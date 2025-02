Tornaľa už vyše 20 rokov nemá mestskú políciu, obnoviť ju neplánuje

„Uvažovali by sme nad tým, ale je problém s financiami. Keď sa niečo už zruší, je veľmi ťažké znova to vybudovať. Prvotné investície by boli veľmi veľké, keďže by sme museli policajtov ošatiť, kúpiť im vozidlo a výstroj. Sú tam presné predpisy, čo všetko musia mať,“ vysvetlila pre Pravdu primátorka Tornale Erika Győrfiová.

Zdôraznila, že v súčasnosti mesto so zhruba 6700 obyvateľmi na tento účel nemá prostriedky. „V tomto čase konsolidácie je to nereálne,“ skonštatovala Győrfiová. Dodala však, že na dianie v Tornali dohliadajú členovia Miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Na ich fungovanie počas 30 mesiacov (do júla 2026) dostala samospráva nenávratný finančný príspevok takmer pol milióna eur.

„Máme 12 členov MOaPS, využili sme to na maximum. Je to pre nás veľmi dobrý projekt, pochvaľujeme si to. Nebol problém ani zohnať vhodných ľudí, hlásil sa nám veľký počet uchádzačov,“ uviedla primátorka s tým, že členmi MOaPS sú muži aj ženy.

Už vyše 20 rokov

Mestskú políciu v Tornali zrušilo tamojšie mestské zastupiteľstvo (MsZ) v roku 2004. Dôvodom boli peniaze, keďže v tom čase sa mesto nachádzalo v ťažkej finančnej situácii a hrozila mu dokonca nútená správa. Hoci sa o možnom obnovení tohto poriadkového útvaru v nasledujúcich desaťročiach opakovane hovorilo, nikdy k tomu nedošlo.

„Z môjho hľadiska a aj z hľadiska občanov tu mestská polícia chýba a určite by nám pomohla pri problémoch s parkovaním či verejným poriadkom. V tomto volebnom období však mesto na jej zriadenie a prevádzku nebude mať prostriedky,“ uviedla bývalá primátorka Anna Szögedi na jednom zo zasadnutí tornaľského MsZ v roku 2015.

Situácia v iných mestách

Mestskú políciu v minulosti nemalo ani ďalšie mesto Revúckeho okresu, Jelšava. Tamojšia samospráva ju však zriadila začiatkom roka 2022 a tento krok si pochvaľujú.

Foto: Branislav Caban Vozidlo Ms P v Jelsave Vozidlo MsP v Jelšave

„Myslím si, že verejnosť aj my v samospráve vnímame prínos založenia MsP. Napriek tomu, že si to vyžaduje určité finančné prostriedky, bolo to potrebné,“ konštatoval primátor Milan Kolesár v roku 2023 pre portál MY Novohrad.

V Jelšave má MsP troch členov vrátane náčelníka. Rovnaký počet policajtov bude mať aj mestská polícia v okresnom meste Poltár, kde ju v minulosti tiež nikdy nemali, ale koncom vlaňajška rozhodli o jej vytvorení. Fungovať by mala začať v tomto roku.

V neďalekom Lučenci majú až 25 mestských policajtov. „Pre nás je to významné, že máme mestskú políciu. Samozrejme, že nám to uberá peniaze, je to aj o tom. Sme však presvedčení, že MsP má svoje opodstatnenie a potrebujeme ju, pretože nie vždy nám štátna polícia vie zabezpečiť všetky veci,“ skonštatovala pre Pravdu primátorka Alexandra Pivková. Doplnila, že v Lučenci majú aj 12 členov MOaPS, rovnako ako v Tornali. „Pomáhajú nám vykrývania niektoré úseky,“ podotkla primátorka.

V Rimavskej Sobote mali v minulosti 13 policajtov. Počas posledných rokov však piati odišli do dôchodku, prípadne do iného zamestnania. Nahradili ich len dvaja noví policajti, takže v súčasnosti ich je desať.

„Za minimálny počet, ktorým by sa dali dobre vykrývať služby, považujem aspoň 12 príslušníkov,“ konkretizoval pre Pravdu náčelník MsP Rimavská Sobota Jozef Motyčiak, ktorý ako mestský policajt pracoval už v 90. rokoch 20. storočia.

Foto: Branislav Caban Vozidla pred budovou Mestskej policie Rimavska Sobota Vozidlá pred budovou Mestskej polície Rimavská Sobota

Zdôraznil, že doba je v súčasnosti iná a policajti viac využívajú technológie, napríklad kamerový systém. Spomenul tiež nárast počtu priestupkov, ktorý medziročne narástol až o tisíc.

Rožňava má aktuálne oficiálny počet 15 členov MsP. V minulosti na zasadnutiach MsZ jej náčelník Róbert Hanuštiak opakovane spomenul, že je problém nájsť vhodných ľudí na prácu v mestskej polícii.

Personálny stav MsP by preto chceli stabilizovať. „Vzhľadom k podmienkam služby a tomu, čo denne robíme na ulici, to nie je jednoduché udržať,“ poznamenal Hanuštiak.

Doplnil, že najväčší problém sú neprispôsobiví obyvatelia mesta a osoby pod zjavným vplyvom alkoholu. „Často sú len poberateľmi sociálnych dávok. Toto je naša každodenná práca, možno nám zaberá až 80 percent našej činnosti,“ spresnil náčelník rožňavskej MsP.