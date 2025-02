Pellegrini navštívil okresy Senica a Skalica, poukázal na potrebu presunu kompetencií zo štátu na samosprávy

Samosprávy ukazujú extrémnu životaschopnosť a štát sa nesmie báť presunúť na ne kompetencie. Uviedol dnes počas druhého tohtoročného regionálneho výjazdu do miest Senica a Skalica prezident Peter Pellegrini. „Naše mestá a obce vedia, ako sa postarať o obyvateľov, ako riešiť ich životné problémy a ako im vytvárať kvalitné prostredie na žitie,“ povedal po spoločnom brífingu s primátorom Senice Martinom Džačovským a primátorkou Skalice Oľgou Luptákovou. Podľa jeho slov by sa preto mali na nich preniesť aj niektoré kompetencie s finančným krytím. Domnieva sa, že krajské a okresné mestá, ktoré plnia úlohu centrálneho bodu, by mali dostávať dodatočný príspevok za výkon tejto funkcie.

S vedením okresných miest prezident diskutoval o najpálčivejších problémoch, ktoré riešia. Patrí medzi ne aj doteraz nedoriešený obchvat mesta Senica. „S ministrom dopravy budeme musieť hovoriť o tom, či nie je na mieste pripraviť ambiciózny plán na najbližších päť alebo 10 rokov a riešiť kľúčové problémy obchvatov tých najvýznamnejších miest, kadiaľ prechádza značná tranzitná doprava a ktoré dlhodobo naozaj nevieme riešiť. Budeme musieť do budúcna nájsť spôsob, ako vyriešiť tieto úzke miesta na cestách prvej triedy, ktoré často pretínajú naše okresné mestá priamo cez centrum, a aby to nebol nekončiaci sa príbeh, ktorý vidíme 20 – 30 rokov bez akejkoľvek zmeny,“ podčiarkol Pellegrini.

S primátorom Senice diskutoval o vytváraní podmienok pre rozširovanie priemyselnej zóny. Aktuálne je najväčším problémom cestná komunikácia, ktorá je v havarijnom stave. Podľa prezidenta bude potrebné, aby sa ministerstvo hospodárstva a MH Invest vracali do priemyselných parkov a pozreli sa na to, v akej kondícii sa dnes nachádzajú. Pellegrini vyzdvihol, že Senica investuje aj do nájomného bývania, vlastní viac ako 560 nájomných bytov a ide do ďalšieho rozvoja v tejto oblasti. Apeloval na kompetentných, aby prehodnotili podmienky pre získanie príspevky zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Nech si samosprávy stavajú akékoľvek byty, lebo oni najlepšie vedia, aké potrebujú,“ povedal.

Pellegrini: Bratislava je hlavné mesto nás všetkých Video

S primátorkou Skalice hovorili o realizácii plánovaných projektov v hodnote asi 10,5 milióna eur, ako aj o potrebe schválenia nového zákona o obecnej polícii, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečovať kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku. Podľa jeho vyjadrenia by sa mali posilniť kompetencie mestskej polície. „Prichádza čas, aby sme našli spôsob ako presunúť časť povinností zachovať poriadok v našich mestách a obciach na mestské polície,“ dodal. Kľúčovým sa v meste javí potreba udržať pracovné miesta u najväčšieho zamestnávateľa v okrese – vo firme Schaeffler, ktorá oznámila koncom roka 2024 masové prepúšťanie najmä v Nemecku. „Slovensko bude musieť veľmi pozorne sledovať situáciu a mať také podmienky na podporu našich investorov, aby sme zachovali našu konkurencieschopnosť v rámci súperenia fabrík jednotlivých koncernov,“ poznamenal Pellegrini.

Dôležitou témou je podľa neho aj zabezpečenie bezpečnosti občanov. V čase, keď je v polícii podstav a je neobsadených niekoľko tisíc tabuľkových miest, ktoré sú hlavne u poriadkovej polície u jednotlivých okresných a obvodných oddeleniach, je načase otvoriť otázku, aké kompetencie môže štát presunúť na mestské polície. „Ak si mesto vie vymôcť daň z nehnuteľnosti a poplatok za smeti, tak si rovnako bude môcť vymôcť aj nezaplatené pokuty z dopravných priestupkov,“ podotkol. Dodal, že občanovi je jedno, či poriadok v uliciach zabezpečuje štátny alebo mestský policajt.

Prezident v rámci dnešného výjazdu navštívil v Senici tiež mestské Zariadenie sociálnych služieb, ktoré prešlo nedávno rekonštrukciou, a takisto poslednú historickú budovu v meste, ktorú sa podarilo obnoviť vďaka programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a v súčasnosti je v nej múzeum. V Skalici si pozrel aj ukážku výroby tradičného Skalického trdelníka v tzv. čiernej kuchyni Františkánskeho kláštora, ktorú zriadilo mesto. Práve Skalický trdelník ako prvý slovenský výrobok získal v roku 2007 ochranné zemepisné označenie registrované Európskou komisiou.