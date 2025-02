Hasičov slúži v noci menej, opozícia si predvolala šéfa zboru. Odborári: V tme sú zásahy ťažšie, bude to mať negatívny dopad

Výbor pre obranu a bezpečnosť k situácii v hasičskom zbore sa nekonal, prišlo naň totiž len päť poslancov. Hoci minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) hovorí, že hasičský zbor je jeho srdcovou záležitosťou, výboru sa nezúčastnil ani on. Dostavil sa len prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič, ktorý vysvetľoval, ako je to so znižovaním stavov počas nočných služieb, prečo hasičov posielajú domov a či zoškrtaním počtov neohrozujú bezpečnosť obyvateľov.

Šéf HaZZ A. Mifkovič o situácii v hasičskom zbore po znížení počtov hasičov v nočných pohotovostiach Video Zdroj: TV Pravda

„Práca, ktorú hasiči vykonávajú, je neoceniteľnou pre celú spoločnosť. Je mi cťou, že môžem stáť po boku ľudí, ktorí dennodenne nasadzujú svoj život, aby ochránili druhých. Budem vždy nápomocný hasičskému zboru a urobím všetko preto, aby mohli pracovať s najmodernejšou technikou,“ napísal ešte na jeseň 2023 šéf vnútra. Napriek tomu na pondelňajšom výbore chýbal a prišla naň len štátna tajomníčka Lucia Kurilovská.

I keď výbor neotvorili, v miestnosti, z ktorej poslali preč novinárov, zostal hasičský prezident a poslanci, ktorí ho konfrontovali otázkami. Od januára 2025 totiž platí pokyn Prezídia HaZZ, ktorý umožňuje zníženie minimálneho stavu hasičov v nočných službách po 22. hodine.

Čítajte viac O strážneho anjela menej? Ministerstvo vnútra škrtá počty hasičov v nočných službách, posielajú ich domov

„Nie je to nič, v čom by bol nejaký veľký problém,“ povedal Mifkovič o pokyne s tým, že hasičov vrátane tých dobrovoľných je na Slovensku dostatok. V poplachovom pláne sa podľa neho počíta aj s dobrovoľníkmi tak ako všade inde vo svete. „Početné stavy sú jedna vec a druhá vec je operačné riadenie, ktoré vysiela na miesto dostatočnú silu a prostriedky. Ide v zmysle poplachového plánu a na každú udalosť pošle toľko hasičských jednotiek, koľko je treba,“ uviedol Mifkovič s tým, či téma musela spôsobiť „taký mediálny rozruch“.

Poslanec J. Krúpa o situácii v HaZZ: Zníženie počtu hasičov na nočných službách je reakcia na súdne spory Video Zdroj: TV Pravda

Šéf hasičov problém nevidí

Pokyn podľa neho nevznikol len tak „z brucha“. „Minimálne počty boli znížené preto, lebo hasiči majú v zmysle kolektívnej zmluvy nárok na šesť týždňov dovolenky, dva týždne rekondičného pobyt, PN-ky, OČR-ky, výcviky a iné veci. My musíme zachovať taký stav a také plánovanie, aby sme dodržali aj plán služobného času,“ priblížil šéf hasičov. Pokyn podľa neho prešiel v rámci zboru riadnym pripomienkovým konaním.

Problémy v zbore nevníma ani predseda brano-bezpečnostného výboru. „Mám pocit, že hasičský zbor jednoznačne napreduje. Keď hovoríme o uniformovaných zložkách, čo sa týka naplnenia stavov, máme na 94 percent naplnené tabuľky,“ skonštatoval poslanec Richard Glück (Smer). V januári podľa neho z HaZZ odišiel len jeden príslušník a pribudlo 38.

Mifkovič hovorí, že zníženie počtu stavov na staniciach typu III, IV a V bolo podmienené nainštalovaním takzvanej automatickej hlásky. „Operačné riadenie, ktoré vysiela na miesto dostatok síl a prostriedkov, ide v zmysle plánu a na každú udalosť pošle toľko hasičských jednotiek, koľko je treba v prvom, druhom, treťom stupni poplachu,“ pokračoval.

Hasičské stanice sú rozdelené na štyri typy: 1. typ II do 20 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom,

s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom, 2. typ III. do 30 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom

s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom 3. typ. III. do 40 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom

s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom 4. typ. V. nad 40 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom. Zdroj: HaZZ

Hasičský prezident priznal, že situácia v zbore nie je úplne „najružovejšia“, no nedá sa zlepšiť zo dňa na deň. Odmietol, že by bol pokyn reakciou na súdne spory medzi hasičmi a štátom. Časť hasičov sa totiž roky súdi so štátom o vyplácaní náhrad za nočné služby, ktoré im vyplýva z Európskej smernice.

Bývalý príslušník HAZZ Ľ. Farkaš (SaS): Tretina zásahových hasičov sa súdi so štátom, pribúdajú ďalší Video Zdroj: TV Pravda

Riadime sa starými normatívmi

Opozícii sa situácia v zbore až tak ružová nezdá. Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) vysvetlila, že výbor zvolali po informáciách priamo od hasičov, že nebudú vedieť zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov, a to najmä v nočných hodinách. Obáva sa, že sa zopakuje situácia podobná tragédii na Mukačevskej ulici v Prešove a hasičov nebude dostatok. „Ak dnes budeme na minimálnych počtoch, ako túto bezpečnosť pre ľudí zabezpečíme,“ pýta sa.

Mifkovič podľa jej slov vysvetľoval, že dokument, ktorý znižuje počty hasičov v nočných službách, nie je nariadenie, ale len pokyn či odporúčanie pre tých, ktorí pripravujú služby a môžu v noci znížiť počty o jedného zamestnanca. Navyše, staré sú podľa nej aj dokumenty, ktoré určujú, ako majú byť hasiči rozmiestnení po Slovensku.

„Hovorili sme aj o tom, že vychádzajú z normatívov z roku 2012 a počty obyvateľov okresov sa odvtedy radikálne zmenili, keby aspoň vychádzali z údajov sčítania obyvateľstva z roku 2021, ale toto nezohľadnili,“ podotkla.

Upozornil na to aj opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS). „Mení sa dopravná infraštruktúra, urbanizácia. Klasický príklad je okres Senec, kde stanica je stanica nastavená na 60-tisíc obyvateľov, no dnes už má vyše 90-tisíc obyvateľov a ďalej rastie,“ vysvetlil. V HaZZ treba podľa neho riešiť viacero vecí. Jednak je to investičný dlh, ktorý môže podľa neho dosahovať 150–200 miliónov, a jednak je to personálne obsadenie zboru. Hoci tabuľkové počty naoko vyzerajú, že sú naplnené, nezodpovedajú podľa neho realite.

Pokyn prezídia funguje v praxi podľa Krúpu „dobrovoľne nasilu“, aby sa šetrilo. „Tu sa šetrí na malých čiastkach, hovoríme o desaťtisícoch mesačne, ktoré sa ušetria na hasičoch, že sa im nevyplácajú tieto odmeny,“ kritizoval saskár. Prezident HaZZ paradoxne hovoril, že chce odmeny za služby navýšiť, no zároveň znižuje stavy. „Je tam disproporcia, ktorá nesedí. Jednoznačne je to práve reakcia na súdne spory,“ povedal.

„My sme takéto problémy so zabezpečením minimálnych počtov na hasičských staniciach podľa platnej analýzy plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov nemali. Samozrejme, už vtedy bol problém s uplatňovaním smernice Európskej únie,“ povedal poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko).

Exminister vysvetlil, že podľa smernice by sa mal zarátavať do pracovného času hasiča len čas, ktorý reálne strávi na hasičskej stanici. „Podľa našej legislatívy sa do pracovného času hasiča zarátavajú aj napríklad výcviky, tréning, pracovná rehabilitácia, OČR,“ povedal.

Poslanec a záchranár František Majerský (KDH) podotkol, že hasičský zbor je najdôveryhodnejšia inštitúcia na Slovensku, ale zrejme sa niečo robí zle, keď o túto práce nie je veľký záujem. „Mladí ľudia, ktorí by mohli pracovať v hasičskom zbore, o túto prácu nemajú záujem, lebo za 950 eur v čistom vám nikto nasadzovať svoj vlastný život nebude,“ myslí si. Obrovské problémy má podľa neho najmä okolie Bratislavy.

Vlani sa podľa údajov Prezídia HaZZ hlásilo k hasičom 673 ľudí, v novom roku (zhruba do polovice februára) žiadalo o prijatie do zboru 43 záujemcov.

Odborári: Bude to mať negatívny dopad

Predseda Odborového zväzu zmenových hasičov Kamil Ferko hovorí, že odporúčanie je v platnosti len krátko a ešte ho nemuseli pocítiť všetky okresné riaditeľstvá a stanice, kde sa vykonáva 24-hodinová služba.

Prezídium HaZZ tvrdí, že aj s novým nariadením je akcieschopnosť zboru zachovaná v plnom rozsahu a nasadzovanie síl a prostriedkov je v súlade s internými predpismi. „Z nášho pohľadu odborov, každé jedno zníženie príslušníkov je zníženie akcieschopnosti,“ podotkol Ferko. I keď štatistiky môžu ukazovať, že v noci je zásahov menej, sú zložitejšie. „Už len na základe toho, že v noci je tma a viditeľnosť je zložitá,“ uviedol pre Pravdu a ta3.

Zásahoví hasiči podľa šéfa zmenových odborárov tvrdia, že už doteraz slúžili v minimálnych stavoch a keď majú ísť pod minimálny stav, pocítia to nie len ľudia, no aj hasiči. Do úvahy treba vziať aj čas, za ktorý sa hasič musí vychystať do terénu. „Aby sa obliekol do zásahového odevu a opustil útvar s tým, aby už aj vedel kam ide, je tá jedna minúta tak krátky časový limit, že príslušník musí byť v blízkosti vozidla a určite nemôže si robiť čo chce,“ dodal Ferko.

O výpovediach, ktoré by pribudli s pokynom, nevie. „Myslíme si, že to bude mať negatívny dopad už len na fyzickú záťaž a psychickú tiež,“ povedal. Rozkaz by podľa neho skôr mohol byť aplikovaný na dopoludňajšiu časť služby ako na nočnú.

Prezídium by malo podľa neho riešiť situáciu rešpektovaním európskej smernice a celkový čas na pracovisku rátať do fondu pracovného času. „A tým pádom buď prijať viac zásahových príslušníkov, ktorí sa bezprostrednej zúčastňujú na zásahoch, ale potom reorganizovať celý HaZZ,“ povedal.

Podľa dáta, ktoré poskytlo Pravde pred časom Prezídium HaZZ, slúži v zbore 4060 príslušníkov. Podľa Ferka však toto číslo nezohľadňuje len príslušníkov, ktorí robia čisto len zásahovú službu.

„Myslíme si, že ich je menej ako tri tisíc. Pokles príslušníkov je tam asi vyšší, ako tvrdí prezídium, aspoň podľa nás,“ vyriekol. Rovnako upozornil, že v posledných rokoch pribudli nové sídliská a vyšší je aj počet áut na vozovkách. Navyše sa podľa neho zrušili železniční hasiči aj niektoré závodné útvary, ktoré sa nenahradili inou službou a supluje ich HaZZ. „Ich činnosť sa rozšírila, ale príslušníkov nie je viac,“ dodal.