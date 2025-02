Kaliňák: Incident vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie sa vyšetruje, do úvahy pripadá viacero verzií

Incident vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie vyšetrujú, do úvahy pripadá viacero verzií. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák (Smer) po dnešnom rokovaní vlády. „Nepovedal by som, že húfnica vybuchla, ale zhorela. Veľmi dôležitá informácia, ktorú mám teraz, je, že nedošlo k výbuchu munície samotnej, pretože vtedy by asi boli obete na životoch,“ uviedol minister s tým, že došlo k zhoreniu bimodulárnej prachovej náplne, čo by samo osebe nebolo až tak devastačné, no na požiari sa následne podieľali aj palivové nádrže.