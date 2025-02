Danko vyčíta KDH koketovanie s PS: Lepší polepšený Fico ako pokazený Šimečka, tvrdí. Majerský reagoval

Ani týždeň po vypršaní ultimáta a podpísaní dodatku ku koaličnej zmluve, ktorá zmení pomery medzi vládnymi stranami, nie je oficiálne známe, kto povedie ministerstvá Hlasu a SNS odovzdané Smeru. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že mená má oznámiť Smer a podpísať by sa mali dokumenty aj s nezaradenými poslancami. Šéf SNS zároveň vyčíta opozičnému KDH, že koketuje s PS a malo by zvážiť, na ktorej strane stojí.

Danko (SNS): Dve percentá HDP na zbrojenie sú maximálne, ktoré budeme v tejto vláde tolerovať Video Zdroj: TV Pravda

Kto povedie rezort turizmu a športu, ktorý vznikol na požiadavku Danka, šéf SNS bližšie v ta3 komentovať nechcel. „Urobili sme si politicky jasno. Je zrejmé, že zatiaľ ani jeden zo 79 poslancov, ktorí s nami boli od začiatku, nepovedal, že nedôveruje Robertovi Ficovi ako premiérovi. Určite osobné ambície niektorých nezaradených poslancov nemôžu túto vládu položiť,“ uviedol v nedeľu.

Nových ministrov musí podľa Danka vybrať Smer. Minister obrany Robert Kaliňák v relácii O 5 minút 12 povedal, že predseda národnej koalície Rudolf Huliak je jednou z možností na tento post.

Upíšu sa premiérovi?

Danko zopakoval, že SNS ponúkla všetky tri svoje ministerstvá, aby sa koaličná kríza vyriešila a v pondelok už aj podpísali dodatok ku koaličnej zmluve. „Teraz je v rukách premiéra, či dokáže s odídenými poslancami komunikovať,“ podotkol Danko. „Naša dohoda je, že ak by nemala byť sedemdesiatdeviatka, tak nebude riešiť nič, pretože so sedemdesiatšestkou poslancov sa vládnuť nedá,“ pokračoval.

Ak by ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré aktuálne ešte vedie Dušan Keketi (nom. SNS) dostal Huliak, do parlamentu by ako jeho náhradník nastúpil šéf Slovenského Patriota Miroslav Radačovský, ktorý nie je členom SNS. Danko si nemyslí, že by Radačovského alebo Huliakove ambície mohli byť prekážkou vo vládnutí.

Foto: SITA, Milan Illík Rudolf Huliak, Andrej Danko Poslanec Rudolf Huliak a podpredseda NR SR za SNS Andrej Danko.

Predseda KDH Milan Majerský sa domnieva, že ak by sme sa aj dozvedeli mená nových ministrov, v priebehu týždňa by sa ešte zmenili. „Podstatné je však to, že táto vládna koalícia aj SNS si chce udržať moc, ale už bez reálneho konkrétneho politického vplyvu nad ministerstvami,“ povedal. Majerský vyčíta vláde, že chaos je v dôsledku krízy aj v parlamente a stojí schvaľovanie vyše 100 zákonov.

Danko je presvedčený, že odovzdanie politickej kontroly nad svojimi rezortmi, bol „historický krok, ktorý až budúcnosť ocení“. SNS stratila síce len ministerstvo športu, no aj na zvyšných dvoch – kultúre a životného prostredia – nemá obsadených svojich členov, ale len nominantov strany. „Neviem prečo máte pocit, že musíte ako psi trhať SNS,“ podotkol. Pripomenul, že Smeru už pomohol zostať pri moci aj v minulosti a rovnako je aj teraz prioritou udržať vládu za každú cenu.

Okrem dodatku ku koaličnej zmluve sa bude podľa Danka podpisovať ešte jeden dokument s nezaradenými poslancami. „To znamená, že nie je dôvod na to, aby boli na koaličnej rade,“ priblížil. Odchody poslancov zo strán nepovažuje za nič výnimočné, keďže aj v minulosti k nim došlo či už v KDH, alebo aj v Smere.

Majerský (KDH): Slovensko si nebude môcť dovoliť viac ako tri percentá HDP na obranu Video Zdroj: TV Pravda

Kompromisy so svedomím

Koalícia je podľa šéfa KDH unavená zo sporu v dôsledku čoho neslúžia ľuďom. Danko vo svojom otvorenom liste, ktorý zaslal po ultimáte Ficovi, citoval podľa neho opozíciu, keď kritizoval konsolidáciu či zrušené bonusy. „Z vás sa stal de facto v podstate opozičný politik voči premiérovi, voči vlastnej vláde,“ povedal mu Majerský. Danko mu oponoval, že nikde nie je napísané, že musí s Ficom vo všetkom súhlasiť.

Majerský tvrdí, že KDH vždy bolo v protiváhe voči „bruselským nezmyslom“. Európsku úniu kritizoval za zasahovanie do práv rodín či vzdelávacieho procesu, namiesto toho mala podľa neho presadzovať právny štát, spravodlivosť či ochranu rodín.

Podľa Danka sa Fico mení a aj dnes sa s ním „do krvi“ háda za eurokomisára Maroša Šefčoviča. „Polepšený Fico je lepší ako pokazený a financovaný zo Západu Šimečka,“ vyhlásil Danko. Svet vníma ako rozdelený na dve skupiny, a to na liberálov a konzervatívcov, KDH podľa neho stojí na zlej strane.

Foto: EP EP-174121A_Sefcovic Maroš Šefčovič počas híringu v Európskom parlamente.

Majerský hovorí, že má výhrady nielen voči Smeru, ale aj PS. KDH Smeru povedalo, že ak sa bude mojkať s extrémom, tak s ním nedokáže spolupracovať. Podotkol, že do názorového konfliktu sa dostali aj s progresívcami. „Ak nevytrhnú dve svoje strany ideologických tém LGBTI, nemôžeme s nimi spolupracovať. My máme v tomto jasno,“ vyhlásil Majerský.

Danko považuje za chybu, že konzervatívci nekomunikujú s koalíciou, ale s PS. „Žiadne kompromisy so svojím svedomím robiť nebudeme,“ povedal neskôr. Po relácii Majerský uviedol, že lídri dvoch najsilnejších politických strán Smeru aj PS si musia uvedomiť, či im ide o ich dobro alebo o dobro občana.

Prejav Fica na konferencii CPAC vo Washingtone Video Zdroj: FB/Robert Fico

Budeme dávať na obranu viac?

Na margo tohtotýždňovej návštevy generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho na Slovensku povedal, že jeho strana je proti zvyšovaniu rozpočtu na zbrojenie. „Dve percentá DHP sú maximálne, ktoré my budeme v tejto vláde tolerovať,“ vyhlásil. Rutteho by sa tiež spýtal, kedy Slovensko dostane preplatenú hodnotu zbraní, ktoré vyviezlo na Ukrajinu.

Šéf KDH po relácii uviedol, že Slovensko má podľa neho svoje výdavkové limity a nebude si môcť dovoliť viac ako tri percentá HDP. Už aj tie tri percentá sú vážnym ohrozením verejných financií,“ povedal. Ak by sa však započítavali do výdavkov aj infraštrukturálne projekty, vtedy by si trojpercentný príspevok vedel predstaviť. „Samozrejme, NATO s tým nemusí súhlasiť,“ podotkol. „Akonáhle by to bolo iba na zbrojenie ako také, tak vtedy by sme s tým mali vážne problémy a nesúhlasili by sme,“ doplnil.

Danko je takisto aj proti zvyšovaniu daní „Ak budem presvedčený, že transakčná daň je odfláknutá, že Slovensko je stabilizované finančne, SNS sama navrhne zrušenie transakčnej dane,“ povedal. Domnieva sa, že minister Ladislav Kamenický (Smer) bude chcieť po prvýkrát predložiť rozpočet skôr, možno už júni.