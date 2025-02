Vláda žiada Šimečku zverejniť príjmy neziskoviek, kde sú v orgánoch jeho blízki

Vláda SR vyzýva lídra opozičného PS Michala Šimečku na zverejnenie všetkých príjmov organizácií, združení a ďalších subjektov, v orgánoch ktorých pôsobia jeho rodinní príslušníci a blízki. Žiada to za roky 2010 až 2025. Chce od neho rovnako aj zverejnenie skutočného využívania zdrojov. Odôvodňuje to tým, že orgány Európskej únie (EÚ) mali začať exekučné konanie proti občianskemu združeniu Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama. Vládny kabinet to uviedol vo svojom stredajšom vyhlásení.