Kaliňák: Huliak je jednou z možností na ministra cestovného ruchu. Valášek spochybňuje jeho kompetentnosť

Nominácia poslanca Rudolfa Huliaka (nezaradený) na post ministra cestovného ruchu a športu je jednou z možností. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS) spochybňuje Huliakovu odbornosť a kompetentnosť na výkon tejto funkcie.

Zároveň to, či ostanú súčasní štátni tajomníci na ministerstve cestovného ruchu a športu, bude podľa Kaliňáka závisieť od nového ministra.

Na margo poslancov okolo Huliaka zároveň pripomenul, že všetci sa hlásia k premiérovi Robertovi Ficovi a tiež k programovému vyhláseniu vlády. „Prihlásením sa k programovému vyhláseniu vlády sú splnené všetky kritériá, ktoré požaduje pán prezident od pána Huliaka v prípade, že sa rozhodne skupina štyroch poslancov nominovať práve jeho," doplnil minister s poukazom na to, že prezident Peter Pellegrini avizoval, že s Rudolfom Huliakom by chcel v prípade jeho nominácie za ministra diskutovať o jeho vzťahu k Európskej únii a NATO. Tieto veci sú však podľa Kaliňáka zadefinované práve v programovom vyhlásení, ku ktorému sa Huliak prihlásil.

To, že nič nie je vylúčené, konštatoval Kaliňák aj v súvislosti s možnosťou, že by ministrom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie bol poslanec Ján Ferenčák. „Určite aj pán Ferenčák je človek, ktorý je dostatočne schopný na to, aby vedel zastávať funkcie. V politike je dostatočne dlho a aj výsledky jeho práce, či už v meste Kežmarok lebo aj predtým, keď bol poslancom národnej rady, sú veľmi dobré," skonštatoval Kaliňák.

V súvislosti s aktuálnou situáciou v koalícii Kaliňák pripomenul, že sa usilujú o to, aby mali v parlamente 79 poslancov. „Myslím si, že každý chce mať väčšinu, ktorá garantuje stabilný prechod zákonov,“ uviedol Kaliňák. Rovnako aj podpis dodatku ku koaličnej zmluve podľa neho dokazuje ich snahu o pokračovaní vládnutia vo väčšine. Ubezpečil, že vláda funguje a doručuje výsledky. Rovnako registruje záujem odídených poslancov o diskusiu ich účasti na výkonnej moci.

Valášek tomu, že sa koalícii podarí zložiť 79 poslancov, neverí. Vyjadril názor, že rokovania v koalícii nie sú na konci. „Našou úlohou je poukazovať na to, že takto sa vládnuť nedá,“ vyhlásil.

Valášek predpokladá, že PS bude prizývať hnutie Slovensko na zvolávanie mimoriadnych schôdzí v Národnej rade SR, keďže tak robili aj v minulosti. Ozrejmil, že SaS a KDH sú pre PS preferovanými partnermi, hnutie Slovensko sa podľa neho zo spolupráce vyraďuje samo. Tiež potvrdil, že bude odporúčať, aby sa PS zúčastnilo na okrúhlom stole koalície a opozície k potenciálnemu zvyšovaniu výdavkov na obranu, ktorého zorganizovanie avizoval prezident Pellegrini.