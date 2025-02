Na summite v Kyjeve vystúpil cez telemost aj slovenský vicepremiér. Za krajinu tlmočil tri kľúčové body

Za Slovensko tlmočil a zdôraznil tri kľúčové body: 1) Slovenská republika verí, že pre dosiahnutie udržateľného mieru pre Ukrajinu je nevyhnutná aktívna účasť Ukrajiny a Európskej únie na mierových rokovaniach. 2) Zároveň Slovensko plne podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ pri splnení nevyhnutných podmienok a stojí pri nej v jej integračnom procese. 3) Už tri roky poskytujeme Ukrajine aktívnu podporu, pričom v poslednom roku a v najbližšej budúcnosti sa zameriavame najmä na hospodársky rozvoj prihraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska, t. j. Zakarpatskej oblasti a Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Týmto spôsobom chce Slovensko posilniť stabilitu a prosperitu medzi našimi krajinami a v širšom regióne strednej Európy.

Podpredseda vlády SR, Peter Kmec potvrdil, že Slovensko zostáva pevne odhodlané pomáhať Ukrajine v jej zápase o zachovanie svojej suverenity a nastolenie udržateľného mieru.

Cieľom ruskej agresie je vymazať Ukrajinu

Cieľom ruskej agresie je vymazať Ukrajinu tak, ako ju poznáme, z mapy, odhodlanie ukrajinského ľudu je ale neochvejné. Prezident Petr Pavel to dnes povedal v prejave cez video na konferencii Ukrajiny a partnerských krajín, ktorú organizuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve. Akákoľvek mierová dohoda musí byť podľa Pavla dojednaná s Ukrajinou a prijatá touto krajinou, rokovania sa musia začať priznaním toho, kto je agresor a kto obeť.

Ruské vojská susednú krajinu napadli práve pred tromi rokmi, výročie invázie si v Kyjeve pripomínajú predstavitelia inštitúcií Európskej únie a tiež vrcholní predstavitelia Kanady, Dánska, Španielska, Nórska, Švédska, Fínska či pobaltských krajín. V Kyjeve sa dnes rokovania zúčastňuje aj námestník ministra zahraničia Ján Marian (STAN).

Všetci úprimne chcú mier na Ukrajine, ale nie založený na ponížení, v takom prípade by išlo o zradu, povedal Pavel s odvolaním sa na mníchovskú dohodu z roku 1938. Nacistické Nemecko, Francúzsko, Británia a Taliansko sa vtedy bez účasti Československa dohodli, že Adolf Hitler získa rozsiahle československé pohraničie s prevažne nemeckým obyvateľstvom.

Pavel tiež zdôraznil smerom k Zelenskému, že bol demokraticky zvolený ukrajinským ľudom a jeho legitimita je absolútne nespochybniteľná, čo popiera ruský prezident Vladimir Putin. „Ukrajina každý deň bojuje o svoje prežitie a toto rozhodne nie je moment, keď by vaše vedenie malo byť oslabované,“ poznamenal prezident.

Kyjev mal padnúť za tri dni

Ruský prezident Vladimir Putin chcel dobyť Ukrajinu za tri dni, no nepodarilo sa mu to ani za tri roky, povedal v pondelok poľský prezident Andrzej Duda. Jeho prejav sa pri príležitosti výročia ruskej invázie vysielal online aj v Kyjeve, píše TASR podľa agentúry PAP.

Lídri z celého sveta sa v pondelok zišli v ukrajinskom hlavnom meste, aby Kyjevu na výročia invázie vyjadrili podporu. „Dnešné podujatie je mimoriadne dôležité, pretože sa koná v slobodnom a hrdom Kyjeve,“ komentoval stretnutie Duda.

„Putin chcel za tri dni ovládnuť Ukrajinu, no nepodarilo sa mu to ani za tri roky a nepodarí sa mu to nikdy,“ pokračoval poľský prezident. Zároveň sľúbil, že Varšava si v podpore Ukrajiny naďalej zachová svoju vedúcu pozíciu.

„Chcem Vás ubezpečiť o tom, že s Poľskom môžete počítať a že nikdy neopustíme demokratickú a nezávislú Ukrajinu,“ uviedol. Zdôraznil, že „všetci chceme mier“, ale ten musí byť „spravodlivý, trvalý a založený na bezpečnostných zárukách“.