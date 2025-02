Šéf ZMOS-u Božik víta avizovaný vznik Žandárskeho zboru. Môže podľa neho zvýšiť bezpečnosť

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta avizovaný vznik Žandárskeho zboru. Vyplýva to z vyjadrení predsedu ZMOS-u Jozefa Božika, podľa ktorého to môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti.

„Spoluprácu na báze príslušníkov Policajného zboru (PZ) a Ozbrojených síl SR v kontexte takzvaných žandárskych aktivít je model, ktorý v danej chvíli – v prípade nedostatku príslušníkov PZ, môže pomôcť všade tam, kde nám narastá sociálne napätie a kde sa množí počet priestupkov,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach.

Myslí si, že je potrebné pôsobiť už preventívne, a preto je podľa neho takáto služba potrebná. Dodal, že víta akúkoľvek pomoc, ktorá bude súvisieť s prítomnosť ozbrojených zložiek v teréne, kde chýbajú policajti. „Aj toto je riešenie, ktoré minimálne v tomto roku a možno aj v tom budúcom môže pomôcť,“ doplnil Božik.

Naďalej je však podľa neho cieľom vytvoriť podmienky na to, aby sa počet príslušníkov štátnej polície zvýšil, aby bola ochrana zdravia majetku občanov čo najväčšia a aby sa občania na Slovensku cítili čo najbezpečnejšie a komfortne.

Žandársky zbor by mal asistovať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Jeho súčasťou by mohli byť vojaci alebo súčasní či bývalí policajti. Žandári by mohli dostať podobné právomoci, ako má PZ. Nová legislatíva upravuje ich rovnošaty, spôsoby využívania donucovacích prostriedkov či možnosť zadržania osoby. Podriadení však budú PZ. Návrh je súčasťou zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, ktorý minulý týždeň schválila vláda.