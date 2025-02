Šimečka: Príhovor Fica v USA ukazuje, ako opustil záujmy našich občanov

Príhovor premiéra Roberta Fica (Smer) na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone ukazuje, ako veľmi opustil Slovensko a záujmy našich občanov. Ak by mal Fico dnes do niečoho vkladať úsilie, bola by to jednotná a silná Európa a Slovensko pevne ukotvené v nej. Uviedol to líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Informoval o tom Alec Borový z mediálneho oddelenia hnutia.