Únia miest Slovenska: Zvyšovanie platov v školstve je nesystematické, určitej skupiny sa netýka

Migaľ pre Pravdu: Vedeli sme, že príde verejná poprava. Plán? Zrejme destabilizácia Hlasu, stranu má prevziať Drucker Video

„Zvyšovanie platov po schválení rozpočtov, či už štátneho alebo tých samosprávnych považujeme za nešťastný a nesystémový krok,“ zhodnotili. Avizovaným spôsobom financovania dôjde podľa ÚMS k ďalšiemu polarizovaniu zamestnancov školstva či mestskej komunity a pokračovaniu možno aj verbálnych útokov na predstaviteľov samosprávy. Dôvodom je, že mestá nebudú mať na zvyšovanie platov bez toho, aby to išlo na úkor iných obyvateľov miest.

ÚMS poukázala na to, že už v súčasnosti je na určitých pracovných pozíciách alarmujúca situácia. „Budúci školský rok hrozí, že nebude mať kto variť, prípadne sa starať o naše deti v školských kluboch,“ upozornila. Uvítala by začlenenie školských klubov detí či školských jedální do normatívneho financovania. Zjednotilo by sa tak podľa nej financovanie jedného subjektu a nedochádzalo by k dvojitému financovaniu.

Taktiež poznamenala, že aj na zvýšenie platov v prenesených kompetenciách musel nájsť rezort školstva finančné zdroje u seba. To podľa nej znamená, že pravdepodobne príde k zrušeniu niektorých príplatkov a možno aj k zastaveniu financovaniu supervízorov.

Únia opakovane žiada ministerstvo školstva a vládu, aby pripravili zásadnú zmenu fungovania regionálneho školstva, vrátane novej deľby kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou a zmeny systému financovania. Ten sa podľa nej po rôznych zásahoch stal úplne neprehľadný, nefunkčný a nespravodlivý.

Rezort pre TASR podotkol, že v súlade s Uznesením vlády SR k návrhu Zámeru zvýšenia platov v školstve do roku 2026, ktorý vláda SR schválila minulý týždeň, ministerstvo školstva spolu s ministerstvom financií a Úradom vlády SR pripravujú ďalšie kroky k plneniu uložených úloh. Potvrdil, že so zástupcami samosprávy v danej veci komunikuje.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších päť percent od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o dve percentá. Zámer zvýšenia platov schválila vláda minulý týždeň s podmienkou predloženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.