Moderná armáda bez dronov neexistuje, Slovensko zaspalo dobu a musí to napraviť čo najskôr, varuje odborník

Ukrajinský vojnový konflikt ukazuje vysokú efektivitu dronov celému svetu. Okrem samotného boja či monitorovania a prieskumu môžu byť nesmierne výhodné aj finančne. Napríklad keď takéto zariadenie za pár stoviek eur zostrelí raketa protivzdušnej obrany, ktorá stojí neporovnateľne viac.

Aj slovenská armáda má vo výhľade širšie zavedenie dronov. Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko ešte vlani v rozhovore pre Pravdu naznačil, že práve FPV drony (z anglického „First Person View“, teda drony ovládateľné z pohľadu prvej osoby) sú veľmi modernou otázkou, ktorú treba v každom prípade riešiť.

„Potrebujeme investovať do vecí, ako sú zariadenia elektronického boja, to znamená elektronický prieskum, elektronické sledovanie a rušenie, potom viac investovať do prostriedkov prieskumu od prieskumných dronov cez rôzne snímače, rádiolokátory a tak ďalej,“ uviedol Zmeko.

Podľa Generálneho štábu OS SR by sa realizácia plánu na modernizáciu vybavenia armády v oblasti bezpilotných lietadiel mohla začať už v nasledujúcich mesiacoch. Ozbrojené sily SR počas tohto roka totiž plánujú vycvičiť tisíc operátorov dronov, informoval v januári Denník N. Zámerom je mať malé bezpilotné prostriedky v každej čate.

Pravda sa preto Ozbrojených síl pýtala na ďalšie detaily tohto plánu. Slovenská armáda sa aktuálne sústreďuje na zavedenie malých prieskumných dronov, priblížil nám hovorca OS SR Štefan Zemanovič. Tie majú zabezpečiť prehľad bojiska pre veliteľov, ďalšie podrobnosti však armáda v stanovisku neuviedla.

Bývalý minister obrany z obdobia úradníckej vlády Ľudovíta Ódora Martin Sklenár však upozorňuje, že takéto typy zariadení majú naši vojaci už dlhší čas a nestačí to. „V OS SR sa drony v súčasnosti využívajú hlavne na získavanie situačného prehľadu pre vybrané jednotky, predovšetkým v rámci Síl pre špeciálne operácie,“ uviedol pre Pravdu.

Nejde podľa neho o najšťastnejšiu taktiku. Sklenár hovorí, že skúsenosti z aktuálnych vojnových konfliktov nám ukazujú, že slovenská armáda by mala doplniť tak drony pre situačný prehľad – aj na vyšších úrovniach velenia a riadenia – ako aj bezpilotné lietadlá využiteľné v obrane krajiny, respektíve priamo v boji.

Dronové veľmoci

Keď to porovnáme s našimi susedmi, vidíme, že Slovensko s nasadením bezpilotných prostriedkov akoby zaspalo dobu. Armády susedných krajín totiž svoje dronové jednotky budujú už roky a do novej spôsobilosti investujú nemalé sumy.

Podľa dostupných informácií má v českej armáde časť bojových rôt pozemných síl vo svojich zostavách napríklad takzvané rotné komplety ISR, ktoré obsahujú aj bezpilotný prostriedok Wasp AE. Okrem toho nakupuje ďalších 200 kusov malých dronov a následne plánuje nákup stredných.

Poľská armáda je kategória sama osebe. Naši severní susedia netaja ambície vytvoriť jedny z najmocnejších ozbrojených síl v Európe a ich dronové spôsobilosti to dokazujú. V súčasnosti majú tamojší vojaci v rukách celkovo 168 špičkových strojov FlyEye a armáda v decembri 2023 spravila objednávku, podľa ktorej by ich mala získať až 1 600.

Toto bezpilotné lietadlo pritom dokáže vyletieť do výšky 3 500 metrov, dosahuje rýchlosť až 120 km/h, vo vzduchu strávi až štyri hodiny a ovládať ho operátor môže na dosah 180 km. Armáde to umožňuje uskutočňovať dôležité manévre bez prítomnosti posádky vo zvlášť veľkej vzdialenosti, pričom FlyEye dokáže letieť vo vysokej výške a je ho tak nesmierne ťažké zostreliť.

Varšava okrem toho v máji 2021 uzavrela zmluvu na dodávku 24 tureckých bayraktarov TB2, na jeseň 2022 si prenajala nešpecifikovaný počet amerických MQ-9A Reaper a disponuje aj množstvom ďalších špičkových autonómnych zariadení.

Maďarské obranné sily vlastnia bezpilotné zariadenia od roku 2005. Disponujú napríklad izraelskými Skylarkmi, kamikadze dronmi Hero a očakáva sa, že získajú aj istý počet poľských FlyEye.

Utlmenie modernizácie

Vojna na Ukrajine sa v tejto situácii stáva pre celý svet príkladom využívania moderných technológií. Ukazuje, že nielen na sledovanie a monitorovanie diania na bojisku, ale aj na útok či obranu možno používať „hračkárske“ drony za pár stoviek eur. Vojaci na ne namontujú istý typ výbušniny a presným náletom do nepriateľského objektu dokážu narobiť významné škody.

Hovorca armády Zemanovič pre Pravdu zhodnotil, že OS SR v súčasnosti pozorujú, ako sa drony využívajú na fronte a berie pri nich do úvahy extrémne rýchly pokrok.

„Tento vývoj sledujeme a poznatky zapracúvame do programov výcviku, taktických postupov a plánov na jednotlivých úrovniach. Na zapracovanie poznatkov, nielen v oblasti nasadenia dronov, sme v štruktúre ozbrojených síl vytvorili novú jednotku, 11. samostatný pluk,“ vysvetlili ozbrojené sily v stanovisku pre Pravdu.

Sklenár však upozorňuje, že súčasné vedenie rezortu za posledné mesiace obmedzilo realizáciu viacerých modernizačných projektov. Ovplyvnilo to aj nákupy dronov, domnieva sa.

„Na nákup bezpilotných prostriedkov ministerstvo obrany už niekoľko rokov vyčleňuje finančné prostriedky v rámci programového plánovania. Za ostatné obdobie však došlo k utlmeniu realizácie konkrétnych projektov obstarávania týchto spôsobilostí. V súčasnosti pripravuje ministerstvo obrany analýzu, akým spôsobom by mali byť drony využívané v OS SR,“ uvádza Sklenár.

Treba zrýchliť tempo

Príprava analýzy značí, že samotný nákup dronov sa ešte v blízkej budúcnosti nečrtá. Bývalý minister Sklenár ďalej podotýka, že tím šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka (Smer) zrušil aj internú analytickú jednotku ministerstva obrany (MO). Tá pre rezort mohla pripravovať odborné stanoviská k využívaniu bezpilotných vojenských zariadení.

„Keďže MO SR zrušilo internú analytickú spôsobilosť, spolieha sa na externé analýzy, ktoré zrejme budú významne ovplyvnené konkrétnymi komerčnými záujmami výrobcov. Od výsledkov tohto procesu bude závisieť aj konkrétne nastavenie požiadaviek ozbrojených síl,“ myslí si odborník na obranu a bezpečnosť.

Práve rýchle tempo vývoja, na ktoré upozorňuje aj Zemanovič, podľa Sklenára spôsobuje pri analýzach rezortu obrany veľké nedostatky. „Ak pokrok ide takýmto tempom, analýzy MO SR ho nemôžu dostatočne zohľadniť. Je absolútne nevyhnutné, aby OS SR začali drony používať čo najskôr, získavali konkrétne skúsenosti z ich nasadzovania, používania, údržby a podobne, a na tom základe ďalej rozvíjali svoje spôsobilosti v tejto oblasti. Analyzovanie a hľadanie ideálnych možností v praxi spôsobuje, že OS SR čoraz viac zaostávajú za ostatnými krajinami, ktoré drony už využívajú,“ doplnil.

Kaliňák drony nepreferuje

Komerčné drony alebo väčšie vojenské bezpilotné lietadlá oproti „klasickým“ zbraňovým systémom majú ako výhodu okrem iného aj nízku cenu. Napríklad cena rakety Stinger využívanej proti dronom sa pohybuje okolo 115-tisíc eur a protitankové strely Javelin sa zas blížili k 238-tisíc eurám za kus. Útočné samovražedné drony Šáhid, využívané Ruskom v útokoch na ukrajinskú kritickú infraštruktúru, sú rádovo lacnejšie, podľa amerického think-tanku CSIS vychádza jeden kus približne na 33-tisíc eur.

Pri veľkom množstve teda môžu drony slúžiť ako významná ekonomická hrozba, čo pre Pravdu potvrdil hovorca OS SR. „Toto je jedným z dôvodov extrémne rýchleho nasadenia množstva dronov na aktuálnych bojiskách,“ uviedol Zemanovič.

Minister obrany Kaliňák však drony za až také výhodné nepovažuje. Označuje ich za pomalé a nemoderné zbrane. „My práve chceme rozvíjať systém klasickej hlavňovej protilietadlovej ochrany a protidronovej ochrany, pretože vojna na Ukrajine nás vrátila späť, do klasickej zostavy, to znamená delostrelectvo, tanky a pomalé lietadlá ako v 2. svetovej vojne,“ myslí si šéf rezortu.

Zemanovič však vyzdvihol výhody dronov s tým, že práve nízka cena je jedným z dôvodov ich extrémne rýchleho nasadenia na bojisku vo veľkom množstve. Zároveň podľa neho takáto taktika spôsobuje masívne problémy systémom protivzdušnej obrany. Tie zostávajú pri nápore malých objektov neefektívne a neúčinné.

Pravda oslovila k avizovanému nákupu dronov a modernizácii prostriedkov v slovenskej armáde aj rezort obrany. Ministerstvo sa však po opakovaných výzvach k otázkam nevyjadrilo. Po prijatí stanoviska budeme článok aktualizovať.

Úloha pre armádu

<A>Sklenár podotýka, že slovenské ozbrojené sily potrebujú začať využívať drony najmä dvoma základnými spôsobmi. A to na zlepšenie situačného prehľadu a na zvýšenie účinnosti niektorých bojových jednotiek. Monitorovanie ako také totiž nestačí, celá veda okolo neho dostala s technológiami 21. storočia celkom nový rozmer.

„Na Ukrajine vidíme, že všetko, čo sa deje na čiare kontaktu, je vždy viditeľné pre protivníka. Toto je možné predovšetkým vďaka priestoru absolútne nasýtenému prehľadovými prostriedkami. OS SR preto musia byť pripravené na takýto vývoj v prípadnom konflikte. Rovnako by mali byť schopné v súčasnosti využívať bezpilotné prostriedky na zabezpečenie nepretržitého prehľadu o vývoji na slovensko-ukrajinskej hranici a v jej blízkosti, aj v čase mieru,“ podotkol odborník.

Zároveň si Sklenár myslí, že by naša armáda mala mať k dispozícii drony, ktoré by pomohli zvýšiť účinnosť bojových jednotiek na zastavenie a odrazenie prípadného útoku. „Mali by teda byť schopné podporiť manévrovacie jednotky a bojovú podporu v obrane proti jednotkám snažiacim sa preniknúť na územie SR a NATO,“ doplnil s tým, že takéto zariadenia musia do maximálnej možnej miery využívať prvky umelej inteligencie.

„Pre OS SR bude zavedenie takejto techniky významným skokom vpred a je potrebné, aby ho uskutočnili čo najskôr,“ dodal bývalý minister obrany pre Pravdu.

Ozbrojené sily však idú vlastným tempom. „Nachádzame sa na začiatku procesu zavádzania novej spôsobilosti,“ uviedol Zemanovič pre Pravdu. Bezpilotné prostriedky, ktoré sa aktuálne dostávajú do výzbroje čiat manévrových práporov sú podľa neho určené najmä na výcvik operátorov, ale aj na výcvik veliteľov pri vedení bojovej činnosti. Ide o prvú fázu modernizácie a „revolučnú zmenu“.

Myslí si, že konkrétnejšie požiadavky bude armáda môcť predstaviť až na základe výsledkov analýz, no zároveň pripúšťa, že súčasné postupy môžu byť vzhľadom na rýchly vývoj už o pár týždňov neúčinné. OS SR nevylučujú, že by Slovensko muselo zostať len pri prieskumných dronoch. To je však pre armádu otázka až do budúcna.

„Tu už budeme hovoriť o celom spektre bezposádkových prostriedkov slúžiacich nielen na získanie operačného prehľadu na všetkých úrovniach velenia, a od toho odvodené spôsobilosti takýchto prostriedkov, ale aj kineticky pôsobiacich systémov, akými sú spomínané kamikadze drony, alebo takzvaná vyčkávajúca munícia,“ doplnil Zemanovič pre Pravdu a zopakoval, že všetko závisí od pozorovania vývoja v aktuálnych konfliktoch.