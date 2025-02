Taraba: Urobili sme všetko pre premiéra, Smer dostal požadované rezorty

V rámci koalície sa urobilo všetko, čo požadoval premiér Robert Fico (Smer). Myslí si to minister životného prostredia a podpredseda vládneho kabinetu Tomáš Taraba (nominant SNS). Upozornil, že po dohode koaličných lídrov dostal Smer dva rezorty tak, ako požadoval.

„Urobili sme všetko pre pána premiéra. Dostal dva rezorty, ktoré si Smer-SD nárokoval,“ poznamenal pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu. Hovorí, že „je v tom, že vláda má jasnú väčšinu“.

Taraba mieni, že aktuálna situácia v koalícii nespôsobuje problémy týkajúce sa legislatívneho procesu. Pripomenul, že kľúčový stavebný zákon poslanci parlamentu v tomto roku schválili.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) si myslí, že personálne nominácie a definitívne zmeny vo vláde budú vyriešené v čo najkratšej dobe. „Ja som žiadne termíny nedával,“ odpovedal na otázku, prečo to nebolo doriešené k pondelku 17. februára, ako to avizoval Fico. Premiér je zároveň podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu adresnou osobou pre otázku, kto bude sedieť v kresle ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, či to bude napríklad jeden zo štvorice poslancov, ktorí otvorene kritizovali pomery v Hlase.

Vládne strany Smer, Hlas a SNS sa minulý týždeň dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenil sa pomer rozdelenia členov vlády. Smeru bude po novom patriť rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Uvedený politický vplyv chce Smer využiť na stabilizáciu vládnej koalície a opätovné nadobudnutie väčšiny v parlamente.