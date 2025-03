Súkromníkovi lístok vrátite zadarmo, národnému dopravcovi zaplatíte pokutu. Dá sa vyhnúť poplatku za storno?

Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa o modernizácii rušňov Video Zdroj: TV Pravda

„Je to obyčajná šikana. Ak sa človeku náhodou zmenia plány a svoju cestu vlakom musí zrušiť alebo presunúť, tak musí rátať s tým, že o časť peňazí z kúpeného lístka príde,“ uviedol pre Pravdu čitateľ Martin. Národný dopravca totiž pri storne vracia zákazníkovi len 90 percent z ceny cestovného lístka. Zvyšných 10 percent vyberá ako pokutu za jeho vrátenie.

Martin zároveň poukázal na to, že u konkurenčných dopravcov sa lístok dá bežne vrátiť bez poplatku do 15 minút pred odchodom vlaku. „ Neviem, prečo to v prípade ZSSK nejde. Motivovať ľudí cestovať národným dopravcom sa však týmto spôsobom dá len ťažko,“ zhrnul.

Foto: Pravda Storno lista vratenie listka na vlak ZSSK sankcia Za vrátenie lístka na vlak ZSSK vyberá 10-percentnú sankciu

Na Slovensku neprevádzkuje vlakové spojenia mnoho iných spoločností ako ZSSK. Konkuruje jej napríklad český RegioJet, ktorý cestujúcim ponúka bezplatné storno lístkov. Keď si zákazník zakúpi lístok cez internetovú stránku alebo mobilnú aplikáciu, získava možnosť bezplatného storna až 15 minút pred odchodom vlaku či autobusu. Rovnaké podmienky ponúka aj železničný prepravca Leo Express.

Podobne je to napríklad aj u susedov pri cestovaní Českými dráhami. Cestovné lístky kúpené on-line sa dajú bez sankcie vrátiť do 15 minút pred odchodom vlaku. Lístky zakúpené fyzicky na stanici možno bezplatne vrátiť buď 15 minút po nákupe, alebo do polnoci pred dňom odchodu vlaku. Rakúsky prepravca ÖBB umožňuje bezplatné storno pred prvým dňom platnosti lístka.

Slovenské podmienky

Železničná spoločnosť Slovensko má svoje vlastné pravidlá. Za vykonané storno sa tu platí sankcia tak pri digitálnych, ako aj fyzických papierových lístkoch.

„Sankcia za vrátenie cestovného je 10 % (pričom návratok vykonáme v prípade, ak je zostatok po uplatnení sankcie pre cestujúceho vyšší ako 1 €), pokiaľ situácia nevznikla zavinením dopravcu,“ informuje ZSSK na svojej webovej stránke.

Znamená to, že napríklad pri storne lístka za 20 eur sa zákazníkovi vráti len suma 18 eur. Navyše, pri lístkoch z pokladnice možnosť storna, podobne ako v Česku, platí len pred prvým dňom platnosti lístka.

Internetový lístok môže zákazník vrátiť aj v deň odchodu vlaku, no stále za daný poplatok. Ak však plánuje vrátiť napríklad miestenku, ktorá stojí 1 euro, nevrátia sa mu žiadne peniaze, pretože hodnota návratku by po sankcii predstavovala len 90 centov.

Navyše, zákazník ZSSK, ktorý plánoval cestovať na trase kratšej ako 150 kilometrov, má vrátenie lístka ešte komplikovanejšie. Konkrétne: Ak bol cestovný lístok kúpený v predpredaji (teda aspoň deň vopred), možno ho vrátiť len do 12. hodiny prvého dňa platnosti.

Ak bol cestovný lístok kúpený v deň nástupu cesty, možno ho vrátiť do dvoch hodín od nákupu.

Ak mal cestujúci k lístku aj miestenku, lôžko alebo ležadlo, môže cestujúci požiadať o návratok do 30 minút od odchodu vlaku z nástupnej stanice.

ZSSK reaguje

Pravda preto ZSSK oslovila a jej hovorca Dominik Drevický ohľadom sťažnosti uviedol, že v prípade storno poplatkov sa zákazníkovi slovenského národného dopravcu oplatí zriadiť si a využívať digitálne zákaznícke konto. Lístky teda odporúča kupovať cez internet či mobilnú aplikáciu.

„V prípade stornovania lístka, ktorý zaplatili zo svojho kreditného konta, im automaticky pripočítame 10 % z ceny lístka k bonusovému kreditu, ktorý môžu využiť pri ďalšom nákupe – v konečnom dôsledku teda o sankciu neprídu,“ uviedol Drevický.

K otázke, či sankciu neplánuje spoločnosť zrušiť, sa však hovorca nevyjadril a rovnako ani neprezradil, na čo sa peniaze získané zo storna využívajú. Vrátiť lístok bez sankcie – teda po problémoch zavinených dopravcom – by sa podľa neho malo dať v prípade, že vlak, na ktorý bol lístok zakúpený, mešká 15 a viac minút.

Foto: ZSSK Moderna elektricka poschodova jednotka typu KISS 1 Nové vlaky budú vybavené modernými technológiami.

Pripomenul však, že ak cestujúci nestíha vlak, ktorým pôvodne plánoval cestovať, zakúpený lístok môže využiť aj na ďalšie vlaky vypravené v ten istý deň. „V ZSSK umožňujeme využiť cestovný lístok zakúpený v pokladnici v prvý deň jeho platnosti na ktorýkoľvek vlak rovnakej alebo nižšej kategórie na tej istej trase. Cestovný lístok zakúpený on-line je možné využiť v ktoromkoľvek nasledujúcom vlaku,“ doplnil Drevický.

Lístok na meškajúci spoj

Kým nespokojnosť zákazníkov so sankciami za storno môže byť namieste, ZSSK sa snaží zákazníkom vychádzať v ústrety v iných oblastiach. Jednou z noviniek je možnosť zakúpiť si cestovný lístok na vlak, ktorý už mal oficiálne odísť zo stanice, no pre meškanie na ňu ešte nedorazil.

Podľa informácií Pravdy takáto možnosť ešte nedávno neexistovala. „Keď som sa vlani snažila kúpiť si lístok na vlak, ktorý mal odchod asi o 12.32, o 12.31 sa to už nedalo,“ uviedla čitateľka Paulína. Novinky okolo zakúpenia lístka na meškajúci spoj ju preto pozitívne prekvapili.

„Kúpa lístka na meškajúci vlak je možná v aplikácii IDeme vlakom, ako aj cez e-shop ZSSK, a to až do skutočného odchodu vlaku,“ upozornil hovorca Drevický. V redakcii sme to teda vyskúšali.

Cez aplikáciu IDeme vlakom sa nám poradilo vložiť do košíka lístok na spojenie EC 241 Košičan. Vlak mal pôvodne odísť z Kraľovian do Košíc o 11.20, no meškal 13 minút. Keďže zo zvolenej stanice neodišiel načas, o 11.25 sme si naň stále mohli kúpiť lístok.

Vlaky - nákup cestovného lístka cez internet na meškajúci vlak Video Zdroj: TV Pravda

Digitalizácia pokračuje

Drevický tvrdí, že v súčasnosti už smartfóny s prístupom na internet používa 85 % Slovákov. Na základe toho sa ZSSK zameriava pri modernizácii svojich funkcií najmä na digitalizáciu. V roku 2025 pripravuje v snahe zvýšiť komfort cestujúcich viacero noviniek.

Hovorca avizuje, že sa chystá aj aktualizácia aplikácie e-shopu pre jednoduchší a rýchlejší nákup lístkov. Okrem toho by mal byť na Slovensku zavedený takzvaný Check-In Check-Out systém.

Ten v praxi cez aplikáciu automaticky zistí, akú trasu cestujúci prešiel, a tak mu vypočíta najvýhodnejšie cestovné. Zákazník si teda nebude musieť kupovať lístok, ale keď nastúpi do vlaku, prihlási sa cez svoj smartfón. Následne sa po vystúpení z vlaku odhlási a systém mu vyúčtuje poplatok.

Okrem toho Drevický tento rok avizuje aj elektronické zľavové preukazy pre študentov, seniorov a ďalších oprávnených cestujúcich.