Minister zdravotníctva Šaško chce rozhodnutie o novej koncovej nemocnici oznámiť v marci

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) má ambíciu oznámiť rozhodnutie týkajúce sa výstavby novej koncovej nemocnice v Bratislave v priebehu marca. Avizoval to na stredajšej tlačovej konferencii v Liptovskom Mikuláši.

Šaško v Ide o pravdu: Ak zostanem, garantujem, že v Bratislave sa začne nielen projektovať, ale aj "kopať" nová koncová nemocnica Video

„Ide o také závažné a komplexné rozhodnutie, že kým nebudú dohodnuté všetky detaily so všetkými, ktorí do toho majú čo povedať, tak by som veľmi nerád a ja nikdy nevyťahujem informácie zo zatvorených dverí,“ povedal.

Šaško už skôr deklaroval, že o lokalite novej nemocnice v Bratislave sa rozhodne v prvom štvrťroku tohto roka. S výstavbou nemocnice sa pôvodne počítalo na Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove. Zmenu kritizovali lekárski odborári, ktorí trvajú na výstavbe nemocnice na Rázsochách.