči, vozidlo SPP aj policajti. V tom čase stáli aj električky. Smrad sa tiahol pomerne dlhý kus cesty. Bolo to dosť intenzívne, smrdelo to ako plyn,“ opísala Pravde.

Situácia so smradom sa opakovala aj o štyri dni, keď ho cítila cestou do centra Bratislavy rovnakou trasou. „Smrad prenikol aj do auta a bolo to do takej miery, že ma to až dusilo chvíľu, znova na rovnakom mieste. Poslednýkrát som to cítila až pri Boroch, na čo sa manžel čudoval, že koľko toho muselo uniknúť, keď to je také intenzívne a na tak veľkej ploche,“ pokračovala.

Oficiálne informácie boli podľa Martiny zmätočné, keďže najprv sa ako pôvodca zápachu spomínal Istrochem, čo potom mesto poprelo. „Neskôr to mal byť vlak, čo už raz bolo na Kramároch, no netrvalo to dva týždne. Osobne obavu nemám, nebývam priamo v Bratislave, ale ak by som bývala, dosť by ma to znepokojilo. Najmä keď to úrady nevedia ani po viacerých dňoch poriadne vysvetliť. Neviem, kde je problém,“ podotkla.

„Okrem toho sa vraj niektoré deti v škole sťažovali na únavu, bolesti hlavy a kašeľ a poslali ich domov, tak ak sa nie je čoho báť, mohli by to kompetentní vysvetliť. Verejnosť by to vzala určite lepšie ako toto neinformovanie, respektíve len také čiastočné,“ uzavrela.

Hlavné mesto uviedlo, že v súvislosti s pretrvávajúcim zápachom podobným plynu v uliciach mesta i udalosti v areáli Istrochem komunikuje od začiatku so sekciou krízového riadenia na ministerstve vnútra i hasičmi a žiada informácie.

„Platí však, že verejne komunikovať tieto udalosti by mal v prvom rade ten, kto má v danej chvíli najviac informácií,“ podotkol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že v tomto prípade Istrochem a štát, teda rezort vnútra prostredníctvom polície, hasičov a okresného úradu.